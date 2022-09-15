Кремлівські пропагандисти пропонують застосувати в Україні російську "суперзброю": священники РПЦ з іконами мають пролетіти над лінією фронту. ВIДЕО
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Кремлівські пропагандисти пропонують звернутися до священників РПЦ, щоб ті пролетіли на літаку з іконами вздовж лінії фронту в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, застосувати таку російську "суперзброю" запропонував один із учасників пропагандистського шоу Соловйова.
Топ коментарі
+67 Герхард
показати весь коментар15.09.2022 10:45
+33 Василий Воробец
показати весь коментар15.09.2022 10:46
+15 Mykola Trofimenko 138bf09c
показати весь коментар15.09.2022 10:46
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А далі що " лепешками коровьими" почнуть кидатися?)