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Український воїн кинув гранату окупанту під ноги та знищив його. ВIДЕО бою
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опублікований відеозапис фрагменту бою, на якому український боєць влучно кидає гранату та знищує окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою безпілотника.
Топ коментарі
+51 Сергей Сергей b6462634
показати весь коментар15.09.2022 11:26
+36 Сергей Кушнир 8b3077c9
показати весь коментар15.09.2022 11:41
+27 olenca2807
показати весь коментар15.09.2022 11:31
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Будь ласка, зачекайте...
- Ги ...
- Та не гикай, кажи спіймав, чи ні? ))
- Да!
- Лови!
А всім до хріна переживаючим за узкіх мальчіков в трусіках бажаю попасти до них на підвал!
А вот абосратся, скорее всего успел... )))
- гык !
- та ти не гикай, а лови !
А превратились в белых Жигулей…