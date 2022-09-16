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війна (56107) Зеленський (17376) Харківщина (4253) Ізюм (280)

Зеленський про знайдене масове поховання на Харківщині: Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 204 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була ухвалена важлива резолюція МАГАТЕ – резолюція з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції і на самій станції, і на будь-якому іншому атомному обʼєкті в Україні. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме: російську військову присутність на Запорізькій станції, російські дії проти атомної станції. Тому повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти всіх російських військових – це єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ. І це теж базовий елемент глобальної безпеки. Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи – гіршої, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх у Європі та у світі – прибрати російську присутність із території ЗАЕС", - сказав Зеленський.

Також президент розповів про ситуацію на звільнених від російських окупантів територіях Харківщини.

"В Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання людей. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Більше інформації – чіткої, перевіреної – має бути завтра. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається й до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього", - наголосив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+43
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16.09.2022 00:10
+34
Да да бубочка і все на твоїй совісті, пам'ятай це падло коли шашлик жреж
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16.09.2022 00:07
+32
Вот интересно, как оно спит понимая, что мог не допустить всего этого если бы послушал вменяемых людей и союзников, а не воровал на асфальте.
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16.09.2022 00:09
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Да да бубочка і все на твоїй совісті, пам'ятай це падло коли шашлик жреж
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16.09.2022 00:07 Відповісти
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16.09.2022 00:10 Відповісти
I що паскуда зелена врятував?
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16.09.2022 00:23 Відповісти
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16.09.2022 00:28 Відповісти
А кто разминировал чонгар?уклонист-наркоман?
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16.09.2022 10:49 Відповісти
Вот интересно, как оно спит понимая, что мог не допустить всего этого если бы послушал вменяемых людей и союзников, а не воровал на асфальте.
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16.09.2022 00:09 Відповісти
О, повірьте, хто хто, а моніка добре спить.
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16.09.2022 00:17 Відповісти
Спить відмінно і має чудовий апетит, бо харя товста. Воно вже увірувало в свою виключність і безгрішність, а ОПшні шавки з усіх ЗМІ торочать про "геніальність" і "героїзм".
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16.09.2022 00:22 Відповісти
Спить гарно бо є чудодійні колумбійські порошки
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16.09.2022 00:35 Відповісти
У нього немає такого поняття як совість та честь. Він думає зовсім іншими категоріями. Тому зі сном у нього все ок.
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16.09.2022 07:10 Відповісти
Учительница из Балаклеи. Когда россияне сказали, что будут насиловать мою дочь, я потеряла сознание

https://www.youtube.com/watch?v=Z_TaFLP4iLg
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16.09.2022 00:17 Відповісти
найсміщніший колись став найсумнішим тепер..... це про те як може перевнутись життя.....
сил нам усім і ненависті, адже остання дає сили.....
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16.09.2022 00:18 Відповісти
Краще бескомпромісність до глупства, популізма, порушення законів, і продажу України, бо ненависть це емоція неконкретна.
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16.09.2022 00:32 Відповісти
А що, він був найсмішнішим колись? Тупе кривляння та насмішки над українцями та їх цінностями-то є такий гумор?
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16.09.2022 07:30 Відповісти
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16.09.2022 00:22 Відповісти
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16.09.2022 00:30 Відповісти
Пять вагонів відосиків.
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16.09.2022 00:33 Відповісти
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16.09.2022 00:38 Відповісти
Влада була зобов'язана попередити громадян:
"Невiдкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим"
- ч 5 ст 15 Закону України "Про доступ до публічно інформації".
Крапка.
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16.09.2022 00:27 Відповісти
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16.09.2022 00:32 Відповісти
коли вже всіх попередили....
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16.09.2022 01:49 Відповісти
ТАК ЦЕ ТИ Ж П**АРАСНИЙ КЛОУН ПОСТАВИВ ЛЮДЕЙ ЯНУКОВОЩА НА КЕРУВАННЯ УКРАЇНОЮ,
а тепер робиш вигляд що не знав про це. Якою конченою тварю треба бути щоб так себе поводити, або наркоманом конченим.
Один з них Портнов і робив три роки списки які він передав кацапам і по яким кацапи по всій Україні вбивали з 24 лютого патріотівз, АТОвців, бійців ТРО.

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16.09.2022 00:29 Відповісти
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16.09.2022 00:29 Відповісти
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16.09.2022 00:32 Відповісти
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16.09.2022 00:35 Відповісти
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16.09.2022 00:36 Відповісти
Цікаво, а це відео Мисягін сам знімав чи звідки він його отримав? Якщо сам, то мав би бути заутюженим окупантами на тому териконі. А якщо ні, то питання треба ставити тому, хто його йому відправив і з якою метою.
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16.09.2022 02:02 Відповісти
Главное без паники.
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16.09.2022 01:10 Відповісти
Проспись, ідіот.
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16.09.2022 01:30 Відповісти
історія говорить,що там де рашка,там завжди смерть,вбивства,тортур,кров. як це часто було у минулому,ця історія повторилася знову з українцями. правда 73% українців чомусь вибрали собі владу,яка до 24.02 не вірила в це і навіть активно заперечувала ! іще-член Зе-команди Андрюша Портнов,ще до війни хвалився в соцмережах,,що його команда збирає списки плохіх украінцев для майбутніх фільтраційних таборів,схоже оце і є їх могили...а Андрійка Портнова зе-народець випустив за кордон і Андрійка Деркача теж,а попробуйте ви виїхати якщо вам до 60 років?
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16.09.2022 03:25 Відповісти
Заткнись, гнида малороская! Всего этого могло не быть, но оманские деньги от кацапов ведь надо было отрабатывать, да? И ты здал украинцев на милость *****. Лохбонэвтик наверняка слышал про карму. И наверняка карма бумерангом пристукнет Янэлоха по его голове
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16.09.2022 07:13 Відповісти
А тепер рахуйте здобутки клоуна на посаді преZeдента. Під час ковіду, Україна офіційно втратила більше 100 тис осіб. Під час війни, тільки в одному Маріуполі було вбито більше 80 тис. громадян, а ще були Буча, Ірпінь, втрати ЗСУ... Тобто, якби у нас був би нормальний президент, а не довпойоп, то кількість жертв за останні три роки було б мінімум на 50% меншою, а це понад 100 тис. людей, які могли жити, ходити в школу, працювати на благо країни, ростити дітей і онуків... Довпойоп президент - горе країні і її мешканцям.
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16.09.2022 07:21 Відповісти
Ти краще розкажи як твоя зе- кончена влада над мобілізованими українцями знущається ,слів нема це слухати ,люди привезені з Заходу України під Киевом по дві-три ночі на бетоні мокнуть беж їжі та сну ,про що я пишу- ця срана влада добре знає бо ставлення зовсім скотинське,і ці майбутні воїни ще до відправки на передову уже не навидять своїх "провладнихкамандирів"-це один з їх планових епізодів щодо ведення війни ЗЕ-владою її ставлення до людей,ОПУ-це ОФІС-ВИРОДКІВ УКРАЇНИ!
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16.09.2022 10:12 Відповісти
Циничная, брехливая, Гнилая Тварь которая сделала все что-бы сдать Украину!!!
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16.09.2022 11:37 Відповісти
 
 