В окупованому Криму викладача технікуму звільнили з роботи через українську пісню про "Байрактар". ВIДЕО

Викладача білогорського технікуму в окупованому Криму Андрія Білозерова звільнили з роботи після того, як він увімкнув в аудиторії українську пісню про "Байрактар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти розцінили дії Білозерова як зраду.

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