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Для ефективної боротьби з окупантами ЗСУ потрібні 6 коптерів, - волонтер Толмачова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Волонтер Юлія Толмачова просить допомоги у придбанні коптерів для українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Для подальшої ефективної боротьби з російським агресором, українським захисникам потрібні - 6 коптерів DJI Mavic 3. Загальна вартість коптерів, близько 600 тис. грн.
На відео ЗСУ знищують техніку російських окупантів і живу силу ворога.
Реквізити для допомоги:
PayPal: [email protected]
Приватбанк
4149629351302674
Толмачова
Монобанк
4441114467661102
Толмачова
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Tolmachova Yuliya
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Влад Казарецький
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