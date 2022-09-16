Вночі в окупованому Мелітополі в районі аеродрому лунали вибухи, - Федоров. ВIДЕО
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Над аеродромом у Мелітополі, де розміщена ворожа база, піднявся густий чорний дим.
Про це у своєму Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"У Мелітополі знову "гаряча" ніч для окупантів! Поки окупанти звітували про 100%-ву роботу ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим", - повідомив він.
Федоров також зауважив, що наразі всі подробиці уточнюються.
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