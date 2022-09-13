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війна (56671) СБУ (10055) Херсонщина (4295) ПТРК (71)

Спецпризначенці СБУ знищили з ПТРК ворожу БМП на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тактична група співробітників ЦСО "А" СБУ пострілом з ПТРК на дистанції 4,7 км знищила ворожу БМП на Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
Получи, фашист, ракету!
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13.09.2022 19:20
+15
Дуже гарні новини з Херсону.
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13.09.2022 19:25
+7
Нарешті! Зломили таки Д.Брід!
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13.09.2022 19:39
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Получи, фашист, ракету!
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13.09.2022 19:20 Відповісти
покажіть відео хоча б одного танка т-62 знищеного Джавеліном... цікаво побачити ефект https://www.youtube.com/watch?v=31MA7awYGKU
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13.09.2022 19:22 Відповісти
Може ще Т-34 захочеш?
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13.09.2022 20:45 Відповісти
в херсонских степях замечена новая модель "королевского т-34". не чета "армате". этот стугне не по ракете ))
https://ibb.co/0DGzmxR
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13.09.2022 19:22 Відповісти
На Maus похож!
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14.09.2022 12:58 Відповісти
И вдруг я услышал какой-то шум... Это Стугна.. или Джавелин.. нет, точно Стугна, шеф, два счётчика!
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13.09.2022 19:24 Відповісти
А что это так бумкнуло?
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13.09.2022 19:25 Відповісти
Дуже гарні новини з Херсону.
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13.09.2022 19:25 Відповісти
Нарешті! Зломили таки Д.Брід!
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13.09.2022 19:39 Відповісти
Красунчики! Гкроям слава! Бережи вас Господь
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13.09.2022 19:28 Відповісти
Жгите побольше этих уродов!
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13.09.2022 19:33 Відповісти
СБУ здорового человека
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13.09.2022 20:12 Відповісти
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13.09.2022 21:06 Відповісти
Якось буденно, без зайвих емоцій. Мабуть багато вже техніки ворога знищів.
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13.09.2022 21:10 Відповісти
 
 