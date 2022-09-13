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Французький телеканал зробив репортаж із краматорської лікарні, куди доставляють поранених бійців ЗСУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Французький телеканал "France 2" показав репортаж із лікарні у Краматорську, куди доставляють поранених українських військових.
У відео йдеться, що боєць, доставлений у військовий госпіталь біля східного фронту, отримав серйозні осколкові поранення голови та обличчя та потребує термінової операції, повідомляє Цензор.НЕТ. Разом з ним доставляють ще кількох бійців.
"Ці рідкісні кадри свідчать про жорстокість контрнаступальної боротьби. Українці днями звільнили кілька місцевостей від росіян, особливо в цьому регіоні, що є домом для багатьох поранених", - йдеться у сюжеті.
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Топ коментарі
+35 Garry Dron 6973c752
показати весь коментар13.09.2022 15:59
+25 Перехватчик
показати весь коментар13.09.2022 16:17
+23 Никоай Соловей
показати весь коментар13.09.2022 16:11
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А французам нехрін світити нові цілі для кацапських обстрілів.
горіти вам у пеклі
Пам'ятайте про ціну звільненних територій.
Це поранені і нажаль загиблі.
За кожен метр в буквальному сенсі була пролита наша кров.
Не забувайте їх ніколи.
***, ну невже так тяжно закрити ********* і не писюкати нічого??
слава ЗСУ!