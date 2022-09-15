УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8594 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
36 495 98
армія РФ (13421) війна (56107) полонені (1938)

Здався в полон російський солдат, у якого загинули родичі в Україні від обстрілу окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський солдат із Краснодару відмовився воювати і здався в полон українським бійцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений пояснив свої дії тим, що його близькі родичі - дідусь і бабуся, жили в Україні і загинули унаслідок російського обстрілу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ захопили в полон на Харківщині тисячі окупантів, зокрема високопоставлених офіцерів, - Die Welt

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Ого, яким падлом треба бути щоб іти війною на прабатьківщину?!!!
показати весь коментар
15.09.2022 16:31
+43
денацифікував бабушку й дідуся
показати весь коментар
15.09.2022 16:26
+24
Як би відмовимився воювати проти українців,то не пришлося би здаватися у полон.
показати весь коментар
15.09.2022 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
денацифікував бабушку й дідуся
показати весь коментар
15.09.2022 16:26 Відповісти
Дуже файно.
показати весь коментар
15.09.2022 16:31 Відповісти
Ого, яким падлом треба бути щоб іти війною на прабатьківщину?!!!
показати весь коментар
15.09.2022 16:31 Відповісти
надо было просто этот род прервать...., и даже не писать об этом.....
показати весь коментар
15.09.2022 16:31 Відповісти
Ну хоч шось -- прояснєнія в мозгу.
показати весь коментар
15.09.2022 16:33 Відповісти
Яке прояснення? Мав би мізки не пішов би воювати
показати весь коментар
15.09.2022 20:08 Відповісти
Ну да -- а тут побачив Украіну і иого накрило.
показати весь коментар
15.09.2022 20:12 Відповісти
Як би відмовимився воювати проти українців,то не пришлося би здаватися у полон.
показати весь коментар
15.09.2022 16:34 Відповісти
Он и отказался
показати весь коментар
15.09.2022 16:46 Відповісти
На терріторіі Україні у військовій формі?Значить ,поки йшов вбивати чужих дідусів та бабусь,до арміі записався.Йому 24 роки ,це не призовник.
показати весь коментар
15.09.2022 16:49 Відповісти
Может ему так проще

Попасть в Украину и сдаться

Чем проблемы на рашке иметь

"Отказник" это который сам пришел в плен а не вынужденно сдался
показати весь коментар
15.09.2022 16:56 Відповісти
А тепер не буде мати проблеми в рашке?Бо там його батьки залишилися.Прямо логика в вас залізна,треба піти записатися до арміі росіі ,потім здатися у полон,бо воювати не хоче і щоб про це дізналися в кацапіі. А може тому що женуть тепер ЗСУ падлюк, і тікають ,і здаються у полон массово, мабудь у них усіх тут дідусів з бабусями денаціфіковано.
показати весь коментар
15.09.2022 17:01 Відповісти
Просто служил а армии рф до войны

Тут посылают в Украины

Или проблемы в случае отказа или увольнения

До уголовки, у них причина найдется

Тем более родственники с Украины
показати весь коментар
15.09.2022 17:13 Відповісти
Я вам ще раз нагадую,отказники ті ,що не підписали контракта, йому вже 24 роки,він не срочник, як він кадровий військовий ,то воює вже не перший рік, не вигадуйте йому виправдання,немає у кацяпів що взяли зброю та пішли заробляти на крові українців виправдання.
показати весь коментар
15.09.2022 17:19 Відповісти
Подразделение вообще могло быть заброшенным в Украину без предварительных уведомлений. Кому в кузове Урала "отказную" писать? Разные могли быть обстоятельства.
показати весь коментар
15.09.2022 18:56 Відповісти
))) не пишіть мені бред сивої кобили. Добре? На 8 році війни,коли про цю війну знають навіть у Зимбабве, цей служить росіі, і не знає куди їде. Нормальна людина звільнилася би з того сатанинського легіону , як тільки почалася війна з Україною.А воно бігало від прапором окупантів, носила ці шеврони людожерів,і ніічого не знало...ти ж диви, як там у кацапів - " мне ударила в башку шаровая молния,кто такой ,куда иду, ни х..я не помню я "
Чули вже ми ті казки,мені адвокати кацяпські не потрібні,судити треба як злочинців,узяв зброю проти України- будеш відповідати,і хай радіють що в нас немає смертної кари,проте ми підписали женевську конвенцію.
До побачення.
показати весь коментар
15.09.2022 19:07 Відповісти
Не буду з вами сперечатися. Від суперечок нічого не зміниться у реальному житті.
показати весь коментар
15.09.2022 19:18 Відповісти
Правильне рішення, єдине що я визнаю- хай здаються - будуть жити.
А суперечки ,до речі народжують істину, ми вже прощали не раз,і те що коїться тепер в Україні це наслідки "добрих та жалісних " до кацяпів за рахунок крові загиблих українськиї воїнів .Перед тим як їм вірити ,перегляньте як ховають молодих українських хлопців,на зруйновані міста та села ,на світлини вбитих дітей,на наші храми проваславні,де катували українців, та гадили просто на аналої,хто це робив,путлер особисто?!!!А потім на оціх тварюк у броніках із зброєю,що пришли по контракту в Україну, якщо вам і тоді буде їх шкода,то ви не українка.
показати весь коментар
15.09.2022 19:42 Відповісти
Пані Лілія! Все що ви пишете, правда. Але існують і інші відео, коли із нашими воїнами орки домовляються, що перейдуть лінію фронту, та здадуться у полон. І таки переходять і таки здаються! Як ви вважаєте, то є добрим, що у рф більшає кількість перебіжчиків? А якщо перебіжчики будуть упевнені, що у полон здаватися не варто, бо будуть знищенні і будуть і в подальшому вбивати наших солдатів? Інколи, нелінейне мислення-корисне.
показати весь коментар
15.09.2022 20:38 Відповісти
Я це відразу написала про , хочуть жити най здаються,в Україні працює женевська конвенція, але! Не треба тут жаліти,чи ліпити з нього героя,я чи стимулювати переходячи усяку міру і переступаючи через гідність України, може ще гроші йому виплатемо ,як було у 2019 обіцяно зеленою владою, тоді чого ж ні? Спочатку будуть підписувати контракти йти війною в Україну, і отримувати гроші за це, а я не повезе, тоді будуть сдаватися і теж отримувати гроші,як не крути- все одно заплатять,так який з орків тоді буде дома сидіти і лапті жувати?
Отож!
показати весь коментар
16.09.2022 01:18 Відповісти
Отказники ,це ті що залишаються вдома, у військовій формі то вже полонений що підписав контракта. Давай заспівай мені ще за адіннарод
показати весь коментар
15.09.2022 17:07 Відповісти
Так он украинец наполовину как минимум (дед, бабуся)
показати весь коментар
15.09.2022 17:16 Відповісти
То поцілуй його у сраку.Пів росіі мають українське коріння, але вони манкурти а не українці.Українець не візьме проти Батьківщини та свого народу зброю.
Так я і знала,що будеш мені співати про адиннарод,все зрозуміла чого виправдовуєшь.
показати весь коментар
15.09.2022 17:22 Відповісти
українець не буде вбивати українців, і не піде палити рідну землю.
показати весь коментар
15.09.2022 17:23 Відповісти
як це не буде? ви щось таке ліпите з нас наче ми з іншої планети)

кількість навмисних вбивств бачили в Україні? то українці вбивали українців, і будуть вбивати.

то ж ваши вислови виглядають як фанатична маячня.

ви якось так все максималізуєте істерично. навіщо? тут і так все зрозуміло, як і ваша лють.

здався у полон - гарно.

жаліє його хтось чи ненавидить - то не ваша справа. головне що він більше не буде стріляти і що його як мінімум можна обміняти на нашого воїна.

чи особисто мені його жалко? ні. якщо ти перетнув кордон іншої держави - ти окупант, і повинен розуміти що тебе може чекати смерть.

Але, згадайте Афганістан. Туди українців теж відправляли. Чи були вони окупантами? Так були. Розуміли вони це? Я думаю навряд чи.
показати весь коментар
16.09.2022 03:34 Відповісти
Фанатична маєчня кажешь?Зе боневтіка голосувала? Для мене той хто може вбивати свою націю це не українец , це манкурт, тих хто здають ,зраджують , цівілізованих странах лишають громодянсьтва і тільки кацяпам і зеленем ще вважається адиннарот.Ось наприклад ви мене намагаєтесь ображати за українську позицію за не прощення вбивць України .Так ,тоді хто ви?
І де ви прочитали у моїх коментах що я проти того ,щоб вони здавалися у полон?
А те що я не вірю їх казкам,бо то і є маєчня ,котру вони нам плетуть ,щоб випрадатися, і завдяки таким як ви, ми будемо зажди під вістрям ножа у кацапів,таких як ви нічому не начила 400 річна трагедія України, яку отримали що вірили та жаліли москалів.
показати весь коментар
16.09.2022 16:34 Відповісти
знову істерика) знову половину того що я написав ви не зрозуміли)

ні, я не голосував за хриплого боневтіка звісно, і всіх відмовляв від цього. але я і не порохофіл, як ви, напевно, бо і до нього є багато питань)

я лише вказав вам на ваш істеричний фанатизм.

і це не українська позиція, це істерика, яка шкодить нашій країні.

повивчайте історію нашу... от наприклад Руїна та громадянська війна в Україні - буде вам цікаво думаю, там як раз про істеричний фанатизм і його шкоду для держави і народу.

Ви тут про 400 років трагедії нашої пригадали. А яке місце там Польщі наприклад, не скажете? Або Угорщини? Або Німеччини? А Туреччини?

То шо нам, тепер з ними робити?

Ви просто плутаєте емоції і здоровий глузд.

Здоровий глузд говорить холодною мовою (не обов'язково солов'їною), що якщо ви слабка політично, економічно та соціально країна, то у вас ніколи не буде єдності, николи не буде потужної ******** армії і заможнього щасливого населення - а от ВОРОГ, ВОРОГ завжди найдеться. І це не обов'язково буде рф. Це може бути будь хто. Таке бувало вже багато разів в нашій історії. Будь хто може напасти і відірвати шмат від вашої країни, коли вона слабка по всіх вищезгаданих пунктах.

Так от, Шановна. Якщо ви повивчаєте трохи історію України, то зрозумієте, що вона частіше за все буле слабка саме через от таке істеричне не сприннятя українцями одне одного. Через те що не хотіли згуртуватись, що ділили одне одного по Дніпру, регіонам, чи ще чомусь. То ж поставте собі питання - чи ви допомагаєте українцям єднатися? Чи ви намагаєтесь зрозуміти своїх співгромадян? Чи навпаки сієте розбрат і істерику якщо хтось має іншу від вашої думку?
показати весь коментар
17.09.2022 00:04 Відповісти
Ти навіть не зелене, тут вже серьозно смердить кацяпою. На Україну зараз напала ,Польща ,Угорщина ,Німеччина? Це вони зараз мародерствують та вбивають? Ви до чого зараз почали писати маєчню про наших сусідів?Котрі ,до речі допомогають нам дуже суттево! Ніякої істерики в мене немає,не мрій, я напротив,дуже реально дивлюся на речі, і "добрі кацяпи меня " будуть розсказувати про "фанатизм " у спамі.Натяк зрозумів? Любов до Батьківщини то патриотизм, ти мені ще про " страшного "Бандеру росскажи. І патриотизм ,це код націі, а те що ти тут розвіз, назвається" какая разница".
Як би не Порох,то Україна не тільки не малаби боєзатній арміі, але і відбивалася би шматками зеліного гудрону.Щоб бути Порохофілом треба любити Україну,а ти ковзаєшь як слимак проміж калюж,не тобі мене вчити.
Розмова скінчена.А може мені познайомити тебе з адміном, щоб дав оцінку цьому твому коментарю? Ну щоб ти не думав що тут хітріший за усіх? І він відразу відповість тобі хрестиком на усі питання що до українського "фанатизму" і можливо назавжди.
показати весь коментар
17.09.2022 02:18 Відповісти
Оце прочитала і зрозуміла,ти навіть не залене лайно,ти ольгінське, котре підробляє коли вже гілка не модерується адміном.Але по перше.я можу познайомити тебе з адміном, хочаб за те що ти спілкуєшься у образливому форматі, по друге , мені немає чого істерити, це багато честі для тебе і для кацяпа, просто кожен твій наступний комент буде спамом.
показати весь коментар
27.09.2022 14:05 Відповісти
Лілія, звідки в вас стільки гніву та ненависті до своїх же співгромадян? )

Що у вас таке трапилося? Це ж ніяких нервів не вистачить так як ви тут воювати.

Мені нема що з вами ділити. Я свою точку зору висказав, мені цього досить.

Якщо у вас своя, інша - ну маєте право. Навіщо нервувати? Мені то не цікаво.

І перестаньте вже погрожувати всім адміном. То кумедно виглядає трохи.

Гарного дня )
показати весь коментар
29.09.2022 21:16 Відповісти
А ви впевнені, що він вбивав?
показати весь коментар
16.09.2022 04:11 Відповісти
Впевнена.По перше він не срочник, до йому 24 роки,значить підписав контракт свідомо, раз здався українцям після контр наступу і на деокупаваних терріторях, значить рятує свою шкуру. Раз рятує свою шкуру значить боїться, бо є чого боятися. Літом збили російського льотчика що бомбив Київ у котрому жили його родичи ,і сам він народився у Києві,правда виріс у кацапіі.
Кацапам віри немає, кацаське військо гірше за фашистів,і ви мабуть не чули які жалісліві історіі розказують вони коли здаються у полон, такі що жінки на сумщині нагодували їх періжками і чаєм з лимоном,- "вони -невинні, їх обманули!они не знали куда их везут и у них тут родня живет!".
І баби їх годували смаколиками і вмовляли уйти з України, а потім ці вилупки отримали наказ наступати....
вам викласти фото Сумщини після кацапів, чи самі знайдете? Немає віори кацяпам і це вже не раз показувала многостраждальна історія України.
Чи треба їм здаватися ?треба !
Чи може Україна після того що накоїла росія вірити цим нелюдям-НІКОЛИ!
показати весь коментар
16.09.2022 16:47 Відповісти
Жодного аргументу у відповідь на питання. Наявність жертв вбивств жодним чином не пов'язує конкретну особу зі воєнними злочинами. Хоча, навряд чи ви розумієте, про що йдеться.
показати весь коментар
17.09.2022 04:06 Відповісти
так а яка різниця?

він зі зброєю в руках на території іншої держави.

Апріорі він терорист і окупант (невдалий). Тож буде засуджений. Можливо ще якісь злочини вспливуть, а можливо і ні. Але в будь якому разі буде засуджений, а потім може обміняний а може і не дуже.
показати весь коментар
17.09.2022 00:10 Відповісти
Зброя і перетин кордону не є воєнним злочином. Тому ваша думка про те, що він буде засуджений не має підгрунтя. Залежить від того, чи спливуть злочини.
показати весь коментар
17.09.2022 04:03 Відповісти
Слухай кацап йди у дупу .Сидить тут щось з себе корчить. Хай до тебе, у твою країну- помійку,перетнуть кордон іноземні солдати із зброєю , і нароблять того що наробили кацяпи в Україні,тоді будеш їх виправдовувати, а тепер , зібрав свої пірья , що ти тут розпустив , заткнув ними свого рота, і щезнув. Бо я дуже люблю повідомляти адміністраторів форума ,коли тут блукає кацяпа і свої тупі поради дає. Це тобі останне попередженя.
показати весь коментар
17.09.2022 10:39 Відповісти
Якась дивна маніпуляція) Я не сказав ВІЙСЬКОВИЙ злочин, я сказав що його будет засуджено. Вам не байдуже чи воно буде сидіти як терорист 10 років чи як військовий 10 років?

А якщо вам здається що це не злочин, візміть зброю і сброуйте перетнути кордон десь із Польщею чи будь якою іншою державою. А ми подивимось що з вами буде)))
показати весь коментар
18.09.2022 01:15 Відповісти
Де маніпуляція? Ви дійсно не писали, про ВІЙСЬКОВИЙ злочин. Але такі є дуже специфічною категорією права, якщо ви розумієте про що мова. А я не писав, що незареєстрована зброя не є злочином. Поза тим, розмова йшла в контексті війни, і тому - про ВОЄННІ злочини.
Між Україною і Польщею нема війни. Через це застосування права має дуже суттєві відмінності. В умовах війни юридична практика реалізується в такий спосіб, що комбатанти, які опинились в лапах ворога мають вважатися військовополоненими, особливо, якщо вони на цьому наголошують. Через Женевську конвенцію, яка є елементом міжнародного права, і тому має пріорітет, дія місцевого права має щодо них має певні обмеження. Зокрема, наявність зброї у комбатантів вважається законною, і вони не можуть бути за це засуджені, якщо особисто не вчиняли інших злочинів, навіть якщо їх країна є агресором і окупантом. Ба більше, довести воєнні злочини значно важче. Навіть убивство цивільного, як це не прикро, не обов'язково вважатиметься воєнним злочином. Зокрема, якщо не можна довести, що військовий застосував зброю проти цивільних, знаючи, що вони цивільні. Або, якщо він доводить, що застосовував зброю проти військових, а цивільні неочікувано для нього опинились на лінії вогню. Тож, з огляду на ваші інші зважені коментарі гадаю, вам не варто вподоблятися деяким скандальним особам, лише для того, щоби наполягати на помилковій, але власній позиції.
показати весь коментар
27.09.2022 15:09 Відповісти
маніпуляція явна)

ви що не бачите що у всіх полонених росіян є тільки 2 шляхи?

або на обмін або у тюрьму.

Навіщо ви ото пишете кілометри тексту? З якою метою) Все ж просто)

Немає різниці чи доведуть якісь злочини цього персонажа чи ні - він буде або сидіти, як і всі інші військовополонені кацапи, або обміняють.

Ви кажете що між нами і Польщею немає війни. Так у нас і с рф формально війни немає.

Тому формально якщо ви зловили росіянця озброєного, він плюс мінус підападає під тероризм, спробу повалення державного устрою України і купу інших статей Кримінального Кодексу.

Чи ви гадаєте що якщо на нього не знайдуть доказів у причетності до вбивств цивільних - то його просто відпустять? ) Про що мова в загалі? )
показати весь коментар
29.09.2022 21:12 Відповісти
Звісно, навіщо текст. Ви і без тексту все розумієте по губах. А тексту не розумієте. Ну то я не відчуваю потреби розжовувати вам подробиці. Маєте право і надалі притримуватися своїх хибних уявлень. Одне лише зауваження: війна існує (і визнається) не через формальні причини, а за фактами. Тому, за міжнародним правом на території України йде війна, байдуже, що собі думають у президента, і як міркуєте собі ви.
показати весь коментар
30.09.2022 04:56 Відповісти
не почув аргументів і відповідей. ну діло ваше)
показати весь коментар
30.09.2022 18:15 Відповісти
Чому ви вважаєте, що хтось має робити те, від чого ви ухиляєтесь?
показати весь коментар
02.10.2022 16:40 Відповісти
знову питанням на питання) і знову жодного аргументу.

дивний у вас спосіб вести дискуссію.
показати весь коментар
02.10.2022 20:20 Відповісти
"не почув аргументів і відповідей" - Це було ваше питання?
"ви що не бачите що у всіх полонених росіян є тільки 2 шляхи?" - Це було ваше питання?
"Навіщо ви ото пишете кілометри тексту?"- Це було ваше питання?
"Чи ви гадаєте що якщо на нього не знайдуть доказів у причетності до вбивств цивільних - то його просто відпустять"? - Це було ваше питання?

Яке з цих питань мало суть, а не було пустим проговоренням ваших внутрішніх діалогів? Як на мене, - жодне не мало. То якого біса я маю з вами дискутувати ваші внутрішні переконання?

Мої зауваження з самого початку полягали, в тому, що в умовах війни, яка між кацапами і Україною таки триває, як би ви це не перекручували, російські військові що тримають зброю самим лише цим фактом не вчиняють ВОЄННОГО злочину. Тоді як ви твердили, що вони будуть затримані. Про що нам дискутувати, якщо ви не докладаєте зусиль прочитати те, що коментуєте і спробувати зрозуміти про що йдеться? Так, вони будуть затримані як військовополонені в умовах бойових дій. Але не будуть звинувачені у наявності у них зброї. І не будуть засуджені, якщо не буде доведено, що вони вчиняли воєнні чи кримінальні злочини. "Плюс-мінус підпадають під тероризм" вони лише у вашій уяві, що не робить їх добрими самаритянами. Проте як військовополонені вони будуть перебувати в таборах або до репатріації або до екстракції. Це зовсім не те саме, що бути звинуваченим у кримінальному і особливо воєнному злочині. За останні легко отримують довічні терміни.
З огляду на те, що ви не маєте наміру вести дискусію, та й вона вже надто затягнулась, на цьому її припиняю. Але ви пишіть ще, якщо маєте потребу залишити за собою останнє слово.
показати весь коментар
03.10.2022 00:29 Відповісти
ви знову повторюєтесь, із пустого в порожнє переливаєте. Але з такою міною, начебто професор юриспруденції перед першокласниками ))) простіше, треба бути, Руслане.

це не дискусія, це якійсь ваш акт нарцисизму на теренах Цензора) але виглядає трохи кумедно)

Ви б ще сказали що небо блакитне а вода мокра)

По сабжу, не бачу ніяких протиріч. я не казав про військові злочини, і так я казав що його буде затримано. (І я не казав що це одне й те саме що бути засудженим за військовий чи інший злочин, але волі він буде позбавлений так чи інакше).

Що і відбувається. А далі або на обмін або на відбудову інфраструктури, як військовополоненого. Бо небо блакитне а вода мокра)

Але насправді якщо вже дуже треба буде в тюрьму посадити - посадять. Якщо треба і вас посадять, Руслане ) може ви пагано знаєте нашу судову систему... ну то й накраще для вас)
показати весь коментар
03.10.2022 03:35 Відповісти
И на 100% тупая трусливая мраZZ, мнящая себя очень хитрой
показати весь коментар
15.09.2022 17:42 Відповісти
может он шел сдаться, по другому не было возможности.
показати весь коментар
15.09.2022 17:58 Відповісти
Про те і річ,що декотрим краще відсидіти у буциргарні,але не вбивати українських дітей,а є такі ,"в яких іншого вибору не було",бо за свою шкуру боялися.Ви мені покажить жодного кацяпського полоненого,що сказав що він насилував українських дітей чи вбивав українців, вони як здаються у полон щоб вижити, усі жертви омани , котрі нікого не вбивали.
показати весь коментар
15.09.2022 18:12 Відповісти
если есть такие случаи, когда идут, что бы сдаться это нормально. Узнать что убили твоих родных. это не легко.
показати весь коментар
15.09.2022 18:16 Відповісти
Це тобі не 2014 рік, і навіть не 2019, щоб іти "чтоби сдаться", він контракта підписав на війну навіщо,скажи мені? Гроші хотів, дома не сиділося, прогулятися забажав?То поїхав би як ти писати проти війни під чужим прапором.Людям що не хьтять вбивати краще тюрма ніж вбивство дітей.
Ще раз пишу,виправдання немає,вбивав чужих стареньких ,але не думав що російськи ракети не питають хто за Україну,а у кого родичі у росіі.
показати весь коментар
15.09.2022 18:24 Відповісти
Гадаем тут неизвестно о чем

Одни предположения кто и что
показати весь коментар
16.09.2022 00:24 Відповісти
так його ж начебто ніхто і не виправдовує )

обмінний фонд - це гарно. а що він там розповідає, яка різниця?

полонений або мертвий орк - гарний орк. Боєздатний орк на нашій територіх - поганий орк.

Все інше якась маячня )
показати весь коментар
17.09.2022 00:08 Відповісти
Ви спочатку читайте краще а потім поради іншим роздавайте, саме виправдовують тим ,що він нібито "отказник"
показати весь коментар
17.09.2022 02:04 Відповісти
виправдовують і що? не бачив щоб хтось зізнавався у коханні чи пропонував його відпустити)))

годі ціх ваших істерик)
показати весь коментар
18.09.2022 01:12 Відповісти
В мене таке відчуття ,що істерика у вас,
бо я навіть забула вже що ви існуєте,
а ви все пишете,пишете,заробляєте чи що?
А може вас вдома немає кому вислухати?)))
Вгамуйтеся вже, ви мені тут за цю кацяпську потвору війну об,явили, ось у вас істерика точно.
Я вважаю його винним, і не вірю в те, що він відказник,
бо він контрактник.
І все.
Закрили тему.
показати весь коментар
18.09.2022 01:27 Відповісти
так усі с самого початку зрозуміли що ви вважаєте його винним)

Навіщо ви кожному хочете то довести? Який сенс?

Я теж вважаю його винним, як я і писав вище, усі хто перетнув наш кордон зі зброєю - винні за замовчуванням. Навіть якщо жодного пострілу не здійснили. Навіть якщо не встигли автомат зарядити. Його чекає або в'язниця або обмін на наших солдатів.

Що вам не так? )
показати весь коментар
18.09.2022 01:33 Відповісти
москаляку на гіляку!!! Тварі рашисти
показати весь коментар
15.09.2022 16:37 Відповісти
Можливо він ще проти путіноїдів воювати буде..Хтозна.
показати весь коментар
15.09.2022 16:44 Відповісти
Ніхто не зна тому не мрійте.В них все скінчується на запитані - чий Крим.
показати весь коментар
15.09.2022 16:51 Відповісти
Не ту ти, хлопче, країну вибрав, ой, не ту... Слухав би, за краще, діда з бабою.
показати весь коментар
15.09.2022 16:48 Відповісти
это нужно спросить его родителей, как они попали в другую страну
показати весь коментар
15.09.2022 18:00 Відповісти
Цей хоч не бомбив родичів як деякі рашистські літуни.
показати весь коментар
15.09.2022 16:59 Відповісти
А ви знаєте точно про це?Його що на кордоні взяли,тільки зійшов в україну?Де це написано?Поки вбивав чужих дідусів з бабусями совість не покинуласяМене вражає як декотрі відразу пробачають та жаліють кацяпів, історія нічому не навчила,що кацяпі віри не майте,вони вам ще не те заспівають,як гопняка під сраку отримують.
показати весь коментар
15.09.2022 17:04 Відповісти
Тётя Лиля, Украина пишется с большой буквы.
показати весь коментар
15.09.2022 18:40 Відповісти
Дядя Боря то опечатка, але вибачаюся,так, правильно-Україна.
Від себе ще добавлю,-Велика,Прекрасна, Могутня,Нескорена , Горда і Незламна ненька Україна!
дякую за зауважеення про помилку ,племінничек)))
показати весь коментар
15.09.2022 18:47 Відповісти
Це ж яку страшну ціну повинні були сплатити його бабуся і дідусь, щоби їхній внук кінець кінцем хоч щось сподобився зрозуміти?

Царство небесне твоїм загиблим родичам, і спокутувати свою вину тобі все життя!
показати весь коментар
15.09.2022 17:03 Відповісти
это орки... им все равно что ***** убиват их родственников
показати весь коментар
15.09.2022 17:09 Відповісти
Здався бо бігти не куди, там пристрілють ,або посадють,а в Україні ,чи загине ,чи в полоні одягнуть ,та нагодують.Отаке .Коли контракта на війну з Україною підписуав та йшов воювати про дідуся з бабусею не згадав, 8 рік війни воно прозріло?Не мешіть мене, шкуру свою рятує,та на жалість давить.Вже багато таких бачили,що їх обманули,чи вони заблукали, чи їх принудили.Знає він що в Україні женевська конвенція працює,усі біжать і він побіг , там де будуть годувати і не розстріляють.
показати весь коментар
15.09.2022 17:16 Відповісти
Очень возможно так

Но лучше чем "до последнего патрона" как упоротые рашисты

А такие есть
показати весь коментар
15.09.2022 17:22 Відповісти
в СБУ розберуться, скільки він встиг покласти українців,поки не "згадав" про дідуся з бабусею.Наші хлопці направили його за правильною адресою.
показати весь коментар
15.09.2022 17:26 Відповісти
"АвтоВАЗ" снял с производства свой кроссовер Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов, возобновлять его не планируется.
Правильно хлопець зробив бо Лади на росії закінчуються.
показати весь коментар
15.09.2022 17:11 Відповісти
гнида, прийшло вбивати в Неньку, де його бабуся і дідусь.

погано, що здохло не воно, а старенькi.
показати весь коментар
15.09.2022 17:35 Відповісти
Ні чого доброго у цьому "хлопчику" не побачив, тільки помста за своїх родичів! А то що, ця свинопсина руйнує міста, вбиває людей, воно і гадки не має...
показати весь коментар
15.09.2022 17:35 Відповісти
Морфы сменили методичку.
Учения уже не катят, сейчас рулят-баба/дед и любящая тётенька, которую помню с детства
показати весь коментар
15.09.2022 17:36 Відповісти
Ще не відомо, які бабушка з дєдушкой "пісні співали". Як би не було,а це деградація вищого ступіню.🧐
показати весь коментар
15.09.2022 17:37 Відповісти
Дійсно,бачили ми тих бабушєк і дедушєк,що кидалися під українські танки,то волали -" росія,росія", та тільки російськи ракети не обирють чия то хата стоїть українська чи сепарська, я це казала ще у 2014 любителям мацкви- ляжете поряд як будут бомбити, ракети та бомби політичних поглядів не питають.
показати весь коментар
15.09.2022 18:19 Відповісти
Ось так читаєш коменти і волося дибки встає, скільки ж тут ще нібито за Україну, але як кацяпу призвати до відповідальності то починається-"не винуватая я!"
показати весь коментар
15.09.2022 18:26 Відповісти
...пропіарим "хороших рускіх" ех...
показати весь коментар
15.09.2022 18:31 Відповісти
ОСЬ ТІ ,ХТО МАЄ РОДИЧІВ В УКРАЇНІ І ВІДМОВИЛИСЯ ЙТИ ВОЮВАТИ ПРОТИ УКРАЇНИ,А ТОЙ ШО ПРИЙШОВ ЗІ ЗБРОЄЮ СЮДИ ,ПІДПИСАВ КОНТРАКТА НА ВБИВСТВО УКРАЇНИ,ВИПРАВДАННЯ НЕМАЄ.ПРОШУ ДО ПЕРЕГЛЯДУ.
https://www.youtube.com/watch?v=S_Sqc5PIWpE&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.LIVE
показати весь коментар
15.09.2022 18:34 Відповісти
А зміниш ти ,під проксі,чи цей "отказнік" ,що підписав контракта на вбивство українців, а здався ,коли вже погнали кацапів як собак шелудивих?Що це змінить?І чому дід?На відео людина середнього віку, але по вашому співати славень України можна тілки під градусом?я вже думаю що адмін і відвідувачи дали оцінку тому хто ви і звідки захищаєте оккупантів.
Прекрасне відео,намного краще за труса диваного ,що під проксі захищає оккупанта ,та ще і мовою оккупанта.Це я про тебе.
показати весь коментар
15.09.2022 18:53 Відповісти
до речі про мову окупанта)



https://drive.google.com/file/d/1uSEVh5v66KF3P-zHgDsVH-yNBEbqEfSR/view?usp=sharing
показати весь коментар
18.09.2022 01:42 Відповісти
Ну ти диви як тебе зачипила доля полоненого орка. реваншу бажаешь?
І де там мова оккупанта? Одне слово знайшла, мікроскоп узяла, чи лупою користувалася?
Я тебе попереджаю ,що твої коменти зараз флуд. Ти дійсно хочешь бан?
показати весь коментар
18.09.2022 02:01 Відповісти
"намного краще за труса диваного" - це явно ви там щось с гугл-перекладачем мудруєте) І нік у вас російською. Ви з якого регіону?

Але я спокійно ставлюсь до тих хто опановує мову. І навіть до тих хто цього ще не зробив. Різні долі різні початкові умови у людей. Доля полоненого орка мене не бентежить, його буде засуджено. Мене бентежить ваш стан психологічний. Ви себе не бережете )

А що до мови окупанта - то ви мені просто нагадали приказку "В чужому глазу бачить зразу, а в своїм - ні разу"

Що до бану, ви насправді думаєте що це когось тут турбує? Да хоч десять банів. Чому ви не можете спокійно спілкуватися і дискутівати - ось це проблема. Але вона ваша, не моя. Всього найкращого.
показати весь коментар
18.09.2022 02:18 Відповісти
погоджуюсь з Вами ++++👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
15.09.2022 18:53 Відповісти
А чому Лілія Стацкая знаходиться на сайті під ім"ям Лилия - на російській мові. Адже вона українка і за Україну чи не так ?
показати весь коментар
15.09.2022 22:10 Відповісти
Ти чи пиши по темі, казламорда ботяра,або я пишу адміну що ти тут флудиш, і придеться тобі знову йти у бан.Це поки попередження.
показати весь коментар
16.09.2022 01:09 Відповісти
На Кубани даже административное деление говорит о многом - в станицах живут кубанские казаки, в деревнях живут кацапы в основном из центральных районов рашки, в сёлах живут в бо(ошейник массе украинцы которые ещё при царе убежали от крепостного права в основном выходцы из Полтавского Черниговского и сумского регионов.
показати весь коментар
15.09.2022 23:46 Відповісти
Щось здається будемо окрім сходу ще й Кубань реінтегрувати в Україну )

Не то щоб воно нам потрібно було, але ж рашка розпадеться і кудись Кубані треба буде подітися. Може повернеться "в родную гавань"
показати весь коментар
18.09.2022 01:35 Відповісти
 
 