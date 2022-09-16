Зеленський про знайдене масове поховання на Харківщині: Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 204 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні була ухвалена важлива резолюція МАГАТЕ – резолюція з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції і на самій станції, і на будь-якому іншому атомному обʼєкті в Україні. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме: російську військову присутність на Запорізькій станції, російські дії проти атомної станції. Тому повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти всіх російських військових – це єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ. І це теж базовий елемент глобальної безпеки. Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи – гіршої, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх у Європі та у світі – прибрати російську присутність із території ЗАЕС", - сказав Зеленський.
Також президент розповів про ситуацію на звільнених від російських окупантів територіях Харківщини.
"В Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання людей. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Більше інформації – чіткої, перевіреної – має бути завтра. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається й до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього", - наголосив президент.
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https://www.youtube.com/watch?v=Z_TaFLP4iLg
сил нам усім і ненависті, адже остання дає сили.....
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Крапка.
а тепер робиш вигляд що не знав про це. Якою конченою тварю треба бути щоб так себе поводити, або наркоманом конченим.
Один з них Портнов і робив три роки списки які він передав кацапам і по яким кацапи по всій Україні вбивали з 24 лютого патріотівз, АТОвців, бійців ТРО.