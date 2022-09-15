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Визволений Куп’янськ під обстрілами росіян. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни продовжують закидати снарядами Куп’янськ на Харківщині.
Відео обстрілів міста опублікував на своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Гатять просто по житловим кварталам", - зазначив журналіст.
Топ коментарі
+14 vterra w
показати весь коментар15.09.2022 18:53
+11 Amber
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+6 saper
показати весь коментар15.09.2022 19:02
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Юрію , бережіть себе !!
Ти про логістику щось чуло?
А ти знаєш скільки полягло наших воїнів під час наступу?
Ні?
В такому разі запхай свої претензії до ЗСУ собі в сраку, диванний воїне!