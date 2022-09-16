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війна (56107) катування (520) Харківщина (4253) Єнін (336) Балаклія (245) Нєбитов (168) воєнні злочини (1561)

На визволеній Харківщині виявляють катівні російських окупантів. Серед ексгумованих тіл є з відрізаними вухами й іншими слідами тортур, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На визволених територіях Харківщини поліцейські виявили влаштовані окупантами катівні.

Про це повідомили заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в інтерв'ю Радіо НВ тп начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На території низки населених пунктів Харківської області нами виявлені за допомогою місцевого населення катівні, в яких тримали в абсолютно нелюдських умовах наших співгромадян, а також іноземців. Йшлося про громадян однієї з азійських країн, які, будучи мирними іноземними студентами, намагалися виїхати на підконтрольну українському уряду територію. Вони були зупинені російськими військовими, незаконно затримані, піддавалися тортурам.

Усі ці сліди воєнних злочинів зараз ретельно документуються нами. І за досвідом Бучі ми чудово розуміємо, що найжахливіші злочини можуть бути викриті лише з часом. Ми вже зіштовхнулися з ексгумацією окремих тіл не лише з ознаками насильницької смерті, але й тортур — відрізані вуха і таке інше. Це ще тільки початок", - розповів Єнін.

"Наразі катівня знайдена в Балаклії. У нас є оперативна інформація, яка потребує підтвердження, про аналогічну катівню на території Вовчанська. Там катували людей, зокрема електричним струмом і таке інше. Усе це ми будемо ретельно вивчати та піддавати розголосу, тому що про ці жахливі злочини мають знати всі", - додав він.

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Єнін також розповів, що на звільнених територіях затримують російських солдатів, "які все ще блукають лісами та іншою місцевістю Харківщини".

"Голод не тітка — люди змушені шукати їжу, притулок. Місцеві мешканці активно допомагають нам затримувати невдах із російського боку", - сказав він.

Єнін також розповів, що 99% колаборантів, які перейшли на службу до росіян — це колишні співробітники ще старої міліції, яких виганяли за різного роду зловживання, алкоголізм, торгівлю речовими доказами, хабарництво тощо.

Є поодинокі випадки й переходу на бік ворога і співробітників поліції, але кількість цих людей вкрай незначна. На Харківщині йшлося не більше, ніж про 20−30 людей.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в кімнаті тортур у штабі окупантів у Балаклії росіяни "вдягали маски та катували мирних жителів оголеними дротами".

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Це зафіксували поліцейські та криміналісти Київщини, які проводять огляд бази російських загарбників на Харківщині.

"Катівню облаштували в одному із відділів поліції, тут же тримали полонених і жили самі. Відверто вражає те, що поряд із кімнатами тортур окупанти розвішували малюнки своїх дітей", - розповів Нєбитов.

На визволеній Харківщині виявляють катівні російських окупантів. Серед ексгумованих тіл є з відрізаними вухами й іншими слідами тортур, - МВС 01
На визволеній Харківщині виявляють катівні російських окупантів. Серед ексгумованих тіл є з відрізаними вухами й іншими слідами тортур, - МВС 02
На визволеній Харківщині виявляють катівні російських окупантів. Серед ексгумованих тіл є з відрізаними вухами й іншими слідами тортур, - МВС 03
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Топ коментарі
+32
Пускай кто то еще раззует пасть и изрыгнет что нужно пойти на компромис и оставить Рашке хоть кусок нашей земли с нашими людьми, которых уже 9 лет пытают и унижают на окупированных территориях
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16.09.2022 00:30
+24
сформувалась аксіома.......
міф про русню і братський народ остаточно розвінчаний, бачите кацапа військового вбивайте не можете тоді тікайте, бо те майно яке вам дороге, в могилі не знадобиться....
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16.09.2022 00:31
+21
А наш новий зе-омбудсмен, як завжди мовчить і тільки на Фейсбуці веселими постіками розважається?
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16.09.2022 00:42
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Верховная Рада должна принять закон о смертной казни через повешение для кацапских палачей и украинских сепаратистов!
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16.09.2022 00:29 Відповісти
Да во время войны это должно быть, только не сепаратистов a коллаборантов (предателей). Называйте вещи правильными именами.
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16.09.2022 00:35 Відповісти
Пускай кто то еще раззует пасть и изрыгнет что нужно пойти на компромис и оставить Рашке хоть кусок нашей земли с нашими людьми, которых уже 9 лет пытают и унижают на окупированных территориях
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16.09.2022 00:30 Відповісти
Але всеодно дзявкає недомовою кацапів, щоб усрус не зробив всеодно буде плямкати їхньою аби лиш не рідною мовою українців.
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16.09.2022 11:23 Відповісти
сформувалась аксіома.......
міф про русню і братський народ остаточно розвінчаний, бачите кацапа військового вбивайте не можете тоді тікайте, бо те майно яке вам дороге, в могилі не знадобиться....
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16.09.2022 00:31 Відповісти
В миф этот верили только те кто не верил историкам.
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16.09.2022 00:37 Відповісти
а історія (тому хто нею цікавиться) якраз показала що за останні років 600 кацапам вірити не можна.....
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16.09.2022 00:42 Відповісти
правда,відбувається не так-кацапа беруть в полон,ввічливо з ним говорять,надають меддопомогу,називають пацаном,парнем,мужиком,потім в госпіталь,лікують безплатно і далі в санаторів-табір полонених....а вас лікуватимуть безплатно в укролікарнях?
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16.09.2022 03:32 Відповісти
а робоча сила на відбудовах тобі не потрібна? а я б узяв би - в мене є пару знайомих відставних ментів, вони б із задоволенням би побули б наглядачами. І гумові дубинки певно ще вдома зберігають. нас хоч війна і не зачепила, але повір - відбудовувати є що.
хлопчики, закінчуйте оцю мантру про не оставляти в живих. це собі може дозволити країна, в якій зброя виробляється і яка економічно самодостатня. Наша країна жива лише завдяки міжнародній підтримці. І будь-які нехтування міжнародними правилами, в тім числі і з поводженням з полоненними, є поводом для протидії тій підтримці частини антиукраїнських сил всередині наших союзників. Хіба вже настільки важко це зрозуміти?
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16.09.2022 09:35 Відповісти
Кацапське бидло не могло поводитися інакше 😠
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16.09.2022 00:37 Відповісти
А наш новий зе-омбудсмен, як завжди мовчить і тільки на Фейсбуці веселими постіками розважається?
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16.09.2022 00:42 Відповісти
тварі кацапські щоб усі здохли до одного!
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16.09.2022 00:42 Відповісти
Це все жахливо і за це має бути жорстока помста. І ще одне: де ж новий омбудсмен, який зечмоні продавили замість Денісової? Я не її прихильник, але її хоч було чути в медіапросторі. А того нового не чутно від слова зовсім. Вони що -німого призначили?
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16.09.2022 01:00 Відповісти
Треба міняти омбудсмена - він ледача вата
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16.09.2022 01:23 Відповісти
А кого ви бачили працьовитого з каманди квартал зечмонь? Вони хіба що лідери по крадівництву і дерибану лержавних коштів.
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16.09.2022 01:49 Відповісти
Так вони мають дипломи Трускавця
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16.09.2022 02:56 Відповісти
Омбудсмен занимается защитой прав граждан от внутрених угроз (менты, суд, и.т.д). В случае войны нет вам обутсмена кроме ЗСУ.
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16.09.2022 03:07 Відповісти
піддавати розголосу, тому що про ці жахливі злочини мають знати всі", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/v3367454‼️‼️‼️
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16.09.2022 01:21 Відповісти
99% колаборантів, які перейшли на службу до росіян - це колишні співробітники ще старої міліції, яких виганяли за різного роду зловживання, алкоголізм, торгівлю речовими доказами, хабарництво тощо. Джерело: https://censor.net/ua/v3367454 ‼️‼️‼️
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16.09.2022 01:25 Відповісти
Йшлося про громадян однієї з азійських країн Джерело: https://censor.net/ua/v3367454
А почему страну не называете, наверное, там очень любят русский мир?
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16.09.2022 02:37 Відповісти
історія говорить,що там де рашка,там завжди смерть,вбивства,тортур,кров. як це часто було у минулому,ця історія повторилася знову з українцями. правда 73% українців чомусь вибрали собі владу,яка до 24.02 не вірила в це і навіть активно заперечувала ! іще-член Зе-команди Андрюша Портнов,ще до війни хвалився в соцмережах,,що його команда збирає списки плохіх украінцев для майбутніх фільтраційних таборів,схоже оце і є їх катівні..а Андрійка Портнова зе-народець випустив за кордон і Андрійка Деркача теж,а попробуйте ви виїхати якщо вам до 60 років?
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16.09.2022 03:27 Відповісти
Весь мир должен узнать что самое большое в мире Зло это далеко не Хамас и Игил - это русня которую нужно вычленить с планеты
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16.09.2022 04:35 Відповісти
Зверніть увагу що після того як кацапня почала відгрібати в Україні, то чомусь у світі припинилися теракти.
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16.09.2022 06:57 Відповісти
Чим довше читаєш цього Єніна, чим більше дивишся ці жахливі фото (і що ми ще побачимо сьогодні по Марахфону), тим більше розумієш через що пройшли ці люди, наші українці! Патріоти. Ажде Ізюм захопили ще1 квітня.

І як цих людей ти, зелена паскуда, міг не попередити? Не готувати до вторгнення? А брехати, брехати, знову брехати. Бо копати окопи, вивозити людей (інвалідів, дитбудинки) це ж так банально! Геть немає ніяких фішечек!😠

А кацапів, катів може вилікувати лише ЗСУ!!
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16.09.2022 06:24 Відповісти
Какой братский народ, если к примеру Иван Грозный из рода Глинских- прямых потомков Мамая.
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16.09.2022 06:31 Відповісти
Вже був коментар про незрівнянний талант до управління державою від найвеличнішого лідора **********?!! Бо тільки справжній професіонал міг за день до повномасштабного вторгнення рашистів закликати громадян готуватися до шашликів, а не до війни. (сарказм)
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16.09.2022 06:55 Відповісти
був! тут є його троль Володимир Павлович
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16.09.2022 10:03 Відповісти
расея подлежит уничтожению вместе с русскими унтерменшами нацико-фашистскими !
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16.09.2022 08:13 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.09.2022 09:48 Відповісти
 
 