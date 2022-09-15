Українські морпіхи знищили ворожий танк, 2 гаубиці, 2 САУ та іншу техніку росіян, - ВМС. ВIДЕО
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Воїни ВМС ЗС України продовжують нищити техніку окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ВМС ЗСУ.
14 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 2 бойові машини піхоти, 2 гаубиці "Мста-Б", 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та "КАМАЗ" з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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