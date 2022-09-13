УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7617 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
8 738 30
війна (56671) Маріуполь (2821) окупація (5849) хліб (35)

У Маріуполі критична ситуація з продуктами харчування. Люди стоять у величезній черзі за хлібом, - міськрада. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Маріуполі критична ситуація з продктами харчування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Маріуполь, критична ситуація з продуктами харчування! На відео кілометрова черга людей за безкоштовним хлібом. На думку російських окупантів, саме так виглядає "покращення життя".

Люди стоять у принизливій черзі за хлібом, адже не можуть собі дозволити його придбати. Немає грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Навіть, гуманітарну допомогу сильно звузили до певних пільгових груп. За словами жителів, безкоштовний "кірпічік" їсти неможливо, він просто з муки та води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати у їжу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партизани підірвали патруль окупантів у Маріуполі, трьох рашистів госпіталізували, - Андрющенко. ФОТО

У міськраді зазначають, що невдоволення "такими змінами" швидко зростає.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Хіба ж це не улюблений СРСР? Щасливими мають бути
показати весь коментар
13.09.2022 16:02
+18
Жалко только детей. Они ни в чем не виноваты.
показати весь коментар
13.09.2022 16:01
+14
Черги, дефіцит, розруха. Хтось мабудь щасливий, що повернувся в роки молодості...
показати весь коментар
13.09.2022 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жалко только детей. Они ни в чем не виноваты.
показати весь коментар
13.09.2022 16:01 Відповісти
"серп і молот - смерть і голод"

цю життєву мідрість ще за совєтів я почув від своєї бабусі, яка пережила всі три Голодомора совєтів
показати весь коментар
13.09.2022 16:39 Відповісти
ПОХ! Хай замість харчів сходять в театр! Там "асвабадітелі" відкрили руські сезони! Або хай жруть сєпарів: бо вата завжди зневажала Голодомор українців! "Брехня" Такого не біло" - най тепер вам буде!
показати весь коментар
13.09.2022 18:36 Відповісти
Хіба ж це не улюблений СРСР? Щасливими мають бути
показати весь коментар
13.09.2022 16:02 Відповісти
"серп і молот - смерть і голод"

цю життєву мідрість ще за совєтів я почув від своєї бабусі, яка пережила всі три Голодомора комуняків
показати весь коментар
13.09.2022 16:40 Відповісти
Ти бач... А на тіктоку кажуть, що там так все добре... Доми строять... Гарні, білі...
показати весь коментар
13.09.2022 16:08 Відповісти
А населення дірляндії та лугандонії заздрять, що в Маріуполі райське життя (по телебаченню розповіли)
показати весь коментар
13.09.2022 17:28 Відповісти
Черги, дефіцит, розруха. Хтось мабудь щасливий, що повернувся в роки молодості...
показати весь коментар
13.09.2022 16:10 Відповісти
И это еще не мороз...
показати весь коментар
13.09.2022 16:13 Відповісти
ЖДУНЫ получили то что хотели!
показати весь коментар
13.09.2022 16:13 Відповісти
еще бы драка в очереди за мойвой и водкой)завтра идти же на первомай)
показати весь коментар
13.09.2022 18:28 Відповісти
А боротись за своэ звiльнення нiяк? Тодi стiйте в черзi за шматком кацапским.
показати весь коментар
13.09.2022 16:16 Відповісти
Таня! Яке боротися! Яке звільнення! Генетичні раби знайшли свій рай і хазяїна з батогом в одній руці -і з пряником у іншій!
показати весь коментар
13.09.2022 18:38 Відповісти
Згiдно 1000% чого чекали,то отримали.
показати весь коментар
13.09.2022 18:44 Відповісти
Маріуполь завжди був дуууже проросійський. Ну, що хотіли....
показати весь коментар
13.09.2022 16:24 Відповісти
Сейчас заплачу
показати весь коментар
13.09.2022 16:26 Відповісти
За що боролися на те і напоролися
показати весь коментар
13.09.2022 16:31 Відповісти
А чи не ці скотиняки кричали путєнввєді🤔 Ось він і ввів їм в їхні рєзіновиє попи та по самі помідори,- отримуйте тварюки, ніскільки не жаль цих гівноїдів, щоб ви їли гівно до кінця свого паскудного існування та за порєбріком,- тьфу мразота 💩
Хто хотів той давно звідтіля відселився і таких тисячі
показати весь коментар
13.09.2022 16:46 Відповісти
Маріупольські частушки : Опа! Опа! Рєзінавая жопа! Нам рассея по душе! ***** нам Европа!
показати весь коментар
13.09.2022 18:40 Відповісти
.... безкоштовний "кірпічік" їсти неможливо, він просто з муки та води.
Не понял......, а з чого має бути виготовлений хліб?
показати весь коментар
13.09.2022 17:07 Відповісти
Может надо посолить?
показати весь коментар
13.09.2022 17:14 Відповісти
"кірпічік" їсти неможливо, то з'їште пірожено...
показати весь коментар
13.09.2022 19:52 Відповісти
Як там можно сидіти? Я виїхала, як тільки змогла з рідними. Так, полишили побитий, але свій будинок з усім добром, все життя залишили(( та як можна жити в окупації, ніяк. Повернусь лише в український Маріуполь.
показати весь коментар
13.09.2022 17:39 Відповісти
Пока это проблемы оккупантов. Отвоюем назад, будут наши проблемы.
показати весь коментар
13.09.2022 17:43 Відповісти
А на відосіках все будують, п"ють пиво, слухають бабкіну. Не життя, а рай. Шо, щось пішло не так? Не ті хліба.
показати весь коментар
13.09.2022 17:50 Відповісти
нас рать а так бы были бы ватном раю под обломками бетона а так страдают за пыню
показати весь коментар
13.09.2022 18:27 Відповісти
а мо черга за білетіком на рашистський кнцерт"мы вместе"
показати весь коментар
13.09.2022 18:31 Відповісти
 
 