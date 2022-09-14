Якщо хтось і був здивований вмінням ЗСУ воювати, то це були росіяни, - Пентагон. ВIДЕО

Військові США на були здивовані успіхами Збройних Сил України під час операції на Харківщині.

Про це заявив прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"З початку російського вторгнення в Україні ми бачимо, що українці демонструють надзвичайне вміння пристосовуватися, якнайкраще використовувати свої можливості ведення війни, то ж ми не були здивовані, що вони так швидко відштовхнули (війська противника), вони також продемонстрували надзвичайні вміння використовувати можливості, які з'являються на полі бою. І нинішній контрнаступ біля Харкова не є виключенням. Гадаю, якщо хтось був здивований - якщо подивитись на реакцію російських військових - напевне це були росіяни", - зазначив Райдер.

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