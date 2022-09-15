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Спецпризначенці СБУ знищили з безпілотника БМД та МТЛБ окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсонській області бійці ЦСО "А" СБУ виявили та знищили за допомогою безпілотника 2 одиниці бронетехніки російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Під час аеророзвідки бійці ЦСО "А" СБУ виявили позиції російських БМД та МТЛБ. Тож влучно відпрацювали по ним кумулятивними зарядами з безпілотника. Як наслідок, ворожа техніка швидко перетворилася на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Спецпризначенці СБУ знищили з ПТРК ворожу БМП на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Гарна робота-виконавцям респект...
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15.09.2022 21:12
+5
Зачьот
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15.09.2022 21:13
+5
Супер
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15.09.2022 21:42
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song pls
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15.09.2022 21:09 Відповісти
Hotline.Deathwish - Kaito Shoma
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15.09.2022 21:23 Відповісти
dyakuyu, Bro!
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15.09.2022 21:34 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
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15.09.2022 21:12 Відповісти
Зачьот
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15.09.2022 21:13 Відповісти
Супер
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15.09.2022 21:42 Відповісти
В 0:10 улетели рога у одного из кацапов.
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15.09.2022 21:55 Відповісти
Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание новых моделей Lada, производство которых планируется начать в 2024-2025 годах.

Свіженька новина з кацапстану
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15.09.2022 22:14 Відповісти
то одні сьушники воюють за Україну а кабінетні криси проти ПЦУ
нормально???
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15.09.2022 22:54 Відповісти
Пусть земля у оккупантов горит под ногами🙏🙏🙏
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15.09.2022 23:55 Відповісти
 
 