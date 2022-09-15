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Гранатомети та ящики зі зброєю: ЗСУ знайшли склад окупантів під Балаклією. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовослужбовці Збройних Сил України виявили під Балаклією великий склад боєприпасів, кинутий російськими окупантами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про виявлений склад повідомили спецпризначенці батальйону "Дике поле".
На відео, що опубліковане на сторінці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зафіксовано десятки ящиків з боєприпасами та зброєю.
"Москву" зачистили, йдемо на "Пітєр". Військова справа любить відважних і справжніх. Трофейна зброя і техніка тепер працює проти нашого кровного ворога", - написав Залужний у коментарі до відео.
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Топ коментарі
+31 Mykola Trofimenko 138bf09c
показати весь коментар15.09.2022 11:34
+10 Света Прокопенко
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+10 Саша Пончик
показати весь коментар15.09.2022 11:36
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Гражданские обьекты!
Побігли офіцери - звичайним воякам все одно що навколо діється - головне щоб вижити.
Дивлюсь Мальцева який веде партизанську війну в Московії, так ось - багато з вояк які повернулись - приєднуються до спротиву, підриву колій, військових ешелонів і тд.
путлер так увлёкся войной до последнего россиянина, что начал передавать нам оружие.
Силы ВСУ обнаружили в Балаклеи брошенные при отступлении склады 1-й отдельной бригады спецназа ВС РФ. Элитное подразделение оставило противнику в целости и сохранности новейшие образцы российского оружия и боеприпасы к нему.
Захваченный российский склад боеприпасов. Достаточно разнообразный набор вооружения, в том числе РПО-А, РПГ-7, РПГ-26/27, АГС-17, АГС-30, пара ДШК и много боеприпасов.
Герр путлер...низзя... у нас двойня...скоро будут ещё двойняшки..
Штирлиц,хорошо...вам новое задание... развящать войну между Арменией и Азербайджаном...срочно...дам звание Херой рабZeи и звание хенерал рабZeянского дерьма..
Есть Герр путлер...
Но сам факт наличия оставленных боеприпасов говорит о том, что рашисты именно драпали. При организованном отступлении, такие склады врагу не оставляют.