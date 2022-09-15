УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8679 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
11 366 43
війна (56107) катування (520) в'язниця (389) Харківщина (4253) деокупація (926) полонені (1938)

Камери для полонених, а поряд із ними - кімната з іконами, - що побачили солдати ЗСУ на звільненій Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Не виключено, що на деокупованій Харківщина ми побачимо речі жахливіші за Бучу, Бородянку і Гостомель. Військові ЗСУ показали селищну раду села Великі Проходи, яку окупанти перетворили на в’язницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт "Український Свідок",

На опублікованому відео селищна рада у Великих Проходах, Харківська область. Населений пункт розташований всього в 16 км від російського кордону. Росіяни окупували його в перші дні весни - і утримували під своїм контролем, аж поки ЗСУ не почали контрнаступ на північному сході.

Будівлю селищної ради перетворили на в’язницю для полонених: у дверях росіяни зробили отвори, аби спостерігати за в’язнями, втечу унеможливлювали ґрати на вікнах.

Але найцікавіше навіть не це. Поряд з одиночними камерами окупанти облаштували кімнату з іконами - в ній богобоязнений кат, судячи з усього, міг сповідатись після чергового кривавого допиту. Дещо схоже мало місце в ГУЛАЗі: там в’язнів катують і вбивають, а тут - капличка, де можна замолити гріхи. Нічого зайвого, російський мінімалізм в натуральному вигляді.

Наразі ЗСУ вдалося звільнити від російських загарбників майже всю територію Харківської області. Місцеві жителі вже дають свідчення і розповідають про окупацію, під якою вони перебували більше ніж півроку.

Також читайте: В Ізюмі та Балаклії бачимо те саме, що в Бучі. Знову катування, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Икон стопудов гдето натырили
показати весь коментар
15.09.2022 13:09
+7
Вважаю, з цим боротись методами контпропаганти, перевиховання та іншими - марно.
Краще діяти у протилежному напрямку: доводити їх загальнонаціональну шизофренію до межі, і просувати за цю межу якнайдалі.
показати весь коментар
15.09.2022 13:08
+7
новий вид «набожних» фашистів,
треба додавати до вікіпедії
показати весь коментар
15.09.2022 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вважаю, з цим боротись методами контпропаганти, перевиховання та іншими - марно.
Краще діяти у протилежному напрямку: доводити їх загальнонаціональну шизофренію до межі, і просувати за цю межу якнайдалі.
показати весь коментар
15.09.2022 13:08 Відповісти
Так, підтримую вашу думку.
показати весь коментар
15.09.2022 17:32 Відповісти
Икон стопудов гдето натырили
показати весь коментар
15.09.2022 13:09 Відповісти
Те кто заходил в церковь мпц заметили неожиданную весчь: ВНИЗУ иконы московских "патриархов" + иконы николая 2 и его семьи... а гдето ВЫСОКО ВВЕРХУ - иконы Иисуса и Богородицы.
Потому молится в мпц нужно не Господу - а "московским патриархам и николке второму".
показати весь коментар
15.09.2022 13:34 Відповісти
Уже до путина культ николашки был чересчур уж навязчивым. По сути его приравнивали к христу, и уже в конце 90х говорили про то, что сейчас называется "термоядерное православие".
показати весь коментар
15.09.2022 13:49 Відповісти
новий вид «набожних» фашистів,
треба додавати до вікіпедії
показати весь коментар
15.09.2022 13:12 Відповісти
Пора вже зняти ореол святості зі слова "русскій".
показати весь коментар
15.09.2022 13:28 Відповісти
Новый?!
показати весь коментар
15.09.2022 13:51 Відповісти
цей механіз так працює......
согрешил - покайся и иди дальше грешить а после опять приходи к нам.....
показати весь коментар
15.09.2022 13:13 Відповісти
Ні не працює,на тому світі судять по ділам а не словам.
показати весь коментар
15.09.2022 13:25 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2022 13:30 Відповісти
Колись побачиш
показати весь коментар
15.09.2022 13:32 Відповісти
вже бачив, але не поповські вистави для прихожан, а як воно є з середини - чорний нал, захоплення землі і ще багато чого....
показати весь коментар
15.09.2022 13:51 Відповісти
1.ні не бачили щоб це побачити потрібно померти так що і у вас і у мене ще все попереду тому не гайте часу допомагайте ближнім та робіть добрі справи хоч маленькі доллари та нерухомість на той світ не забереш.
2.ви думаєте я працюю адвокатом гундяєва чи паші мерседеса?
я ж вже писав
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Вiд Матвiя 7:16

показати весь коментар
15.09.2022 14:17 Відповісти
Ви на маніпулюйте абстрактними речами а краще дайте відповідь - як можна катувати а потім йти молитись у сосідню кімнату... це факт який чітко наведений у статті.....
показати весь коментар
15.09.2022 14:34 Відповісти
1.уточніть будь-ласка в чому моя маніпуляція і абстракція
2.взагалі орки не є віруючими вони розмовляють матюками а матюки -це молитва сатані.
через те що вони вбивають,крадуть,гвалтують порушують 10 заповідей та інше.... Бог нехтує їхніми проханнями і вони будуть страждати як на Землі так і у потойбічному світі. натомість Бог допомагає нам знищувати орди сатани результат останноьго українського наступу (до речі під білим хрестом) 1 до 10 ти на нашу користь.
«Можу сказати співвідношення втрат супротивника щодо наших втрат. Цифри саме за цей період (контрнаступу - ред.) - складають 1 до 9-10. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, приходиться 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю», - сказав Данілов.
показати весь коментар
15.09.2022 14:50 Відповісти
я вас зрозумів, мені нема чого з вам обговорювати, нехай кожен буде при своему розумінні ситуації...
показати весь коментар
15.09.2022 14:57 Відповісти
дякую за спілкування Бог дає всім свободу вибору і я поважаю ваш вибір.
показати весь коментар
15.09.2022 15:03 Відповісти
право вибору і свобода є у кожної людини від народження..... навзаєм....
показати весь коментар
15.09.2022 15:09 Відповісти
дозвольте не погодитись з Вами відносно свободи вибору від народження. Людину формують оточення і батьки, чи ті що виховують. Недарма із забраних у сім'ї дітей робили ворогів тих сімейних цінностей і її батьків. як то було з яничарами, чи у сталінських інтернатах.
Навіть доросла і освічена людина обмежена у свободі вибору наявною інформацією. І якщо вона знайома лише з однією точкою зору (названою загальноприйнятою чи офіційною) то це не є свобода вибору, коли вона не познайомилася з аргументами неофіційної точки зору.
показати весь коментар
15.09.2022 20:25 Відповісти
Я хотів йому сказати те саме але вже закінчив розмову а то виходить я мав вибір народитися в сім'ї олігарха або бідняка чи вирішувати в 1 рік де мені жити що їсти.як людина твердячи що Бога не існує мало того що не розуміє елементарних речей ще й звинувачує мене у абстракціонізмі і пише що зі мною все ясно.
показати весь коментар
16.09.2022 15:49 Відповісти
Я таке чула від ревносної вірянки МП, мешканки москви. До речі, вона мала деяке відношення до банди "сонцевських". Вона вважала (як і її "друзі"), що після пограбування чи навіть вбивства цілком достатньо сходити до церкви і поставити свічку - і знову чистенький, безгрішний, і можна починати все спочатку. Ось таке "православ'я" панує в головах багатьох совків і ватників. Тому не треба дивуватись їхнім "ділам".
показати весь коментар
15.09.2022 17:44 Відповісти
це не їхній винахід. Існує притча ( а може справді було) по рицаря-розбійника, який із своєю бандою зустрів монаха, що продавав індульгенції. То після запевнянь монаха, що така куплена бомага очищує гріхи покупця як в минулому, так і в майбутньому.
І от розбійник купив, потім зарізав монаха і забрав усі його гроші. І сказав: я на це отримав дозвіл від папи і від бога. Це ж треба було додуматися до такого способу поповнення церковної казни! Гундяй теж в цьому не пасе задніх - торгує...
показати весь коментар
15.09.2022 20:32 Відповісти
Цю катівню треба перетворити на меморіал окупації, зберігши все як є, включно із капищем, бо каплицею цю кімнату з іконами називати язик не повернеться
показати весь коментар
15.09.2022 13:20 Відповісти
навряд чи буряти там перебували. А позаяк щось на зразок храму, то десь повинен бути і священник (чи капелан). Питання: хто обслуговував цей похідний храм. може піп той з місцевих?
показати весь коментар
15.09.2022 13:38 Відповісти
Не в бурятах справа!
Треба бути повним орком, щоб робити каплицю, хоч і будиську або язичниську, поруч із катівнею
показати весь коментар
15.09.2022 14:12 Відповісти
Цинізм кацапопітеків зашкалює! Тих істот треба напалмом випалювати! Більше вже ніщо не допоможе!
показати весь коментар
15.09.2022 13:37 Відповісти
З яких пір кац..п був "братом"....???????
показати весь коментар
15.09.2022 13:38 Відповісти
"Капличка в ГУЛАЗі" це вже щось нове, з огляду на те, що Совьєти нещадно боролися з релігію і за різними даними репересували близько 200 тис. священників і вірян.
показати весь коментар
15.09.2022 14:03 Відповісти
Нічого дивного. У гоблінів це релігійна війна бо це їх переможний мотиватор.

А так як у них не християнство, а сектантська висрана херня то відбувається те що відбувається.

І все би не біда, подумаєш їх релігія виросла з несторіанства, яке з древності було єрессю та переслідувалось, але теперішнє їх РПЦ це ще навіть гірше так як виникло воно менше 100 років назад як філіал спецслужб Кремля. Виникло як реакція на те що росіяни мільйонами воювали в громадянській війні 1941-1945 на стороні гітлера по причині релігійних поглядів і того що комуністи заборонили ПРЦ її попів та церкви. До речі причина заборони була в тому що ПРЦ підтримувало царя і було проти змін за що їх і розчинили у вапні. Саме так в РПЦ немає ніяких прав на ПРЦ і її історію, хоча про це ніхто не говорить.
показати весь коментар
15.09.2022 14:22 Відповісти
"Не делайте себе идолов ни з золота, ни с серебра, ни драгоценных камней, ни с чего-либо другого. Я Бог ревнитель, я создатель ваш на меня уповайте" Пишу цитати з Слова Божого які більш всього запам'ятала.
Наші православні церкви обвішані іконами якимись святими. Це і є поклоніння ідолам ( тобто сатані)
Люди їздять в машинах обвішаних іконками, вбивці і нелюди надягають на себе хрестики, думаючи що це їх захистить. Це все від діявола.
Храм Божий - це людина, яку створив Творець неба і землі, а Ісус вмер за нас розп'ятий на хресті не з іконою, наприклад, Моїсея, а проливши свою кров.
Тому ми і є Храм священний, який повинен бути тими, якими хоче нас бачити Господь: віруючими в єдиного Бога, бути милосердними, допомагати іншим, творити добро і багато чого іншого. А саме головне молитися за тих, хто зараз потребує Божої допомоги: це наші воїни і полонені.
Молімося і Господь допооже. Амінь.
показати весь коментар
15.09.2022 14:41 Відповісти
ікони та святі точно не від сатани а храм -це місто отримання сили та енергії для віруючої людини а ще робіть добрі справи і буде вам нагорода від Бога.
показати весь коментар
15.09.2022 15:35 Відповісти
Ви цитуєте заповіді юдеям від когось, кого почитають як бога-ревнителя. Наш Бог - Творець Всесвіту в образі меншої своєї частини, що будучи у тілі людини проповідував мир і любов. Але коли змішати все в купу то й виходить отаке як в рпц - не вкради, а Крим украли і брехнею себе обілюють. Самі будучи сатаністами, обзивають нас всякими злими словами, аби оправдатися у своїй нарузі над нами. Кажуть - нема в них логіки. Логіка в них є - якраз ота старозавітна: ви будете жити в домах які не будували, і користуватися всім тим, яке не виробляли. а забрали у ворогів моїх. десь так, хоч і недослівно.
Наш же Бог закликає навіть любити ворогів своїх, тобто якщо й нейтралізувати їхню агресію, то ласкаво, добиваючи аби не мучились. Відчуйте різницю.
показати весь коментар
15.09.2022 20:14 Відповісти
Катування та віра завжди йшли разом, не кажучи вже про те, що катування були винайдені саме попами
показати весь коментар
15.09.2022 15:41 Відповісти
ваші слова-відверта брехня.
показати весь коментар
15.09.2022 15:45 Відповісти
Взагалі-то це загальновідомі факти, від яких віруюче бидло відхрещується так само, як від усього цивілізаційного
показати весь коментар
15.09.2022 15:51 Відповісти
злість заважає вам правильно користуватися термінами спробуйте заспокоїтись і пояснити мені хто вас образив та наклав вам у штани.
показати весь коментар
15.09.2022 15:53 Відповісти
Я не психіатр, щоб витрачати час на пояснення безнадійному пацієнту, тим більш кацапському
показати весь коментар
15.09.2022 16:01 Відповісти
кажите не психіатр а діагнози ставите,крім звинувачень та злості щось ще є?
показати весь коментар
15.09.2022 16:05 Відповісти
У де-яких випадках все настільки очевидно, що фах не потрібен.
І досить вже насилувати гуглтранслейт, твоє кацапське нутро за українськими літерами не приховається
показати весь коментар
16.09.2022 11:49 Відповісти
У вашому випадку досить гвалтувати гуглтранслейт.жонглювання розумними словами не приховує вашої злості та дурості.
показати весь коментар
16.09.2022 15:37 Відповісти
Піши парускі, я хатяби пайму что ти питалось сказать
показати весь коментар
18.09.2022 11:41 Відповісти
 
 