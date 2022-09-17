Пам’яті Ольги Сімонової, яка зреклась російського громадянства та загинула, боронячи Україну. ВІДЕО

Росіянка Ольга Сімонова, яка зреклася громадянства РФ і загинула як герой під час наступу, визволяючи українську землю на Херсонщині, воювала у 24-й механізованій бригаді ЗСУ імені Короля Данила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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За даними ЗМІ, у 2014 році вона через незгоду з окупаційною політикою Росії, зокрема через анексію Криму та початок збройної агресії на Донбасі, переїхала до України та вступила до добровольчого підрозділу парамедиків. У 2016-му, ще будучи громадянкою РФ, підписала трирічний контракт із ЗСУ як іноземка. Згодом дослужилась до звання сержанта та була командиром бойової машини піхоти.

У 2017-му вона стала першим контрактником ЗСУ - іноземцем, який отримав паспорт громадянина України під час служби в Збройних силах.

Готуючи у 2020 році сюжет до дня сержанта, телеканал UA: Перший записав інтерв'ю із Сімоновою, у якому вона розповіла про свій бойовий шлях та ставлення до неї у лавах українського війська.

"Ніякого упередженого ставлення до мене ніколи не було. Я не розумію тих, хто говорить про дискримінацію. Я не розумію тих, кого нібито ущемляють чи не пускають. Я з цим не стикалася", - розповідала тоді Ольга.

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Інтерв'ю із Ольгою Сімоновою, яке вона дала Цензор.НЕТ у 2018 році, читайте за посиланням.