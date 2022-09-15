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Росіяни розвісили над пісуарами фото тих, хто відмовився воювати в Україні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В документи цим військовослужбовцям армії РФ ставлять штамп зі словами "Дезертир, схильний до зради".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на InformNapalm.
Розпорядження ставити у документи тим, хто відмовився воювати в Україні, штамп зі словом "дезертир" віддав т.в.о. командуючого військами Східного військового округу генерал-майор Ртіщев. Штампи ставитимуть у військові білети та особисті справи військовослужбовців.
Також фотографії тих, хто відмовився виконувати злочинний наказ і воювати в Україні, розвісили в Росії над пісуарами.
Топ коментарі
+78 FT FT
показати весь коментар15.09.2022 13:29
+63 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар15.09.2022 13:32
+33 Irina So 2b51f28f
показати весь коментар15.09.2022 13:32
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Будь ласка, зачекайте...
"а мне на вас не только пописать, но и нас..рать, как и на всю вашу па-рашу"😂
А вот лис мы не контролируем.
бо краще обосцаним, ніж обгризеним 😂
Но анальные оргии...Неужто музыка Петра Ильича такое с кацапами творит?
а нам тем паче
Самый сок 23 часа назад (изменено)
Пророссийские каналы жалуются, что артиллерия ВСУ накрыла подразделение росгвардии в населённом пункте Шелаево Белгородской области.
У нас, в унитазах рыло резиновой жопы рисовали...
Есть рацуха - вешать в каждом подъезде и лифте.
Сєйчас ми всє хором плюнєм на цього Фiлiна:
Раз-два-трі!
Дiти хором плюють i сразу ж запєвають весьолу пiсню про кузнєчiка (с)
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Реєстрація:15.09.2022 - недарма ж ти "прокоментував", свіносабака
Так що армійський дебілізм в рф - це назавжди.