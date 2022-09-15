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Гранатомети та ящики зі зброєю: ЗСУ знайшли склад окупантів під Балаклією. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці Збройних Сил України виявили під Балаклією великий склад боєприпасів, кинутий російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про виявлений склад повідомили спецпризначенці батальйону "Дике поле".

На відео, що опубліковане на сторінці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зафіксовано десятки ящиків з боєприпасами та зброєю.

"Москву" зачистили, йдемо на "Пітєр". Військова справа любить відважних і справжніх. Трофейна зброя і техніка тепер працює проти нашого кровного ворога", - написав Залужний у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські трактористи вивозять захоплений поблизу Ізюму російський танк Т-72Б3. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Боєкомплект прийдеться повернути, але є нюанс
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15.09.2022 11:34
+10
Спорт клуб? или зал в школе?

Гражданские обьекты!
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15.09.2022 11:36
+10
Кацапский Лендлиз..
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15.09.2022 11:36
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Боєкомплект прийдеться повернути, але є нюанс
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15.09.2022 11:34 Відповісти
Спорт клуб? или зал в школе?

Гражданские обьекты!
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15.09.2022 11:36 Відповісти
Кацапский Лендлиз..
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15.09.2022 11:36 Відповісти
Байден астанавісь!
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15.09.2022 11:53 Відповісти
скоріше кацапський воєнторг
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15.09.2022 12:58 Відповісти
Ленд- ліз від орків для наших бійців !
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15.09.2022 11:37 Відповісти
Только представьте, насколько были перепуганы эти торопыги из "второй армии мира", если даже не взорвали боезапас, если отсутствовала возможность его вывезти.
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15.09.2022 11:39 Відповісти
Грамотно організувати підрив це час мінімум кваліфікованого підривника, означає що часу навіть небуло! Перевага стрімкості наступу вона така.
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15.09.2022 11:41 Відповісти
Что вы такое пишите? Это было плановое оставление боеприпасов с последующей перегруппировкой.)
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15.09.2022 11:44 Відповісти
Думаю, що не потрібно таке постити... Можуть влупити, навіть якщо вже наші й вивезуть БК.
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15.09.2022 11:43 Відповісти
Dalbajob , kto pakazivajet takoje v onlain .....ti zhe ni nastoka tupoi ?
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15.09.2022 11:50 Відповісти
Придурошне, ти читати вмієш? Чи тіки пісатєль? Навіть якщо вивезуть БК - школа що, не потрібно нашим дітям?
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15.09.2022 14:44 Відповісти
Так, такі відоси/фото не потрібно в ЗМІ пускати, щоб Окурок з Озера не начав нагліти і требувати підрив.
Побігли офіцери - звичайним воякам все одно що навколо діється - головне щоб вижити.

Дивлюсь Мальцева який веде партизанську війну в Московії, так ось - багато з вояк які повернулись - приєднуються до спротиву, підриву колій, військових ешелонів і тд.

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15.09.2022 14:38 Відповісти
Печера Аладдіна.
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15.09.2022 11:45 Відповісти
Лэнд Лиз от мавзолейных болванов...у хазяйстві все потрібно🤣
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15.09.2022 11:47 Відповісти
В Интернете полно информации о том, какая страна сколько оружия нам передала. Пора туда включать россию!

путлер так увлёкся войной до последнего россиянина, что начал передавать нам оружие.
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15.09.2022 11:49 Відповісти
Eta ruskaja mnogohadovOCHKA !!!!!!🤣
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15.09.2022 11:51 Відповісти
Пропоную на державному рівні виказати подяку москалям за надане озброєння та боєзапаси.
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15.09.2022 12:01 Відповісти
ще скажи орден ***.лу вручити
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15.09.2022 12:20 Відповісти
В социальных сетях продолжают публиковаться материалы, проясняющие масштабы российского поражения и позора на харьковском направлении.

Силы ВСУ обнаружили в Балаклеи брошенные при отступлении склады 1-й отдельной бригады спецназа ВС РФ. Элитное подразделение оставило противнику в целости и сохранности новейшие образцы российского оружия и боеприпасы к нему.

Захваченный российский склад боеприпасов. Достаточно разнообразный набор вооружения, в том числе РПО-А, РПГ-7, РПГ-26/27, АГС-17, АГС-30, пара ДШК и много боеприпасов.
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15.09.2022 11:54 Відповісти
Штирлиц,вы просрали войну Украине вместе с радисткой ********** и вас расстреляю...
Герр путлер...низзя... у нас двойня...скоро будут ещё двойняшки..
Штирлиц,хорошо...вам новое задание... развящать войну между Арменией и Азербайджаном...срочно...дам звание Херой рабZeи и звание хенерал рабZeянского дерьма..
Есть Герр путлер...
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15.09.2022 11:59 Відповісти
Эшелоны с техникой и боеприпасами заходили из РФ с частотой по 2 эшелона в неделю. На видео объем в один "Урал". На других видео с освобожденных территорий, объемы еще меньше. Поэтому бравурные комменты о рашистском "ленд лизе" совершенно неуместны. Этого "ленд лиза" на несколько дней активных боев хватит.
Но сам факт наличия оставленных боеприпасов говорит о том, что рашисты именно драпали. При организованном отступлении, такие склады врагу не оставляют.
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15.09.2022 12:10 Відповісти
і шо ешелони складують в один спортзал при фронті в тисячі км. і сотні населених пунктів цей склад не менш як для батальону
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15.09.2022 12:26 Відповісти
Якби ви були на передовій,а не на дивані,то зрозуміли б,що навіть така кількість - це круто.
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15.09.2022 18:31 Відповісти
Круто. Никто и не спорит. Только это далеко не "российский ленд лиз".
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16.09.2022 09:43 Відповісти
Такие склады надо сразу растаскивать по разным местам.
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15.09.2022 15:20 Відповісти
 
 