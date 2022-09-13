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Стабілізаційні заходи завершено на площі 4 тис. кв км, ще на такій же звільненій території стабілізація триває, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 202 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляють залишки окупаційних військ, диверсійних груп, затримують колаборантів, повертають повну безпеку.

Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців. За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський провів засідання Ставки: обговорювалась операція з деокупації територій та оборонний бюджет-2023

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
"великий стабілізатор"
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13.09.2022 22:19
+8
якесь лайно, точніше, ціла купа, створило умови захвату без супротиву близько 45 000 кв.км півдня України.
Стабілізець теж це лайно створює?
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13.09.2022 22:33
+6
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13.09.2022 22:23
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13.09.2022 22:18 Відповісти
"великий стабілізатор"
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13.09.2022 22:19 Відповісти
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13.09.2022 22:23 Відповісти
НІКУЯ!!!! В Одесі колаборантів валом. Подивіться, пам'ятник Катерині 70 процентів підтримують.
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13.09.2022 22:23 Відповісти
Ставка та інформбюро.
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13.09.2022 22:23 Відповісти
как эти видосики гнусавого надоели... не дает ему покоя Наполеон Бонапарт... но у того хоть военное образование было и он понимал о чем говорит... ну а в нашем случае шо й то мало свету...
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13.09.2022 22:24 Відповісти
Ну, не все так плохо. Можно, например, 15-летний срок тюремного заключения заменить просмотром полного собрания гундовидосиков.
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13.09.2022 22:37 Відповісти
а вот коньяк - дорогой, потому и дорогой, что полезный... тем более для суперпарня-супердекстера...
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13.09.2022 22:43 Відповісти
якесь лайно, точніше, ціла купа, створило умови захвату без супротиву близько 45 000 кв.км півдня України.
Стабілізець теж це лайно створює?
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13.09.2022 22:33 Відповісти
Їм в ОПУ ЩЕ НЕС ДІЙШЛО , що самі кричать про те , що здали в перші дні...
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13.09.2022 22:38 Відповісти
Пане президенте ,Вам тему для переможних атчьотоа дає свїми звитягами ЗСУ за планами утаємниченими ВІД ОПУ. ХОЧЕТЬСЯ ЗНАТИ ,Ви теж від Єрмака приховуєте чи й Ви з ним не в курсах ,а тільки в текстах від Штабу дізнаєтеся
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13.09.2022 22:33 Відповісти
А ты там главное по картам больше ч...ом води. Медитируй.
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13.09.2022 22:38 Відповісти
Піди нюхни
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13.09.2022 22:59 Відповісти
Алан Чумак какой-то. Может воду надо ставить, что бы зарядил лупоглазый чудотворец. (Кудесник же смог заставить исчезнуть минные поля и целую армию с южного направления)
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13.09.2022 23:08 Відповісти
Там де успіхи, там Зеля відразу відосик закидує. Цікаво, а цей щоденний-щовечірній Зе-серіал хтось дивиться регулярно як Свати чи ці кінолайно потуги до одного місця вже більшості населення за умови доступу до інтернету і ТБ.
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13.09.2022 23:25 Відповісти
Пиз-ц идиот.....
Мы только разминировать освобожденные территории будем годами.... Также годами будем выявлять и судить предателей.....
Бубочка в своем репертуаре - пиарится на всем....
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14.09.2022 13:52 Відповісти
 
 