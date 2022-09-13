Спецпризначенці СБУ знищили з ПТРК ворожу БМП на Херсонщині. ВIДЕО

Тактична група співробітників ЦСО "А" СБУ пострілом з ПТРК на дистанції 4,7 км знищила ворожу БМП на Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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