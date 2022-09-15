Камери для полонених, а поряд із ними - кімната з іконами, - що побачили солдати ЗСУ на звільненій Харківщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Не виключено, що на деокупованій Харківщина ми побачимо речі жахливіші за Бучу, Бородянку і Гостомель. Військові ЗСУ показали селищну раду села Великі Проходи, яку окупанти перетворили на в’язницю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт "Український Свідок",
На опублікованому відео селищна рада у Великих Проходах, Харківська область. Населений пункт розташований всього в 16 км від російського кордону. Росіяни окупували його в перші дні весни - і утримували під своїм контролем, аж поки ЗСУ не почали контрнаступ на північному сході.
Будівлю селищної ради перетворили на в’язницю для полонених: у дверях росіяни зробили отвори, аби спостерігати за в’язнями, втечу унеможливлювали ґрати на вікнах.
Але найцікавіше навіть не це. Поряд з одиночними камерами окупанти облаштували кімнату з іконами - в ній богобоязнений кат, судячи з усього, міг сповідатись після чергового кривавого допиту. Дещо схоже мало місце в ГУЛАЗі: там в’язнів катують і вбивають, а тут - капличка, де можна замолити гріхи. Нічого зайвого, російський мінімалізм в натуральному вигляді.
Наразі ЗСУ вдалося звільнити від російських загарбників майже всю територію Харківської області. Місцеві жителі вже дають свідчення і розповідають про окупацію, під якою вони перебували більше ніж півроку.
Будь ласка, зачекайте...
Краще діяти у протилежному напрямку: доводити їх загальнонаціональну шизофренію до межі, і просувати за цю межу якнайдалі.
Потому молится в мпц нужно не Господу - а "московским патриархам и николке второму".
треба додавати до вікіпедії
согрешил - покайся и иди дальше грешить а после опять приходи к нам.....
2.ви думаєте я працюю адвокатом гундяєва чи паші мерседеса?
я ж вже писав
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Вiд Матвiя 7:16
2.взагалі орки не є віруючими вони розмовляють матюками а матюки -це молитва сатані.
через те що вони вбивають,крадуть,гвалтують порушують 10 заповідей та інше.... Бог нехтує їхніми проханнями і вони будуть страждати як на Землі так і у потойбічному світі. натомість Бог допомагає нам знищувати орди сатани результат останноьго українського наступу (до речі під білим хрестом) 1 до 10 ти на нашу користь.
«Можу сказати співвідношення втрат супротивника щодо наших втрат. Цифри саме за цей період (контрнаступу - ред.) - складають 1 до 9-10. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, приходиться 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю», - сказав Данілов.
Навіть доросла і освічена людина обмежена у свободі вибору наявною інформацією. І якщо вона знайома лише з однією точкою зору (названою загальноприйнятою чи офіційною) то це не є свобода вибору, коли вона не познайомилася з аргументами неофіційної точки зору.
І от розбійник купив, потім зарізав монаха і забрав усі його гроші. І сказав: я на це отримав дозвіл від папи і від бога. Це ж треба було додуматися до такого способу поповнення церковної казни! Гундяй теж в цьому не пасе задніх - торгує...
Треба бути повним орком, щоб робити каплицю, хоч і будиську або язичниську, поруч із катівнею
А так як у них не християнство, а сектантська висрана херня то відбувається те що відбувається.
І все би не біда, подумаєш їх релігія виросла з несторіанства, яке з древності було єрессю та переслідувалось, але теперішнє їх РПЦ це ще навіть гірше так як виникло воно менше 100 років назад як філіал спецслужб Кремля. Виникло як реакція на те що росіяни мільйонами воювали в громадянській війні 1941-1945 на стороні гітлера по причині релігійних поглядів і того що комуністи заборонили ПРЦ її попів та церкви. До речі причина заборони була в тому що ПРЦ підтримувало царя і було проти змін за що їх і розчинили у вапні. Саме так в РПЦ немає ніяких прав на ПРЦ і її історію, хоча про це ніхто не говорить.
Наші православні церкви обвішані іконами якимись святими. Це і є поклоніння ідолам ( тобто сатані)
Люди їздять в машинах обвішаних іконками, вбивці і нелюди надягають на себе хрестики, думаючи що це їх захистить. Це все від діявола.
Храм Божий - це людина, яку створив Творець неба і землі, а Ісус вмер за нас розп'ятий на хресті не з іконою, наприклад, Моїсея, а проливши свою кров.
Тому ми і є Храм священний, який повинен бути тими, якими хоче нас бачити Господь: віруючими в єдиного Бога, бути милосердними, допомагати іншим, творити добро і багато чого іншого. А саме головне молитися за тих, хто зараз потребує Божої допомоги: це наші воїни і полонені.
Молімося і Господь допооже. Амінь.
Наш же Бог закликає навіть любити ворогів своїх, тобто якщо й нейтралізувати їхню агресію, то ласкаво, добиваючи аби не мучились. Відчуйте різницю.
І досить вже насилувати гуглтранслейт, твоє кацапське нутро за українськими літерами не приховається