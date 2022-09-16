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Окупант розповідає про втрату захоплених територій: "Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовий РФ на Херсонському напрямку обговорює з дівчиною останні зміни на лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розмову окупантів, яку перехопило ГУР МО.

Так, військовослужбовець РФ на Херсонському напрямку обговорює з дівчиною останні зміни на лінії фронту і не розуміє, чому вони втрачають захоплені території.

"Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас... Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все захватили, когда вышли - отжали обратно, на Изюм заходили - отбили. С Изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", - каже росіянин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант, що втік з Харківщини:"Спиннинги в танке остались, а танк бросили. Там ж#па была та еще", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Дєрєєвняя. Де ти бачило свої вонючі дєрєвні в Україні, ****.
Які ж вони блювотні...
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16.09.2022 10:46
+8
Какие "культурные" люди эти русские, язык Пушкина, Тургенева... так звучен, ярок, мелодичен
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16.09.2022 10:48
+6
где-то я это уже слышал...
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16.09.2022 10:44
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где-то я это уже слышал...
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16.09.2022 10:44 Відповісти
арестовищ...
для коцапів наші міста ніщо, певно для зелені теж
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16.09.2022 10:51 Відповісти
От, до речі, оце "про#бали", це що, такий загальновійськовий термін, який використовують усі армії світу? Чи це палковнік абдрістовіч використовує чіста рашистський термін, не маючи українського замінника, ну, типу "адін народ", висловлюємось однаково?
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16.09.2022 11:49 Відповісти
Може досить вже ГУР МО , хернею займатись . ? .
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16.09.2022 10:45 Відповісти
Дійсно,перечитала. СБУ вели ці прослуховування, а тепер і ці. Дивно,як не війна і робити не має чого
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16.09.2022 10:50 Відповісти
Не хочу тут обговорювати - чому , але я з самого початку , до цих перехоплень , ставлюсь скептично . .
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16.09.2022 10:55 Відповісти
Може тому що просто постановочні відео.....була експертизи голосу.
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16.09.2022 11:06 Відповісти
І де можно побачити результати цієї єкспертизи? Сказали А, кажіть вже і Б.

Чи прибиральниця Тоня ще не опубліковала результати своєї експертизи, тільки вас ото ознайомила?
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16.09.2022 11:20 Відповісти
Ви тут з 2014 року,значить буваєте і читаєте Цензор. Усі відповіді тут,а ще на сайті СБУ десь літнього часу. До речі,ви праві в тому,що кухарка і прибиральниці керують
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16.09.2022 11:40 Відповісти
При чому тут СБУ і Цензор не зовсім зрозуміло.

Ви написали, що всі ці "перехопленя" - це постанова. І це було доведено невідомими але переконливими експертизами голосу.

Я не вчепився в "істинноть і непогрешимість" автентичності цих записів (тож радо дослухаюсь до ваших експертиз), але не бачив ніяких свідчень, що доведуть, що всі ці аудіо - фейки для підняття нашого духу.

Тож, якщо ви ознайомлені з результатами експертиз, то поділіться. А не хочете поділитися, ну, то й ні.

P.S. Не пишіть щось накшталт - "Якщо вам треба, то шукайте самі. В гуглі ж не забанені". Бо це ви безпідставно пишите про фейковість записів безадресно посилаючить на якісь дослідження.
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16.09.2022 12:33 Відповісти
В мене є тверді підстави вважати ці перехоплення - іпсо ,, але я не хочу це обговорювати , бо - зараз почнеться . . Набіжать різні - іксперди і т.д.
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16.09.2022 11:26 Відповісти
Ой, та не бійтеся того, що щось там почнеться...
Твердо захистіть ваши тверді підстави - бо ваши підстави ж базуються на якихось фактах, а не на "Валя, печінкою чую, що це все іпсо!"
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16.09.2022 12:36 Відповісти
Дєрєєвняя. Де ти бачило свої вонючі дєрєвні в Україні, ****.
Які ж вони блювотні...
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16.09.2022 10:46 Відповісти
Інтелектуальненько.
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16.09.2022 10:47 Відповісти
Какие "культурные" люди эти русские, язык Пушкина, Тургенева... так звучен, ярок, мелодичен
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16.09.2022 10:48 Відповісти
Институт изучения войны (ISW).

Согласно информации российских источников, ВСУ в Донецкой области удалось вытеснить войска РФ с поселка Сосновое на северном берегу реки Северский Донец и на данным момент они там укрепляют свои позиции. Кроме того, источник сообщил, что российские войска отошли из Студенки непосредственно к западу от Сосново, чтобы избежать окружения.
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16.09.2022 10:55 Відповісти
Було б непогано, але по вашій ссилці нічого нового
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16.09.2022 11:09 Відповісти
они уже давно все про...ли, только осознание этого факта до каждого приходит по разному (есть такие тугодумы, что понять это так никогда и не смогут)!
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16.09.2022 11:04 Відповісти
Животные бл...
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16.09.2022 11:33 Відповісти
В Україні, не дєрєвні.
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16.09.2022 11:45 Відповісти
щоб ти вже Богу душу віддав виродок рашистський
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16.09.2022 15:38 Відповісти
 
 