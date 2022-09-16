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Бійці харківської тероборони визволили два села на Харківщині - Великі та Малі Проходи. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці харківської тероборони звільнили два села в Дергачівському районі Харківської області - Великі та Малі Проходи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис, на якому бійці зафільмували встановлення українського прапора в одному з визволених населених пунктів.
Топ коментарі
+13 Oksana Kolesnykova
показати весь коментар16.09.2022 10:39
+8 Украинский Офицер в отставке
показати весь коментар16.09.2022 11:30
+6 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар16.09.2022 11:04
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ГЕРОЯМ СЛАВА?!!
І знайшов Як під диктовку: на Харківщині знайшли дитячі листи окупантам з однаковим змістом
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼‼️