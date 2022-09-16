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Невідомі обстріляли місто Валуйки на Бєлгородщині: "Уже залпов 20 было! Раз#бало всю улицу". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
За інформацією, ймовірно, від місцевих жителів, армія РФ своїми силами обстріляла вулиці міста Валуйки у Бєлгородській області аби звинуватити у цьому ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення про це надійшло до редакції, нібито, від місцевого жителя.
Наводимо мовою оригіналу: "У нас в Белгородской области Валуйки-самообстрел Армией РФ! Власть РФ всю вину валит на Вооружённые силы Украины!"
Постраждав житловий масив та підстанція 330 кВ "Валуйки", внаслідок чого порушилося електропостачання споживачів міста та прилеглих сіл.
Топ коментарі
+65 Олександр Дніпро
показати весь коментар16.09.2022 08:29
+56 Garry Grant
показати весь коментар16.09.2022 08:22
+41 Вячеслав Галушка
показати весь коментар16.09.2022 08:22
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо ви вже забули, то 24.02 підлий напад на Україну подавався під соусом "неймовірних звірств, які ЗСУ творять на лугандоні". ***** розказувало, що йому показали відео "цілих ям, наповнених мертвими дітьми даунбаса". Ви правда думаєте, що обстріл якихось ****** змотивує орків сильніше ніж оті казочки дідуся опанаса?
народбидло не зупиниться ні перед чим.
Незабаром очікуємо щось схоже на це -
що ще учудять сцарі для рашистів?
Видимо методички еще от Берии остались
кацапи витратний матеріал
Сьогодні какашенков знову скаже: "Севодня ночью наша артілєрія нанєсла удар по скоплєнию біндєровскіх націонілістов"
Поэтому Белгарад уже 8 лет обстреливает Валуйки...
Нужно немедленно выразить крайнее беспокойство по поводу обстрелов на сопредельных территориях!
Как же добрососедские отношения славянского и псевдословянского народов?
Что, безусловно доказывает внутренний гражданский конфликт между ультранационалистическими формированиями россии и умеренной политической оппозицией.