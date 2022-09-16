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Із російської в’язниці в український полон: історія зека, якого завербували воювати в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський зек, який потрапив в український полон, розповів, як його завербували та використовували як гарматне м’ясо.

Відео розповіді російського зека опублікував у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Приземлився літак біля табору. Нас всіх зігнали. Як потім виявилося Пригожин. Один раз нас на полігон вивезли. Щось не виконуєш обнуляють - розстрілюють. Гарматне м'ясо", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мене мотивувало те, щоб не вбивали дітей, жінок і старих. Гроші й амністія неважливі, - російський зек розповідає, як погодився воювати в Україні у складі ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, що найближчий друг Путіна, раніше судимий Євген Пригожин, власник приватної військової компанії "Вагнер", особисто вербує засуджених в Росії за важкі злочини на війну в Україну.
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Топ коментарі
+31
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15.09.2022 20:35
+18
*** та який полон? кому воно потрібне ?
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15.09.2022 20:31
+16


Pavlo Sedchenko

@PSedchenko

·

6 ч

Гіркін каже, Порошенко наїбав мінськими Путіна і Україна зуміла підготувати армію. Зелень каже мінські були погані.
То на чиїй стороні зелень?

https://twitter.com/i/status/1494708215946399745
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15.09.2022 20:38
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*** та який полон? кому воно потрібне ?
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15.09.2022 20:31 Відповісти
ну не дебіл?
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15.09.2022 20:31 Відповісти
А за решётку нормальные, за редким исключением, разве попадают?
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15.09.2022 21:32 Відповісти
поставили себя на место исключения
вы попали туда по ошибке
вы пойдете убивать, чтоб доказать что не убийца?

ЗЫ :
И ЧТО ВЫ ДОКАЖЕТЕ, УБИВ?
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15.09.2022 21:38 Відповісти
Не хочу себя ставить ни на чьё место, но, как мне кажется, попавший туда случайно даже в кошмарном сне не станет рассматривать этот вариант. Даже из тех, кто там сидит не случайно, таких не так уж много, при всех отрицательных качествах людей там находящихся, многих объединяет ненависть к любой власти, среди криминала служба в армии даже в мирное время всегда была порочащим фактором, ношение оружия отождествлялось с принадлежностью к конвою.
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15.09.2022 22:14 Відповісти
поверьте, вот что-что, а мазать кровью у пути за сотню лет совка научились в совершенстве
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15.09.2022 21:42 Відповісти
У меня есть свой опыт, так что нет нужды верить вам или кому бы то ни было.
Как бы это ни хотел замазать кого бы то ни было кровью, в конце это всегда выбор самого человек
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15.09.2022 22:17 Відповісти
Почитайте "Бесы" Достоевского. Это было задолго до совка, но, увы, там "мазали кровью" таки социалисты. Достоевский прекрасно описывал всю гнилую сущность "русского народа", а "положительные герои", как правило, жалкие и ничтожные личности.
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15.09.2022 22:58 Відповісти
ще до толстого отсил зробіть
ТА НЕХАЙ ВОНИ ПОРОГОВНО ПОВИЗДИХАЮТЬ
якщо гниле -воно гниле
я не не нєкромант, щоб робити з дохлого живе
сказали -під поїзд - -значить під поїзд
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15.09.2022 23:13 Відповісти
"Ой, зеки-зеки ви мої,
Ходіть служити ви мені!
Довго служить не будете -
У чорноземи ляжете..."
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15.09.2022 20:31 Відповісти
Кастрировать ублюдка и нахернуть обратно, в родную парашу!
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15.09.2022 20:31 Відповісти
нахєр з пляжу
я теж десь за людяність
але шо, НАСТІЛЬКИ?

Я СТІЛЬКИ НЕ ВИП'Ю, ПЕЧІНКА СТАНЕ
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15.09.2022 20:33 Відповісти
Ого Тетьяна, Ваш пост мене заінтригував , Ви дуже неординарна особистість та й хобі в нас спільні
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15.09.2022 20:38 Відповісти
у Вас також проблеми з печінкою?
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15.09.2022 20:41 Відповісти
до сьогодні не було , але ж і зарікатись зась
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15.09.2022 20:44 Відповісти
нет, скорее так: из росийской тюрьмы в украинскую......
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15.09.2022 20:34 Відповісти
На волі в росії він буде нам корисніший ніж на українській шконці.
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15.09.2022 20:42 Відповісти
да и к тому же, на украинской шконке он будет думать, что попал в рай......
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15.09.2022 20:48 Відповісти
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15.09.2022 20:35 Відповісти
Знатний свисток у **********
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15.09.2022 20:43 Відповісти
Эх, хорошо раскрыла,вот в этот бы рот, да...
Всё, молчу, молчу
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15.09.2022 21:35 Відповісти
Ти що його на звалищі знайшов? В таку гнусь всовувати.
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17.09.2022 19:01 Відповісти
Я имел ввиду насрать в эту пасть).
А вы что подумали?
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24.09.2022 05:08 Відповісти
І що? Тепер ми всі хором маємо пожаліти цього покидька? Чи може хтось думає, що ця морда чогось вартує в якості матеріалу для обмінного фонду?..
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15.09.2022 20:37 Відповісти


Pavlo Sedchenko

@PSedchenko

·

6 ч

Гіркін каже, Порошенко наїбав мінськими Путіна і Україна зуміла підготувати армію. Зелень каже мінські були погані.
То на чиїй стороні зелень?

https://twitter.com/i/status/1494708215946399745
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15.09.2022 20:38 Відповісти
жмурукуабнімаю - дебілдетект.
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15.09.2022 21:26 Відповісти
Я так розумію крім образ, більше аргументів не знайшлось ))
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16.09.2022 06:31 Відповісти
А є сенс поясняти дебілам, що вони дебіли?
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16.09.2022 06:45 Відповісти
Ну, ясно-панятно...))))
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16.09.2022 21:03 Відповісти
Вчера гребень под шконкой спал, сокамерникам носки стирал и ***** за сигареты посасывал, сегодня на коленях в другой стране. Типичный рюсьге свинособака
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15.09.2022 20:38 Відповісти
підарас,розказує що рідня в Україні,а пішов вбивати українців!
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15.09.2022 20:38 Відповісти
Теперь мы ещё и российских зеков будем содержать! Х..ло браво! Не то что наши европейцы
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15.09.2022 20:39 Відповісти
Величайший їм дасть громадянство.
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16.09.2022 06:36 Відповісти
Бавов ꑭ ятко Natalia /ᐠ｡ꞈ｡ᐟ\

@Natalia09244825

·

7 ч

Вона має народити в кінці вересня, знаходиться в полоні ворога, про її обмін рідні не мають жодної інформації. Дівчина часто перебувала у найзагруженіших шпиталях, де лікувала поранених і рятувала життя нашим військовим.

Запланована акція підтримки

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15.09.2022 20:40 Відповісти
Боже, як врятувати цього янголятка? 😢
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15.09.2022 22:55 Відповісти
Її імя Марьяна Мамонова. Постіть твіти пошируйте заклики, інфографіку на цю тему, на закордонних пабліках усіляких "червоних хрестів" і інших подібних організацій які обіцяли допомогти полоненим з азовсталі але забили на них величезного болтяку. Аби люди бачили це і бачили бездіяльність подібних організацій і впливали та розповсюджували цю тему. Навіть не пробуйте писати в телеграмі представникам червоному хреста в Україні - вони оперативно вичищають ці коментарі.
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16.09.2022 09:02 Відповісти
Вам же Пригожин говорил не сдаваться в плен а взрывать себя гранатой
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15.09.2022 20:43 Відповісти
двє , двє гранати
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15.09.2022 20:52 Відповісти
вначале одной, и потом второй
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15.09.2022 21:38 Відповісти
Так это некомбатант. Никакие конвенции на это тело не распространяются. Это вообще никто, грязь под ногами. Какой плен?????
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15.09.2022 20:47 Відповісти
Что-то, наверное, подписал перед получением оружия.
Но это значения не имеет, для обмена он не имеет никакой ценности, взамен за него даже тело погибшего не дадут, откажутся, не моргнув глазом.
Поэтому только "... в процессе экстрадиции в рф заключённый совершил попытку побега, для пресечения которой конвой на законных основаниях применил оружие на поражение. В результате пулевого ранения заключённый скончался на месте, где и был захоронен. Протоколы опросов участников и очевидцев происшествия и осмотра места происшествия, а также заключение судмедэксперта прилагаются."
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15.09.2022 21:54 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/LPZZyR2JgzI
Вы все тяжело больны
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15.09.2022 20:48 Відповісти
https://youtu.be/QTuXNV8kigQ

Это правда
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15.09.2022 22:07 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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15.09.2022 20:52 Відповісти
чому воно було на українській території зі зброєю в руках?
так отож

і щоб там воно не белькотіло - байдуже і не цікаво

це злочинець, представник злочинної країни - у тюрягу на максимальний термін
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15.09.2022 20:55 Відповісти
Як казав У. Черчиль－" військовополонeний－ цe той, що прийшов тeбe вбити, алe в нього цe нe вийшло".
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15.09.2022 23:13 Відповісти
Історія, яка чомусь не викликає сліз
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15.09.2022 20:59 Відповісти
Лугандонів і бурятів не обмінюють кацапи! А цей непотріб нахєр їм потрібен? А нам?
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15.09.2022 21:28 Відповісти
Багато зеків планували стати дизертирами і "загубитись в Україні" де завдяки "зеленому гівну" маємо вже 120 діючись і коронованих в ********** під наглядом фсб "злодіїв в законі". А на момент захоплення влади ЗЄ в 2019 їх було лише 3 штуки на всю Україну, та й ті були пасивні - "на дожитії". Все це "понаєхавше" кримінальне лайно маємо знищити фізично бо це злочинці в квадраті. І зараз "злодії" з ********** понад усе прагнуть проникнути в країну з європейськими перспективами і захистом прав людини. Воно ж дуже кайфово бути "вовком" серед "овець" і навть сидіти в українській колонії це не не в кацапськіх морозильниках з садистами-вертухаями. Але у них неправильна уява про українців. Ми їх будемо знищувати як пацюків в коморах. Нам кацапського кримінального лайна не треба. Свого вистачає.
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15.09.2022 21:37 Відповісти
Та як їх знищувати? Вони першими в полон біжуть здаватися. Що вони злодії, це вже потім виявляється, коли вже пізно "зреагувати правильно".
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15.09.2022 23:00 Відповісти
Як не дивно але брати їх в полон потрібно. Справа в тому що війна таки колись закінчиться. І саме тоді кацапи не зможуть відмовити в поверненні на "історічєскую родіну" оцим вбивцям. Тим самим ми вкинемо купу вовків в отару. Адже нічого крім вбивати і грабувати ці тварюки принципово не будуть. Їх місце в **********. З нашого боку полон і видача в ********* таких відморозків має розглядатися як диверсія. Тримати їх потрібно окремо, а то придушать самі кацапські полоненні. Це наш "золотий гвіздок в кришку труни *********у".
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15.09.2022 23:22 Відповісти
На "дожитті" кажете...
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16.09.2022 02:28 Відповісти
Нарік не "злодій в законі". Він банальний "авторітєт". Йому дуже хочеться в "короновані", але в Україні такі "сходки" не проходять. Тому це потенційний зрадник ладний служити ***** за "титул" і якого потрібно превентивно приспати.
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16.09.2022 02:41 Відповісти
Ну и кому это гавно нужно? Что своих уродов на зонах не хватает??
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15.09.2022 21:46 Відповісти
Блин, ээки, поймите одну вещь. Вы думайте, что есть всего 2 варианта:
1.) Сидеть 10, 15 или 20 лет в колонии или тюрьме.
2.) Пойти воевать и получить амнистию через полгода, если выживешь. При этом, как наглядно видно по видео с Пригожиным, он запрещает выпивать алкоголя, мародерствовать и насиловать (женщин, мужчин, детей). При этом 100% опущенных запишутся на войну, то есть поедете этапом с теми, кто желаем вам отомстить.

Но на самом деле вариантов не 2, а 3:
1.) Сидеть 10, 15 или 20 лет в колонии или тюрьме.
2.) Пойти воевать и получить амнистию через полгода, если выживешь. При этом, как наглядно видно по видео с Пригожиным, он запрещает выпивать алкоголя, мародерствовать и насиловать (женщин, мужчин, детей). При этом 100% опущенных запишутся на войну, то есть поедете этапом с теми, кто желаем вам отомстить.
3.) Отказаться сейчас от вступления в ЧВК Вагнер, продолжить сидеть и пить чифир. Через некоторое время придут еще раз, уже с мобилизацией. Пойти всем в этот раз. Вместо отправки в Украину убить всех вертухаев и пойти на Рублевку в Москву. Там спокойно захватить все особняки, вооружиться там же оружием на хранении, объединиться еще с чеченцами и дагами, грабить все что видишь, насиловать все что хочешь, включая и малолетних детей любого пола, пить элитный виски из хранилищ этих олигархов, деньгами набивать карманы, золота куча, есть украшения - делайте, что хотите. Мы полностью поддерживаем вас. Даже дадим смазку, чтобы порвали жопу очередному олигарху. Все, вы новые хозяева России. Сделайте из нее новый Туркменистан, урусов сделайте как послушных рабов, избивайте и убивайте их в неограниченном количестве. Репарации можно выплачивать не сразу, хватит и части от нефтедолларов и от газа, все равно у нас не так много строителей и техники, чтобы сразу впитать всю сумму, да и есть авуары на сотни миллиардов в заморозке. Денег хватит всем.

Вот третий вариант и есть самый лучший. Минимум боев, максимум росгвардия, фсб (трусы), кадыровцы, еще коллекционное или охотничье оружие у владельцев особняков, но очень многие будут паниковать. Никакого риска нету. Ни один из детей этих чинушей и богатеев никогда не нес службу в РВСН. Там европейские мальчики и девочки, они не смогут оказать сопротивления. Наслаждайтесь и живите как цари. Вместо того, чтобы за заградотрядом ехать с шансом умереть в 80% как минимум за полгода. И никакой награды, вообще ноль.
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15.09.2022 22:07 Відповісти
Вариантов может и не быть

Как этого просто погнали
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15.09.2022 22:18 Відповісти
Выбор? Их и не спрашивают

"Приземлився літак біля табору. Нас всіх зігнали. Як потім виявилося Пригожин. Один раз нас на полігон вивезли. Щось не виконуєш обнуляють - розстрілюють. Джерело: https://censor.net/ua/v3367418
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15.09.2022 22:14 Відповісти
Начинается мля - "сестра, дядька здесь живет" ((( Мразь кацапская.
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16.09.2022 00:14 Відповісти
Якщо серйозно, цих людожерів ми побачимо не зараз, а коли вони пройдуть бойове злагодження, і їх пошлють сюди. Потрібно більше високоточної зброї дистанційної дії, тисячі дронів, баражуючих бомб, свічблейдів, і т.д. щоб ці покидьки в наступі дохнули не побачивши жодного нашого солдата.
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16.09.2022 00:33 Відповісти
Походу это политический перебежчик. Он уже 24 года назад начал москалей мочить.
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16.09.2022 02:09 Відповісти
Все дуже просто, це особа, яка на час затримання має перебувати у місцях позбавлення волі, але вона знаходиться на території України зі зброєю, та скоріш за все ніяких документів щодо звільнення не має. Тобто це клієнт по ч.2 ст. 393 ККУ і має перебувати у відповідному закладі. А оскільки він ****, яка шестерила на владу окупанта, на правильній хаті суку зустрінуть належним чином.
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16.09.2022 02:50 Відповісти
 
 