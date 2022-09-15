Кремлівські пропагандисти пропонують застосувати в Україні російську "суперзброю": священники РПЦ з іконами мають пролетіти над лінією фронту. ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти пропонують звернутися до священників РПЦ, щоб ті пролетіли на літаку з іконами вздовж лінії фронту в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, застосувати таку російську "суперзброю" запропонував один із учасників пропагандистського шоу Соловйова.

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