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Кремлівські пропагандисти розповідають росіянам про репресії в Україні: "Был такой журналист Юрий Бутусов. Он исчез". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Кремлівський пропагандист з радіо "Комсомольская правда" Сергій Мардан розповів фейкову інформацію про зникнення головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист запевняв росіян, що причиною "зникнення" Бутусова стали військова цензура і репресії в Україні. За словами Мардана, Бутусову все "очень доходчиво объяснили" після серії публікацій про "некомпетентність українського командування".

Насправді головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов нікуди не зникав, а за його діяльністю можна слідкувати на його ютуб-каналі Бутусов плюс

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+50
Был такой орган у русских - мозг. Он исчез!
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15.09.2022 14:49
+39
...будь ласка
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15.09.2022 14:55
+32
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15.09.2022 14:47
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Когда реально исчезнет эта мразь,насасывающая оранжевый микрофон?
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15.09.2022 15:05 Відповісти
Насправді, схоже на замовлення вкиду з Банкової - від Офісу Єрмака!
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15.09.2022 15:10 Відповісти
а тимчасом на ***** в масквє покусілісь - чи то інсценовано, чи взаправду
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15.09.2022 15:10 Відповісти
Так і на боневтіка теж покусілісь-хтось броньований президентський "мерін" легковиком атакував.
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15.09.2022 15:15 Відповісти
я так понял что эти шокирующие подробности полагаются для вот этих существ

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15.09.2022 15:11 Відповісти
Чем больше бреше Ольга ********* с Вовиком Сасалвьевым...тем сильнее Украина...💙💛💪😝
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15.09.2022 15:11 Відповісти
Як що кацапня буде бити по нашим ТЕС то треба куячити у відповідь і починати з Криму, Симферопольская ТЭЦ: 100 МВт, 490 Гкал/ч. ...Севастопольская ТЭЦ: 33 МВт, 153,3 Гкал/чКамыш-Бурунская ТЭЦ: 32 МВт с 10 декабря 2015, 175 Гкал/ч. ...Сакская ТЭЦ: 12 МВт, 20 МВт (ПГУ), 88,1 Гкал/чТЭЦ ПАО «Крымский содовый завод»: 11 МВт,ТЭЦ ЧАО «Крымский Титан»: 9,8 МВт
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15.09.2022 15:12 Відповісти
краще по базам їхніх в/ч, включно з казармами.
Все ж таки ракет M30/31 GMLRS, тим більше ракет MGM-140 ATACMS Block 1A - не вистачає на все... Вони все ж таки дорогущі...
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15.09.2022 15:28 Відповісти
От лошара свинасобачья.В ютуб зайди и увидешь его.А так иди ***** ***** лаптестана...........................................................
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15.09.2022 15:12 Відповісти
Рашодовбни все судят по себе... Жду фейерверков признаний рашопрогандонов про военного преступника путлера после нашей победы. Рекомендую внимательно наблюдать в эфире разлетающуюся в разные стороны обувь во время очень быстрого процесса переобувания.
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15.09.2022 15:14 Відповісти
Бережіться!"Комсомольська правда" отримала нову зброю. Анало говна нет !

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15.09.2022 15:14 Відповісти
А я сейчас покажу, куда исчезают журналисты..)))
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15.09.2022 15:16 Відповісти
ужас какой
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15.09.2022 15:17 Відповісти
Была такая страна россия. Она исчезла.
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15.09.2022 15:22 Відповісти
За фактами її і не було, була тільки кацапська московія що носила маски.
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15.09.2022 15:25 Відповісти
Я бы на месте Бутусова. специально для "Радио КП", записал короткий ролик про то, что ему не запретили критиковать власть:
- Путин - Ху?ло !
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15.09.2022 15:23 Відповісти
У Королевы Елизаветы ІІ тоже была шутка. В сущности, у Ее Величества было много шуток, вот одна из них, рассказывал бывший офицер охраны ее Величества Ричард Гриффин.

"Однажды, прогуливаясь по королевской резиденции в Балморал, Шотландия, где Королева часто проводила лето, она встретила американских туристов.

Путешественники спросили женщину, живет, ли она где-то здесь. Королева ответила, что имеет дом неподалеку.

Тогда туристы поинтересовались, встречала ли она когда-нибудь Королеву.

"Нет, но этот полицейский встречает ее каждый день", - ответила Елизавета, указав на Гриффина, который более 30 лет проработал с королевской семьей. Потом туристы попросили Королеву сделать фотографию с Гриффином, и также сфотографировались с ней

Как отметил бывший офицер, туристы ушли, так и не поняв, с кем именно они только что познакомились."(с)

Впоследствии Королева шутила, что жалеет, что не может превратиться в муху и полететь в Америку, чтобы увидеть выражение лиц туристов, когда те покажут фото друзьям...(с)
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15.09.2022 15:23 Відповісти
дуже повчальна історія для американців, які не дивились фото Королеви, та для кацапів, які не дивляться Цензор
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15.09.2022 15:58 Відповісти
Шо я можу сказати? Ето СЛАВА! 😉 Юра, АГІНЬ!!! 🔥🔥🔥
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15.09.2022 15:23 Відповісти
Бутусов вчера был в Изюме..осматривал брошенную технику крыс путлера...его видео есть в Ютьюбе

..
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15.09.2022 15:27 Відповісти
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15.09.2022 15:27 Відповісти
Дурник ви, сРус там
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16.09.2022 09:26 Відповісти
пане Юрію, вітаю !

є така прикмета, якщо вас похоронили, а ви не вмерли, то будете ще довго жити!
і як видатний військовий журналіст у тому числі, за що ми всі Вам неймовірно вдячні !
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15.09.2022 15:31 Відповісти
Звісно, це маячня, але з інформацією треба поводитися вкрай обережно. Он, Узбекістан вже запити дає...
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15.09.2022 15:35 Відповісти
-Ты видишь Бутусова?
-Нет, не вижу.
-И я не вижу. А он есть
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15.09.2022 15:35 Відповісти
стара казочка про невидимого сусліка

а кто видал Бутусова?
ну, Юрия Бутусова,
писателя военного
тот видел не Бутусова,
он.... видел не его !
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15.09.2022 16:03 Відповісти
Кацапы фейки клепают прямо в эфирах, не особо парясь
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15.09.2022 15:46 Відповісти
В парах эфира...
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15.09.2022 16:48 Відповісти
Легко
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15.09.2022 15:49 Відповісти
А цензор вообще закрыли. По решению Укркомнадзора. Зайти можно только через прокси.
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15.09.2022 15:51 Відповісти
Візьми камсамольскую правду,зверни її в дудочку,та засунь собі в сраку, дебіл кацапський.
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15.09.2022 15:53 Відповісти
Фейковетчики дохлого Сссра икру метали по поводу и без...долетались что Гагарин...,самый крутой фейк был в стране не баранов и не рабов...Гагарин был в космосе.... Хотя в книге рекордов Гиннеса за 1964 год записано...
Первый космонавт планеты Земля,герой советского союза,заслуженный летчик-испытатель СССР,олковник ВВС Владимир Ильюшин... сын известного авиаконструктора Ильюшина....😛
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15.09.2022 15:56 Відповісти
Комсомольская правда три дня как закрыта...поливала грязью рабZeю...главный редактор Комсомольской правды недавно погиб на Дальнем востоке...сообщил блогер Саша Сотник....Бяда...☠️
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15.09.2022 15:59 Відповісти
це правда, чи як про Бутусова ?
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15.09.2022 16:07 Відповісти
Правда. Сунгуркин (главред) ласты склеил.
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15.09.2022 18:26 Відповісти
Работает всё. Поставят более послушного пропагандона.
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15.09.2022 20:20 Відповісти
Це як в том анекдоті "і не в лотерею, а в покер, і не виграв, а програв".
Главрєд і правда ісчез, правда главрєд гойзети "комсомольская правда", та і не ісчез, а помєр. То в цього пропагандона все в голові переплутаталось
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15.09.2022 16:08 Відповісти
Жалко, Бутусова!😉
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15.09.2022 16:16 Відповісти
Когда потерял подписку на канал Бутусова и решил, что он исчез.
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15.09.2022 16:16 Відповісти
Коли ви вже щезните з української землі дебіли чужеземні.
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15.09.2022 16:19 Відповісти
"Сообщения о моей смерти сильно преувеличены" (с) Марк Твен
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15.09.2022 16:47 Відповісти
Он не исчез!! Это вы глаза потеряли! А мы и к вам доберёмся!!! Может прозреете???
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15.09.2022 17:10 Відповісти
Смешно смешно,но моментами не очень.На Бутусова наезжали ,так же как сейчас наезжает на мэра Чернигове Анрощенко и на Кивоноса.У нас тоже не все безобразно.И Дерьмаки и Татаровы никуда не исчезди
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15.09.2022 17:34 Відповісти
Свободу Юрію Бутусову . .
.
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15.09.2022 17:38 Відповісти
Вот так они заливают дерьмо в уши всем россиянам, сами конченые твари и из всех русских сделали конченых тварей, тупых и безголовых
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15.09.2022 18:11 Відповісти
Ось пан Юрій і спалився...
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15.09.2022 18:56 Відповісти
Так у них интернет ограничен, поэтому "что не вижу - того нет"
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15.09.2022 19:10 Відповісти
россия превратилась в большую психушку - видео, где российская полиция набросилась на бабушку за надпись на сумке "нет войне"

https://twitter.com/dm_eliseev/status/1570347474786852866
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16.09.2022 01:56 Відповісти
Пипец вобще
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16.09.2022 20:40 Відповісти
Починається спецоперація по недопущенню акредитації пана Юрія на Нюрберг-2.
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16.09.2022 08:27 Відповісти
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