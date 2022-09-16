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Вночі в окупованому Мелітополі в районі аеродрому лунали вибухи, - Федоров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Над аеродромом у Мелітополі, де розміщена ворожа база, піднявся густий чорний дим.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі знову "гаряча" ніч для окупантів! Поки окупанти звітували про 100%-ву роботу ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим", - повідомив він.

Федоров також зауважив, що наразі всі подробиці уточнюються.

Також читайте: У Мелітополі пролунали 2 потужні вибухи

Автор: Наталя Джума
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16.09.2022 08:08 Відповісти
Чтобы не демаскировать позиции и садить батареи, каZZапы, по примеру дедов, вернулись к подаче сигналов дымом!
Передовая сколковская технология, проверенная тысячелетиями!
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16.09.2022 08:52 Відповісти
Мелитополь 💙💛❤️🙏ждет освобождения от 🇷🇺💩🤬👹ЧУМЫ РАШИСТСКОЙ ‼️
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16.09.2022 14:47 Відповісти
федоров лично из конча-заспы палил по оркам
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16.09.2022 08:59 Відповісти
Из окопа строчишь⁉️ Фёдоров в Запорожье и отвечает , как законно избранный мер ,пза Мелитополь‼️
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16.09.2022 14:44 Відповісти
 
 