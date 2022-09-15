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Українські воїни в ангарі поблизу Куп’янська знищили 16 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО
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Читачі Цензор.НЕТ прислали відео результатів успішної бойової роботи українських захисників під час контрнаступу на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксована розбита військова техніка, яку російські окупанта ховали в ангарі. Боєць на запису нарахував 16 знищених військових автомобілів. Місцеві мешканці розповідають, що на місце дислокації ворожої техніки упала всього одна ракета.
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