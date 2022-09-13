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Французький телеканал зробив репортаж із краматорської лікарні, куди доставляють поранених бійців ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Французький телеканал "France 2" показав репортаж із лікарні у Краматорську, куди доставляють поранених українських військових.

У відео йдеться, що боєць, доставлений у військовий госпіталь біля східного фронту, отримав серйозні осколкові поранення голови та обличчя та потребує термінової операції, повідомляє Цензор.НЕТ. Разом з ним доставляють ще кількох бійців.

"Ці рідкісні кадри свідчать про жорстокість контрнаступальної боротьби. Українці днями звільнили кілька місцевостей від росіян, особливо в цьому регіоні, що є домом для багатьох поранених", - йдеться у сюжеті.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+35
Хай бійці ЗСУ одужують і дякувати Богу Краматорськ під контролем України.
А французам нехрін світити нові цілі для кацапських обстрілів.
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13.09.2022 15:59
+25
Kirill


Пам'ятайте про ціну звільненних територій.
Це поранені і нажаль загиблі.
За кожен метр в буквальному сенсі була пролита наша кров.

Не забувайте їх ніколи.

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13.09.2022 16:17
+23
здоровья нашим захисникам
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13.09.2022 16:11
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які молодці. тільки їх не хвилюватиме, як туди кацапи ракету запустять. вони саме так і мотивували обстріли миколаївської
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13.09.2022 15:55 Відповісти
а то орки не знають, а то місцева вата оркам ще не злила...
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13.09.2022 15:59 Відповісти
Це бійців тих частин, що штурмують Лиман і звільнили Святогірськ - до Краматорська звозять?
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13.09.2022 15:58 Відповісти
здоровья нашим захисникам
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13.09.2022 16:11 Відповісти
Хай бійці ЗСУ одужують і дякувати Богу Краматорськ під контролем України.
А французам нехрін світити нові цілі для кацапських обстрілів.
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13.09.2022 15:59 Відповісти
коригувальники х..ві
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13.09.2022 16:00 Відповісти
Поранених при наступі на Купянськ ніяк не могли привозити в Краматорськ.
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13.09.2022 16:02 Відповісти
курви ля франс - танкові приціли в кацапів - ваші

горіти вам у пеклі
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13.09.2022 16:07 Відповісти
Kirill


Пам'ятайте про ціну звільненних територій.
Це поранені і нажаль загиблі.
За кожен метр в буквальному сенсі була пролита наша кров.

Не забувайте їх ніколи.

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13.09.2022 16:17 Відповісти
А можна терміново перевести поранених бійців в іншу лікарню а в цю на кілька днів помістити затриманих кореспондентів французького телеканалу. З Макроном, в разі чого, розберемось потім за затримання кореспондентів з його країни.
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13.09.2022 16:22 Відповісти
Телеканалам ЕС надо побольше делать таких репортажей, можно еще и погибших показать, чтобы не думали, что Украине война дается так просто
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13.09.2022 16:26 Відповісти
Да надо только не указьівать где и когда.
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13.09.2022 17:22 Відповісти
Та що там французи, місцевих коригувальників хватає.
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13.09.2022 16:42 Відповісти
Скотиняки! Якщо туди прилетить ****** обмазана орківським лайном ******** ракета - то так і знайте, шо це ви, французські курви, її навели!
***, ну невже так тяжно закрити ********* і не писюкати нічого??
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13.09.2022 17:43 Відповісти
сил та наснаги і найшвидшого і повного одужання воїнам
слава ЗСУ!
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13.09.2022 18:59 Відповісти
Навіщо ми допускаємо витоки такої інформації, ще й через іноземні ЗМІ. Краматорськ не лише у зоні ураження далекобійних засобів, а навіть за допомогою дешевих Ураганів і Смерчів.
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13.09.2022 20:07 Відповісти
це мабуть транзитна лікарня
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13.09.2022 20:41 Відповісти
Потрібен банк сперми, щоб в разі загибелі бійця, його рід не обривався.
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14.09.2022 00:27 Відповісти
 
 