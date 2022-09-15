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В окупованому Криму викладача технікуму звільнили з роботи через українську пісню про "Байрактар". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Викладача білогорського технікуму в окупованому Криму Андрія Білозерова звільнили з роботи після того, як він увімкнув в аудиторії українську пісню про "Байрактар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти розцінили дії Білозерова як зраду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На весіллі в Бахчисараї співали "Червону калину". 6 людей арештували й оштрафували. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+30
Интересно, кто из бурсаков на препода настучал? Кто это Павлик Морозов?
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15.09.2022 17:48
+23
Так понаїхали після 14 року сволота рашистська, а це їх вилупки
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15.09.2022 17:57
+15
Таки да, но там и до 14 навезённых в дома депортированных кырымлы, сброд понавезли с расеюшки.
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15.09.2022 18:04
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Интересно, кто из бурсаков на препода настучал? Кто это Павлик Морозов?
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15.09.2022 17:48 Відповісти
Так понаїхали після 14 року сволота рашистська, а це їх вилупки
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15.09.2022 17:57 Відповісти
Таки да, но там и до 14 навезённых в дома депортированных кырымлы, сброд понавезли с расеюшки.
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15.09.2022 18:04 Відповісти
там и недограждан Украины полно, что есть еще хуже, чем понаехали
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15.09.2022 18:05 Відповісти
А как же, в семье не без урода. Кто спорит.
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15.09.2022 19:20 Відповісти
орки посадили на декілька діб організаторку весілля киримли за те, що там танцювали під "Гей у лузі червона калина"
Карл, люди танцювали під стройову військову пісню !

рашисти реально дістали патріотів-кримчан !
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15.09.2022 18:55 Відповісти
Я в курсе.
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15.09.2022 19:11 Відповісти
Майбутній голова департаменту освіти кримської області
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15.09.2022 20:03 Відповісти
Кого имеете в виду? Препода или Павлика? Уверен, что препода.
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15.09.2022 20:24 Відповісти
они не сдавали просто выложили в интернет
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15.09.2022 22:06 Відповісти
Пусть радуется, что не посадили!
Хотя, там всё еще впереди.
Руссо-демократия, однако...
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15.09.2022 17:49 Відповісти
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15.09.2022 18:25 Відповісти
Сруская мультура столь же тупа и труслива, как и её носители
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15.09.2022 17:54 Відповісти
Цікаво, що вони будуть"співати", коли доведеться тікати? Особливо, якщо тікати доведеться вплав - бо знаменитого мосту вже не буде?
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15.09.2022 17:55 Відповісти
що співатимуть, питаєте?

"Ой, зеки-зеки ви мої,
Ходіть служити ви мені!
Довго служить не будете -
У чорноземи ляжете..."
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15.09.2022 20:15 Відповісти
Доноси у рашистів в моді завжди! Мерзенні виродки!
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15.09.2022 17:55 Відповісти
Багато приїхало кацапів у Крим після 14 року, а серед них чи мало Павликів Морозових, здали вчителя путлєрюгенд
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15.09.2022 17:56 Відповісти
як файно пердак палає у окупантів від одного тільки слова "Байрактар"
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15.09.2022 17:56 Відповісти
Чо там в них зараз відбувається, чого їх так приспічило такі пісні слухати ?
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15.09.2022 17:59 Відповісти
самі здогадайтесь !
за совєтів був такий анекдот:

студентові зробили рентген печінки (УЗІ ще не було) і побачили на знімку "Історію КПСС"

в Криму багато патріотів України, щонайменше 250 тис. - 10 % населення (киримли) + певна кількість українців

звільнення Криму передбачає партизанський рух на півострові
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15.09.2022 19:30 Відповісти
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15.09.2022 18:01 Відповісти
Йа друґой, такой страни нє знайу,
Ґдє так во-ольна дишит чі-лавєк!
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15.09.2022 18:16 Відповісти
Зачем позволял снимать себя. Даже дурак понимал бы что любимые ученики этим обязательно воспользуются.
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15.09.2022 18:36 Відповісти
Скоро Крим буде український і скрізь лунатимуть українські пісні.
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15.09.2022 18:41 Відповісти
отакі «вдячні» студенти
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15.09.2022 18:45 Відповісти
Нічого, вже скоро поновиться на роботі, як кацапня драпане.
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15.09.2022 19:20 Відповісти
Много людей против параши там потому и стращают!
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15.09.2022 23:59 Відповісти
 
 