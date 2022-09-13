"Карать - это по-нашему!": російські пропагандисти шукають "рецепт" покращення своїх окупаційних військ. ВIДЕО

Пропагандисти Соловйов та Сладков все ще розповідають про найсильнішу російську армію та наймудріших командувачів, але єдине, про що вони б мали говорити у своїх ефірах - з якою швидкістю залишають свої позиції їхні солдати.

Про це інформує Цензор НЕТ на своєму телеграм-каналі.

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