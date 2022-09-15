13 087 10
Спецпризначенці СБУ знищили з безпілотника БМД та МТЛБ окупантів на Херсонщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсонській області бійці ЦСО "А" СБУ виявили та знищили за допомогою безпілотника 2 одиниці бронетехніки російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Під час аеророзвідки бійці ЦСО "А" СБУ виявили позиції російських БМД та МТЛБ. Тож влучно відпрацювали по ним кумулятивними зарядами з безпілотника. Як наслідок, ворожа техніка швидко перетворилася на металобрухт", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.09.2022 21:12
+5 Баритон Саша
показати весь коментар15.09.2022 21:13
+5 Василий Воробец
показати весь коментар15.09.2022 21:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Свіженька новина з кацапстану
нормально???