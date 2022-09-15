Український воїн кинув гранату окупанту під ноги та знищив його. ВIДЕО бою

В мережі опублікований відеозапис фрагменту бою, на якому український боєць влучно кидає гранату та знищує окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою безпілотника.

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