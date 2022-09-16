Бійці харківської тероборони визволили два села на Харківщині - Великі та Малі Проходи. ВIДЕО

Бійці харківської тероборони звільнили два села в Дергачівському районі Харківської області - Великі та Малі Проходи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис, на якому бійці зафільмували встановлення українського прапора в одному з визволених населених пунктів.

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