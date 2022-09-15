Гранатомети та ящики зі зброєю: ЗСУ знайшли склад окупантів під Балаклією. ВIДЕО

Військовослужбовці Збройних Сил України виявили під Балаклією великий склад боєприпасів, кинутий російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про виявлений склад повідомили спецпризначенці батальйону "Дике поле".

На відео, що опубліковане на сторінці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зафіксовано десятки ящиків з боєприпасами та зброєю.

"Москву" зачистили, йдемо на "Пітєр". Військова справа любить відважних і справжніх. Трофейна зброя і техніка тепер працює проти нашого кровного ворога", - написав Залужний у коментарі до відео.

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