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Для ефективної боротьби з окупантами ЗСУ потрібні 6 коптерів, - волонтер Толмачова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Волонтер Юлія Толмачова просить допомоги у придбанні коптерів для українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Для подальшої ефективної боротьби з російським агресором, українським захисникам потрібні - 6 коптерів DJI Mavic 3. Загальна вартість коптерів, близько 600 тис. грн.

На відео ЗСУ знищують техніку російських окупантів і живу силу ворога.

Реквізити для допомоги:

PayPal: [email protected]

Приватбанк
4149629351302674
Толмачова

Монобанк
4441114467661102
Толмачова

Карта в євро
5168 7451 1774 0545
EUR

Tolmacheva Julija
10000 Ukraine
Zhytomyr
Khlibna Str

IBAN
UA503052990262056400929494993

Privatbank
1 D, Hrushevskoho Str
Kyiv 01001

Перекази_Western_Union
Tolmachova Yuliya

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донецькому напрямку тривають важкі бої з окупантами, українським воїнам потрібні 5 дронів для коригування артилерії, - волонтер Толмачова. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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А деж зе-презедент з дермаком,нехай-би віддали по зарплаті на потреби ЗСУ
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16.09.2022 10:14 Відповісти
Бачили їх морди в Ізюмі. Вони знову плетуть павутину навколо звільнення Залужного. Не знаю чи є уже блог редактора на Цензорі. Почитайте
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16.09.2022 10:17 Відповісти
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16.09.2022 10:19 Відповісти
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16.09.2022 11:04 Відповісти
Там у бункері сидить людина,яка здає своє елітне житло за 50 000 в місяць. Туди не думали свої потреби надіслати.
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16.09.2022 10:15 Відповісти
Не в бункері,а у Ставці,і загалом-не відволікайте найвеличнішого від керування всесвітом своїми копійчаними проханнями.
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16.09.2022 11:02 Відповісти
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16.09.2022 12:40 Відповісти
 
 