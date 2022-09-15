Здався в полон російський солдат, у якого загинули родичі в Україні від обстрілу окупантів. ВIДЕО

Російський солдат із Краснодару відмовився воювати і здався в полон українським бійцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений пояснив свої дії тим, що його близькі родичі - дідусь і бабуся, жили в Україні і загинули унаслідок російського обстрілу.

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