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Спецпризначенці СБУ знищили з ПТРК ворожу БМП на Херсонщині. ВIДЕО
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Тактична група співробітників ЦСО "А" СБУ пострілом з ПТРК на дистанції 4,7 км знищила ворожу БМП на Херсонщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
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