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Українські морпіхи знищили ворожий танк, 2 гаубиці, 2 САУ та іншу техніку росіян, - ВМС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни ВМС ЗС України продовжують нищити техніку окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ВМС ЗСУ.

14 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни в ангарі поблизу Куп’янська знищили 16 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 2 бойові машини піхоти, 2 гаубиці "Мста-Б", 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та "КАМАЗ" з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Гарно горить рашинський танчик разом з орками , яких ми не кликали на свою , святу землю 😠
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15.09.2022 13:50 Відповісти
Тушi оркiв лягли в грунт
Працювали ЗСУ
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15.09.2022 14:26 Відповісти
Нормально! Горит хорошо и у водителя там в люке огонек виден - наверное, он и поджог. Осень, однако.
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15.09.2022 14:57 Відповісти
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15.09.2022 14:58 Відповісти
 
 