УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8679 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
22 717 16
армія РФ (13421) війна (56107) знищення (4060)

Українські воїни в ангарі поблизу Куп’янська знищили 16 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Читачі Цензор.НЕТ прислали відео результатів успішної бойової роботи українських захисників під час контрнаступу на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксована розбита військова техніка, яку російські окупанта ховали в ангарі. Боєць на запису нарахував 16 знищених військових автомобілів. Місцеві мешканці розповідають, що на місце дислокації ворожої техніки упала всього одна ракета.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовані окупанти та російські танки на трасі Волохів Яр-Ізюм. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
а таке щастя можливе, щоб тут, на Цензорі не давали пряме посилання з телеграму, а робили "місцеву вставку"? У мене, наприклад, немає "телеграмів", як і "фасебуків" та "істограмів". Тобто я цього повідомлення не побачив.
показати весь коментар
15.09.2022 12:27
+6
те саме !!!
показати весь коментар
15.09.2022 12:33
+5
Дуже файно.
показати весь коментар
15.09.2022 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже файно.
показати весь коментар
15.09.2022 12:24 Відповісти
а таке щастя можливе, щоб тут, на Цензорі не давали пряме посилання з телеграму, а робили "місцеву вставку"? У мене, наприклад, немає "телеграмів", як і "фасебуків" та "істограмів". Тобто я цього повідомлення не побачив.
показати весь коментар
15.09.2022 12:27 Відповісти
те саме !!!
показати весь коментар
15.09.2022 12:33 Відповісти
особливо кацапський телеграм
показати весь коментар
15.09.2022 12:39 Відповісти
Відстаєш від життя, діду
показати весь коментар
15.09.2022 14:00 Відповісти
я до життя як раз і повертаюсь видаливши це усе сміття з свого життя. А за ейджизм можна і по писку отримати.
показати весь коментар
15.09.2022 14:04 Відповісти
Ну, про ейджизм знаєш. Значить, не безнадійно відстав)
показати весь коментар
15.09.2022 14:08 Відповісти
непогане полювання
показати весь коментар
15.09.2022 12:29 Відповісти
И всего одна ракета: КПД - 150%
показати весь коментар
15.09.2022 12:35 Відповісти
ККД.
показати весь коментар
15.09.2022 12:37 Відповісти
Де відео?
показати весь коментар
15.09.2022 13:35 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2022 17:05 Відповісти
Кто придумал этот долбанный Телеграмм? Только не пишите, что Александр Белл!
показати весь коментар
15.09.2022 17:06 Відповісти
Ювелірна робота наших воїнів.
показати весь коментар
15.09.2022 18:27 Відповісти
 
 