Окупант розповідає про втрату захоплених територій: "Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас", - перехоплення ГУР. ВIДЕО
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Військовий РФ на Херсонському напрямку обговорює з дівчиною останні зміни на лінії фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розмову окупантів, яку перехопило ГУР МО.
Так, військовослужбовець РФ на Херсонському напрямку обговорює з дівчиною останні зміни на лінії фронту і не розуміє, чому вони втрачають захоплені території.
"Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас... Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все захватили, когда вышли - отжали обратно, на Изюм заходили - отбили. С Изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", - каже росіянин.
Топ коментарі
+16 Andry Moon
показати весь коментар16.09.2022 10:46
+8 Zemer
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+6 jklpqrs
показати весь коментар16.09.2022 10:44
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Будь ласка, зачекайте...
для коцапів наші міста ніщо, певно для зелені теж
Чи прибиральниця Тоня ще не опубліковала результати своєї експертизи, тільки вас ото ознайомила?
Ви написали, що всі ці "перехопленя" - це постанова. І це було доведено невідомими але переконливими експертизами голосу.
Я не вчепився в "істинноть і непогрешимість" автентичності цих записів (тож радо дослухаюсь до ваших експертиз), але не бачив ніяких свідчень, що доведуть, що всі ці аудіо - фейки для підняття нашого духу.
Тож, якщо ви ознайомлені з результатами експертиз, то поділіться. А не хочете поділитися, ну, то й ні.
P.S. Не пишіть щось накшталт - "Якщо вам треба, то шукайте самі. В гуглі ж не забанені". Бо це ви безпідставно пишите про фейковість записів безадресно посилаючить на якісь дослідження.
Твердо захистіть ваши тверді підстави - бо ваши підстави ж базуються на якихось фактах, а не на "Валя, печінкою чую, що це все іпсо!"
Які ж вони блювотні...
Согласно информации российских источников, ВСУ в Донецкой области удалось вытеснить войска РФ с поселка Сосновое на северном берегу реки Северский Донец и на данным момент они там укрепляют свои позиции. Кроме того, источник сообщил, что российские войска отошли из Студенки непосредственно к западу от Сосново, чтобы избежать окружения.