Українські воїни провели навчання та відпрацювали захист Києва на випадок атаки ворога в північній операційній зоні. ВIДЕО

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділ, який захищає Київський напрямок у Північній операційній зоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, там військові не лише виконують завдання за призначенням, але й наполегливо тренуються, відпрацьовуючи різноманітні варіанти розвитку подій.

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За словами командувача, командир роти, згідно свого плану, підіймає за сигналом тривоги підрозділ та визначає їм бойові завдання з виходом на бойові рубежі. Особовий склад готується до бою та здійснює ураження противника.

"План тренування відомий тільки командиру роти, який вживає заходів, щоб бійці не звикали до одних і тих же дій. Вводиться наступна тактична обстановка, змінюються завдання, заходи… Цей процес триває щодня і щоночі у той спосіб, який необхідний командирові роти для виконання завдань з підвищення оборонних спроможностей підлеглого особового складу", - розповідає про хід тренувань Наєв

Командир роти, хоч і молодий, але з бойовим досвідом. У 2020 році, закінчивши Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, потрапив у 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, брав участь у бойових діях на Донеччині. А з 24 лютого офіцер зі своїм підрозділом захищав Київ.

"Наш підрозділ повністю готовий до виконання будь-яких завдань. Переважна більшість військовослужбовців воювали ще до початку повномасштабного вторгнення, а опісля всі активно брали участь в обороні Київського напрямку. Підрозділ злагоджений, постійно проводяться тренування та вдосконалення навичок особового складу. Морально-психологічний стан у нас завжди високий, ми розуміємо, що здавати столицю в жодному випадку не можна", - каже військовий.

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