Вночі в окупованому Мелітополі в районі аеродрому лунали вибухи, - Федоров. ВIДЕО

Над аеродромом у Мелітополі, де розміщена ворожа база, піднявся густий чорний дим.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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"У Мелітополі знову "гаряча" ніч для окупантів! Поки окупанти звітували про 100%-ву роботу ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим", - повідомив він.

Федоров також зауважив, що наразі всі подробиці уточнюються.

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