В окупованому Криму викладача технікуму звільнили з роботи через українську пісню про "Байрактар". ВIДЕО
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Викладача білогорського технікуму в окупованому Криму Андрія Білозерова звільнили з роботи після того, як він увімкнув в аудиторії українську пісню про "Байрактар".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти розцінили дії Білозерова як зраду.
Топ коментарі
+30 Старый зольдат
показати весь коментар15.09.2022 17:48
+23 Белка со свистком
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+15 Старый зольдат
показати весь коментар15.09.2022 18:04
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Карл, люди танцювали під стройову військову пісню !
рашисти реально дістали патріотів-кримчан !
Хотя, там всё еще впереди.
Руссо-демократия, однако...
"Ой, зеки-зеки ви мої,
Ходіть служити ви мені!
Довго служить не будете -
У чорноземи ляжете..."
за совєтів був такий анекдот:
студентові зробили рентген печінки (УЗІ ще не було) і побачили на знімку "Історію КПСС"
в Криму багато патріотів України, щонайменше 250 тис. - 10 % населення (киримли) + певна кількість українців
звільнення Криму передбачає партизанський рух на півострові
Ґдє так во-ольна дишит чі-лавєк!