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Українські воїни провели навчання та відпрацювали захист Києва на випадок атаки ворога в північній операційній зоні. ВIДЕО

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Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділ, який захищає Київський напрямок у Північній операційній зоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, там військові не лише виконують завдання за призначенням, але й наполегливо тренуються, відпрацьовуючи різноманітні варіанти розвитку подій.

За словами командувача, командир роти, згідно свого плану, підіймає за сигналом тривоги підрозділ та визначає їм бойові завдання з виходом на бойові рубежі. Особовий склад готується до бою та здійснює ураження противника.

"План тренування відомий тільки командиру роти, який вживає заходів, щоб бійці не звикали до одних і тих же дій. Вводиться наступна тактична обстановка, змінюються завдання, заходи… Цей процес триває щодня і щоночі у той спосіб, який необхідний командирові роти для виконання завдань з підвищення оборонних спроможностей підлеглого особового складу", - розповідає про хід тренувань Наєв

Командир роти, хоч і молодий, але з бойовим досвідом. У 2020 році, закінчивши Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, потрапив у 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, брав участь у бойових діях на Донеччині. А з 24 лютого офіцер зі своїм підрозділом захищав Київ.

"Наш підрозділ повністю готовий до виконання будь-яких завдань. Переважна більшість військовослужбовців воювали ще до початку повномасштабного вторгнення, а опісля всі активно брали участь в обороні Київського напрямку. Підрозділ злагоджений, постійно проводяться тренування та вдосконалення навичок особового складу. Морально-психологічний стан у нас завжди високий, ми розуміємо, що здавати столицю в жодному випадку не можна", - каже військовий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи Сил тероборони нарощують бойові спроможності у районі відповідальності Командування Об’єднаних Сил ЗСУ. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Захисники ! Бункер Зеленського це як дом Павлова в Сталінграді!
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15.09.2022 09:59 Відповісти
Дякую, Захисникам нашої України!
Ви реальні герої сьогодення!!!
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15.09.2022 10:12 Відповісти
Ці навчання потрібно було проводити рік тому і не було б трагедій у Бучі, Ірпені, а не готуватися до шашликів.
клоун презедент - горе країні.
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15.09.2022 10:12 Відповісти
Постійні тренування з відпрацюванням
всіх можливих варіанти розвитку подій. Разом переможемо!
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15.09.2022 10:19 Відповісти
Оборонительные сооружения построили? Надо укрепляться так же, как на востоке, строить укрепрайоны, чтобы орки уже не могли пройти, как по маслу Херсонской и Запорожской областям.
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15.09.2022 10:22 Відповісти
Cвятые города Украины будут стоть всегда.Николаев-Янах Ала(Улу)=Горящий древний.Харьков-АхырАгаБэй=Конец Господина Бека(УшАга-сознание,духа господин.ему посвщен мугам в Одэрбэджане)там Благовещенски((БалаАгаБэУш-Дите Господин(а?)Бек Сознание,дух)) собор.Мариополь=ОмурБала(Жизни дите=Март-ОмурАта-Жизни Отец).Тоже Мелитополь.Херсон=Ахыр Шан-Конец Славного.Киев=Кифаят=Юху Бэй Ят-Сна Бек Спи.Карпаты=АхырБэАта-Конец Беку Отцу. И другие. Все пер с ИндоПэриджанского =Греко(Ахеруш)Римского(Анарск.)=ОдЭр(ТарТар,АзАта,АзЭр)БэйДжанского.ОНИ УСТОЯТ ПОЛЮБОМУ.Слава Древнему Миру!
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15.09.2022 10:32 Відповісти
Результат обучения таков, что подразделение полностью готово к выполнению любых задач, слаженное, постоянно проводятся тренировки и совершенствуются навыки личного состава. Морально-психологическое состояние всегда высокое.
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15.09.2022 10:53 Відповісти
Постійні тренування , навчання - запорука нашої перемоги. Разом до перемоги.
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15.09.2022 11:00 Відповісти
 
 