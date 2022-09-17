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Пам’яті Ольги Сімонової, яка зреклась російського громадянства та загинула, боронячи Україну. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіянка Ольга Сімонова, яка зреклася громадянства РФ і загинула як герой під час наступу, визволяючи українську землю на Херсонщині, воювала у 24-й механізованій бригаді ЗСУ імені Короля Данила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, у 2014 році вона через незгоду з окупаційною політикою Росії, зокрема через анексію Криму та початок збройної агресії на Донбасі, переїхала до України та вступила до добровольчого підрозділу парамедиків. У 2016-му, ще будучи громадянкою РФ, підписала трирічний контракт із ЗСУ як іноземка. Згодом дослужилась до звання сержанта та була командиром бойової машини піхоти.

У 2017-му вона стала першим контрактником ЗСУ - іноземцем, який отримав паспорт громадянина України під час служби в Збройних силах.

Готуючи у 2020 році сюжет до дня сержанта, телеканал UA: Перший записав інтерв'ю із Сімоновою, у якому вона розповіла про свій бойовий шлях та ставлення до неї у лавах українського війська.

"Ніякого упередженого ставлення до мене ніколи не було. Я не розумію тих, хто говорить про дискримінацію. Я не розумію тих, кого нібито ущемляють чи не пускають. Я з цим не стикалася", - розповідала тоді Ольга.

 

Читайте: На Донеччині загинула боєць 24 ОМБр Ольга Сімонова (Сімба), яка відмовилася від громадянства РФ і воювала за Україну

Інтерв'ю із Ольгою Сімоновою, яке вона дала Цензор.НЕТ у 2018 році, читайте за посиланням

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
Вічна пам'ять !!!! Вона загинула Українкою не попаспорту а по а по духу.
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15.09.2022 09:47
+33
Вічна пам'ять 🇺🇦
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15.09.2022 09:46
+26
Ольга - людина, яка життя віддала за Правду!
Вічна пам"ять!
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15.09.2022 09:49
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15.09.2022 09:46 Відповісти
Слава Героям! Царствие ей небесное!
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15.09.2022 09:46 Відповісти
Вічна пам'ять !!!! Вона загинула Українкою не попаспорту а по а по духу.
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15.09.2022 09:47 Відповісти
Ольга - людина, яка життя віддала за Правду!
Вічна пам"ять!
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15.09.2022 09:49 Відповісти
Вічна пам'ять
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15.09.2022 09:50 Відповісти
А тих, кто втік, потрібно повернути і в розвідку окопів орків першими пускати, та на розмінування
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15.09.2022 09:50 Відповісти
Слава Героям...💙💛💪 Вічная Пам'ять Вільній Жіночці...👍👍👍Рабів до Раю не пускають...
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15.09.2022 09:53 Відповісти
Герої не вмирають.....
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15.09.2022 09:55 Відповісти
Вечная Светлая Память 🙏❤️💙💛!Царство Небесное🙏
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15.09.2022 09:57 Відповісти
Тендітна жаночка приїхала з росії захищати українських жінок і дітей, а жирні кабани із "95 кварталу", які постійно гадили на Україну, втекли в затишну Польщу. Вічна пам'ять загиблій за Україну! Царство Небесне Олі!
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15.09.2022 09:58 Відповісти
не розхитуйте човна а то вже кортеж найвеличнишого попав в ДТП
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15.09.2022 10:48 Відповісти
[*] R.I.P.
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15.09.2022 10:13 Відповісти
Хтось з батьків , мама або тато були українцями, інакше не уявляю як народитись у тому болоті можна було бути такою людиною.
Вічна память ! Герой!
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15.09.2022 10:19 Відповісти
Коли в тебе Українська душа - не має значення де ти народився!
Царства тобі Небесного...
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15.09.2022 10:20 Відповісти
Frieden in Ruhe...
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15.09.2022 10:26 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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15.09.2022 10:26 Відповісти
ВЕЧНАЯ Память ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.09.2022 10:30 Відповісти
Царствия небесного. Жаль наших героев.
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15.09.2022 10:50 Відповісти
Герої не вмирають!
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15.09.2022 10:54 Відповісти
R.I.P…. Зіроньки наша, ти назавжди залишишся в серці…😢😢😢😢😢 нехай душа твоя покоїться з Миром!!
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15.09.2022 13:34 Відповісти
 
 