Кремлівські пропагандисти розповідають росіянам про репресії в Україні: "Был такой журналист Юрий Бутусов. Он исчез". ВIДЕО
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Кремлівський пропагандист з радіо "Комсомольская правда" Сергій Мардан розповів фейкову інформацію про зникнення головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист запевняв росіян, що причиною "зникнення" Бутусова стали військова цензура і репресії в Україні. За словами Мардана, Бутусову все "очень доходчиво объяснили" після серії публікацій про "некомпетентність українського командування".
Насправді головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов нікуди не зникав, а за його діяльністю можна слідкувати на його ютуб-каналі Бутусов плюс
Топ коментарі
+50 Raccoonenko
показати весь коментар15.09.2022 14:49
+39 Топ Ган
показати весь коментар15.09.2022 14:55
+32 акаб акабіч
показати весь коментар15.09.2022 14:47
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Будь ласка, зачекайте...
Все ж таки ракет M30/31 GMLRS, тим більше ракет MGM-140 ATACMS Block 1A - не вистачає на все... Вони все ж таки дорогущі...
- Путин - Ху?ло !
"Однажды, прогуливаясь по королевской резиденции в Балморал, Шотландия, где Королева часто проводила лето, она встретила американских туристов.
Путешественники спросили женщину, живет, ли она где-то здесь. Королева ответила, что имеет дом неподалеку.
Тогда туристы поинтересовались, встречала ли она когда-нибудь Королеву.
"Нет, но этот полицейский встречает ее каждый день", - ответила Елизавета, указав на Гриффина, который более 30 лет проработал с королевской семьей. Потом туристы попросили Королеву сделать фотографию с Гриффином, и также сфотографировались с ней
Как отметил бывший офицер, туристы ушли, так и не поняв, с кем именно они только что познакомились."(с)
Впоследствии Королева шутила, что жалеет, что не может превратиться в муху и полететь в Америку, чтобы увидеть выражение лиц туристов, когда те покажут фото друзьям...(с)
..
є така прикмета, якщо вас похоронили, а ви не вмерли, то будете ще довго жити!
і як видатний військовий журналіст у тому числі, за що ми всі Вам неймовірно вдячні !
-Нет, не вижу.
-И я не вижу. А он есть
а кто видал Бутусова?
ну, Юрия Бутусова,
писателя военного
тот видел не Бутусова,
он.... видел не его !
Первый космонавт планеты Земля,герой советского союза,заслуженный летчик-испытатель СССР,олковник ВВС Владимир Ильюшин... сын известного авиаконструктора Ильюшина....😛
Главрєд і правда ісчез, правда главрєд гойзети "комсомольская правда", та і не ісчез, а помєр. То в цього пропагандона все в голові переплутаталось
.
https://twitter.com/dm_eliseev/status/1570347474786852866