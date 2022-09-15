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Кремлівські пропагандисти пропонують застосувати в Україні російську "суперзброю": священники РПЦ з іконами мають пролетіти над лінією фронту. ВIДЕО

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Кремлівські пропагандисти пропонують звернутися до священників РПЦ, щоб ті пролетіли на літаку з іконами вздовж лінії фронту в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, застосувати таку російську "суперзброю" запропонував один із учасників пропагандистського шоу Соловйова.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+67
Краще скидати з літаків священиків РПЦ з іконами, як бімби. Це точно допоможе.
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15.09.2022 10:45
+33
Попобомби?
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15.09.2022 10:46
+15
Нехай літають, якраз і секту РПЦ почистимо
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15.09.2022 10:46
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Це точно допоможе, можна скидати як бімби.
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15.09.2022 15:20 Відповісти
Хочу сподіватися, що це остання зброя расії.
А далі що " лепешками коровьими" почнуть кидатися?)
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15.09.2022 15:31 Відповісти
Посадить Гундяя в ИЛ-86 и пусть пролетит, если сможет😁
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15.09.2022 16:42 Відповісти
Проклятые сатанисты.
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16.09.2022 14:22 Відповісти
Надо этих бородато-юбочних колготками снабдит даби снизу не продувало, кисел кин клич чтоби на колготки православные русские скинулис.
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23.11.2022 20:59 Відповісти
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