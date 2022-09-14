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Якщо хтось і був здивований вмінням ЗСУ воювати, то це були росіяни, - Пентагон. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Військові США на були здивовані успіхами Збройних Сил України під час операції на Харківщині.

Про це заявив прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"З початку російського вторгнення в Україні ми бачимо, що українці демонструють надзвичайне вміння пристосовуватися, якнайкраще використовувати свої можливості ведення війни, то ж ми не були здивовані, що вони так швидко відштовхнули (війська противника), вони також продемонстрували надзвичайні вміння використовувати можливості, які з'являються на полі бою. І нинішній контрнаступ біля Харкова не є виключенням. Гадаю, якщо хтось був здивований - якщо подивитись на реакцію російських військових - напевне це були росіяни", - зазначив Райдер.

Також читайте: Успіхи ЗСУ біля Харкова і Херсона надихають, - Остін

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+47
Висновок: лохторат Зелі має тяжку форму ********&му, якщо не здатен тверезо оцінювати ситуацію і на нього діють виключно фейки.
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14.09.2022 00:06
+32
предал разминировал уничтожил ракетную програму не готовил оборону.?..-кто это выбери на картинке
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14.09.2022 00:09
+26
Щеневтік оманський і чєтирєжди уклоніст вже давно вбив клин між собою і нами. Нагадую і буду нагадувати : хто казав "порноактріса з фільмів," кацапи "просто пєрєдвігают граніцу" ,"термос", "надо просто пєрєстать стрєлять". І це тільки пролог.Далі буде....
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14.09.2022 00:45
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Кацапи здатні тільки на понти.
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14.09.2022 00:05 Відповісти
і ми не здивовані нашими ЗСУ, бо гени не підведуть!
Українці тисячу років бились за свою землю
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14.09.2022 00:34 Відповісти
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14.09.2022 00:42 Відповісти
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14.09.2022 01:02 Відповісти
в контрнаступу окремі підрозділи долали по 20-25 км за день...
Ю.Бутусов
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14.09.2022 01:03 Відповісти
Висновок: лохторат Зелі має тяжку форму ********&му, якщо не здатен тверезо оцінювати ситуацію і на нього діють виключно фейки.
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14.09.2022 00:06 Відповісти
предал разминировал уничтожил ракетную програму не готовил оборону.?..-кто это выбери на картинке
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14.09.2022 00:09 Відповісти
С какой целью ты сейчас вбиваешь клин между народом и главнокомандующим? С какой целью ты сейчас дискредитируешь главнокомандующего? Тобой давно СБУ не занималось?
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14.09.2022 00:24 Відповісти
які ще фейки? що команда Зе розкрадає гуманітарку? От де справді бізнес на крові!
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14.09.2022 00:28 Відповісти
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14.09.2022 00:45 Відповісти
і я служив в Кизил Орді, і є

справжнім Старшим Сержантом
хоча й давно у відставців

чоловік має пройти військову службу, будь де, хоч в СА, хоч в Іноземному Легіоні - вони мало чим різняться за суттю, щоб стати реально Чоловіком і потім застосовувати набутий військовий досвіт для захисту себе, рідних і Батьківщину

а дезертир то ганьба
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14.09.2022 01:49 Відповісти
Щеневтік оманський і чєтирєжди уклоніст вже давно вбив клин між собою і нами. Нагадую і буду нагадувати : хто казав "порноактріса з фільмів," кацапи "просто пєрєдвігают граніцу" ,"термос", "надо просто пєрєстать стрєлять". І це тільки пролог.Далі буде....
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14.09.2022 00:45 Відповісти
Ще коли він висунувся на вибори, я казав його фанатам, що після "актриси", "пересування граніци", "баранів", "термосу", "синьйора", насмішок над українцями і т.д. він не має навіть морального права очолювати країну.
Але за нього проголосували. Мені цього не зрозуміти...
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14.09.2022 09:38 Відповісти
бо частина мешканців України нічим не відрізняється від кацапів - вірять зомбоящику і без нього жити не можуть
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14.09.2022 10:16 Відповісти
На жаль, так. Дуже прикро, що ця частка дуже велика.
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14.09.2022 10:26 Відповісти
FT FT "тобой давно СБУ не занималось ?"

таварищ, ви не в кацапії, перестаньте лякати КГБ-ФСБ
ми вільні люди в вільній Україні !
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14.09.2022 00:49 Відповісти
Тебе банять форумчани , бо ти дрянь брехлива , а брехня тут не проходить !!👊🏼😡
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14.09.2022 01:42 Відповісти
тебе банять Valter Valter , тому що ти не вільна людина, а говнюк і від тебе тхне па-рашею !
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14.09.2022 01:52 Відповісти
???
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14.09.2022 00:19 Відповісти
Ту армию которую ты видишь плюс 40 тысяч, которых сократили при Зебиле. Томос. Безвиз. Посмотри рост ВВП, пенсий, зарплат в 2018-2019.
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14.09.2022 00:21 Відповісти
НЕ предал НЕ разминировал НЕ уничтожил ракетную програму А готовил оборону.
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14.09.2022 00:22 Відповісти
москву чим потопили? асвальтом?
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14.09.2022 00:35 Відповісти
Пікалов з Кошовим під керівництвом Арестовияа закидали асфальтом з великого будівництва
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14.09.2022 00:37 Відповісти
Гарпуном.
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14.09.2022 05:53 Відповісти
Де ти живеш що нічого не знаєш?
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14.09.2022 00:22 Відповісти
від початку війни до того моменту коли нам почали давати важке озброєння яка армія воювала? Та якої небуло а потім Порох її розікрав і вона зявилася?
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14.09.2022 00:24 Відповісти
Томос, заборонив в'їзд кацапам, в тому числу другу зебіла кримнашисту Добронравову, із-за чого так палало у зебіла, безвів, створив міжнародну антикацапську коаліцію, створив армію яка зараз навалює кацапам
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14.09.2022 00:24 Відповісти
Армію !!
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14.09.2022 01:40 Відповісти
Відновив за кошти "рошен" у 2014 році ППО навколо Києва! Підняв з колін Армію, яка дала просратися сьогодні рашопдрам! Послав москальський притон попів нхй! Розпочав незворотний шлях України в ЄС! На сьогодні продовжує озброювати ЗСУ і останнє придбання за 1 млн. грн екстраткори для станцій П-18 ППО!
А що ти зробив?! Дай вгадаю - висравкомент тут на цензорі не в тему!
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14.09.2022 01:46 Відповісти
заболел, мальчик? выпей ЗЕленки....
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14.09.2022 00:56 Відповісти
висрався? ну тепер стань рачки i з'їж.... )
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14.09.2022 01:21 Відповісти
вон оно что... а я то гадаю, чего это Зеленский три месяца безвылазно в бункере сидел, а он оказывается книжечки про войну писюкал... ага, самое нужное время выбрал.
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14.09.2022 19:45 Відповісти
Все командування пішло о 3 годині ночі, нікому нічого не сказало": окупант розповів, як насправді війська РФ втікали з Ізюма. Аудіо

https://war.obozrevatel.com/ukr/vse-komanduvannya-pishlo-o-3-godini-nochi-nikomu-nichogo-ne-skazalo-okupant-rozpoviv-yak-naspravdi-vijska-rf-vtikali-z-izyumu-audio.htm
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14.09.2022 00:08 Відповісти
Оно никому ничего не должно. Уходило по-англосакски, не прощаясь.
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14.09.2022 00:23 Відповісти
не ганьби англів та саксів!

кацапи здриснули по кацапськи
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14.09.2022 00:26 Відповісти
Сквозонуть по-кацапски - сделать ноги быстрее своего порсячьего визгу.
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14.09.2022 06:26 Відповісти
Та ще у зрадницькому ОПУ БУЛИ ЗДИВОВАНІ
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14.09.2022 00:13 Відповісти
всі красавчики, а кацапи виявились лохами......
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14.09.2022 00:14 Відповісти
Неймовірна перемога! Трактористи викрали Z-танк з живим бурятом усередині … З танком зрозуміло - а що з окупантом робити?
https://youtu.be/ugpog9ocDLE
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14.09.2022 00:49 Відповісти
бурята на закрутки...
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14.09.2022 01:55 Відповісти
только США нам 3 дня давало и вовика предлагало эвакуировать... так что мы всех удивили.
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14.09.2022 01:01 Відповісти
Хочу захистити ЗЕЛЕНСЬКОГО , навіть не так ... спробую просто викласти свої роздуми .
1. Пам'ятаємо, як лютували на отій сходці останньої нарнмандскай четвьоркі , коли Єрмак Оманський пообіцяв прийняти штайнмайерський план , на майдан вийшло 50 тис ЧЕРВОНОЇ ЛІНІЇ Й ВОВА НЕ ПІДПИСАВ .
2. Як лютували кремлів ці й швиряли обіцянками з Оману
3 потім Зеленськийч став на роспропогандонії головним нациком України
4 З того моменту й по сьогодні там ні слова про Єрмака як й про Медведчука
5. Потім провали провали провали у підготовці армії й все залито асфальтом та грошима з з-під нього
6 .але договорняки Єрмака зі своїми бувшими ОПЗЖістами тривають . Деркач з плівками Байдена Порозха, жму руку абнімаю , бігання за Порохом .... ПРодюсЄР гріє ВОВУ боротьбою з Порохом й домовляється паралельно з людиною від Трампа , послом США У РОСІЇ й одночасно радник Байдена по.безпеці (чи це не нонсенс?}
7. Наступає війна , як там Баканов приготував Південь , як Зе не втік.... неначасі на жаль
8. Джонсонюку віримо ? Значить треба думать він щось про ЗЕ ЗНАЄ БІЛЬШЕ , про сьогоднішнього Зе .
може його перевербували й дали йому шанс ? А ОПУ ТРИМАЮТЬ ЯК ІПСО Й ВСЕ БІЛЬШЕ ЙОГО ЩЕМЛЯТЬ ТО ПОСЛАМИ G7 то відстороненням від секретів нашого ЗСУ.
АДЖЕ ПРОПОГАНДОНІЯ ПРОСТО НИЩИТЬ ЗЕЛЕНСЬКОГО Й МОВЧИТЬ ПРО ЄРМАКА
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14.09.2022 01:45 Відповісти
Це як моя остання надія на те , що Зе використали з якимось компроматом а він зірвав їхні плани під захистом того ж Джонсонюка з його славетним Мі 6/
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14.09.2022 01:50 Відповісти
Народ, посмотрите, пожалуйста, хочу услышать ваше мнение

https://youtu.be/ojJ002Fc4Uk
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14.09.2022 02:03 Відповісти
Імперець він завжди імперець ! Навіть в сорочці ліберала-прекрасний час всі «розчехляютса»- солоніна вже давно не слухаю не вірю
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14.09.2022 02:16 Відповісти
Дякую
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14.09.2022 02:17 Відповісти
Додам -щось схоже ляпає Фейгін , їм хочеться додому завалити режим ! А Україну використовують , як ту ж Люсю
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14.09.2022 02:23 Відповісти
@Sanya T

>Народ, посмотрите, пожалуйста, хочу услышать ваше мнение
> https://youtu.be/ojJ002Fc4Uk

Якщо одним словом, то - бред (не маячня, те, що виходить з ротового отвору москаля, - то бред).
Трьома - бред сивої кобили.

Не потрібно порівнювати цього пропагандона з Фейгіним. Останній однозначно є на українському боці. А Марік все не може пробачити українцям "бандеровщину", тому внутрішньо ненавидить їх.

Він кидає тінь сумніву на те, що українські ЗСУ самі спромоглися зпланувати і успішно провести таку масштабну військову операцію, дезинформувавши ворога і взявши у полон тисячі полонених. Тому зфантазував якийсь міфічний "договорняк" когось з кимось, в результаті якого рашистські генерали нібито наказали своїм оркам не чинити опору, а тікати або здаватися.
Ще раз: це тупа бредятина і більше нічого.

Коротше, не їджте солонини. Їжте українське доброякісне сало.
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14.09.2022 03:36 Відповісти
А не ***** хто зараз Президент? Зараз у всієї країни єдина мета - перемогти ******* кацапів. Після перемоги осудимо та стратимо Єрмака та Зєлєнскова.
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14.09.2022 03:40 Відповісти
При всій критиці у бік американців🇺🇸, самого Байдена (що не дають деякі види зброї, що затягують з постачанням чогось там), треба визнати і віддати належне США🇺🇸....без їхньої підтримки, без їхньої зброї.... навіть при дикій самопожертві українських воїнів, ФРОНТ ЗАРАЗ БИ ПРОХОДИВ ДЕСЬ ПО ТЕРНОПІЛІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ!!!!
І в цьому, ми українці🇺🇦, десь самі винні...тому що за 30 років, самостійно, так і не спромоглися збудувати щось схоже на державу....Навпаки, при Януковичу майже Армію повністю зруйнували...

Да в принципі... всі крутими виявилися...Не тільки американці🇺🇸...Але й британці🇬🇧 безподобні...традиційно 🇱🇹🇱🇻🇪🇪🇬🇪, поляки🇵🇱 дуже здивували, особливо, як гарно обійшлися з нашими біженцями....німці🇩🇪..да вся Європа🇪🇺 і неЄвропа🇦🇺🇨🇦🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇳🇿....буквально всі, всі🇸🇪🇩🇰🇫🇮🇫🇷🇦🇿🇹🇷🇭🇷🇳🇱🇳🇴🇨🇮🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇫🇴🇧🇬🇧🇪🇨🇭🇪🇦🇫🇴🇬🇷🇮🇱🇮🇸🇮🇹🇱🇺🇲🇰🇵🇹🇲🇩🇹🇩🇲🇪🇸🇲🇸🇮🇸🇰 красавелли.....навіть угорці🇭🇺 і чехи🇨🇿, попри антиукраїнські мітинги та заяви їхніх політиків, теж багато українських біженців понаприймали....
Українцям🇺🇦, після війни, про це потрібно завжди пам'ятати і не забувати......
Слід не бути схожими на москалів, які спочатку "забули" ЛЕНДЛІЗ у 2світову. А потім американську гуманітарку у 90сті... Як їх американці від голоду спасали в єлцинівський кацапомор....в буквальному сенсі цього слова☝️☝️☝️
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14.09.2022 03:41 Відповісти
Тільки Грузинський прапор ти помилково туди помістим. Нажаль навідміну від грузинського народу, Грузія повністю підтримує ерефію стала країною через яку обходить санкції.
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14.09.2022 11:34 Відповісти
Не тількі кацапи .. а і зелена шобла... Нічого ми цю шоблу ще здивуемо.
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14.09.2022 06:05 Відповісти
Так в цьому й була ідея...
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14.09.2022 06:52 Відповісти
І Зеленський
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14.09.2022 07:24 Відповісти
Зе косит бабло в Запорожской области с помощью Арахамии мильярдами... каже Гео Лерос...видос сразил наповал...надо сюда срочно ФБР вызывать...иначе капздец....
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14.09.2022 08:40 Відповісти
 
 