Українські воїни в ангарі поблизу Куп’янська знищили 16 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Читачі Цензор.НЕТ прислали відео результатів успішної бойової роботи українських захисників під час контрнаступу на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксована розбита військова техніка, яку російські окупанта ховали в ангарі. Боєць на запису нарахував 16 знищених військових автомобілів. Місцеві мешканці розповідають, що на місце дислокації ворожої техніки упала всього одна ракета.

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