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Бійці харківської тероборони визволили два села на Харківщині - Великі та Малі Проходи. ВIДЕО

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Бійці харківської тероборони звільнили два села в Дергачівському районі Харківської області - Великі та Малі Проходи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис, на якому бійці зафільмували встановлення українського прапора в одному з визволених населених пунктів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова Дергачівської громади Задоренко зустрівся зі своєю матір’ю у деокупованому селі на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+13
Молодці тероборона! Аби ще якось змусити рашистів ракетами Харків та інші міста обстрелювати, тоді б хоч трохи люди зітхнули.
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16.09.2022 10:39
+8
Наскільки мені відомо сьогодні ЗСУ визволили с. Соснове і с. Студенок це вже за р. Оскол і Сіверський Донець.
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16.09.2022 11:30
+6
Слава Україні!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА?!!
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16.09.2022 11:04
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Молодці тероборона! Аби ще якось змусити рашистів ракетами Харків та інші міста обстрелювати, тоді б хоч трохи люди зітхнули.
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16.09.2022 10:39 Відповісти
Вчора ось Валуйки змусили замислитись про доцiльнiсть вторгнення
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16.09.2022 10:43 Відповісти
это не ВСУ.
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16.09.2022 10:46 Відповісти
Не обстрілювати, щоб люди дихати вільно змогли
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16.09.2022 10:44 Відповісти
"НЕ" пропустили, але ми здогадалися...
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17.09.2022 14:05 Відповісти
Слава Україні!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА?!!
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16.09.2022 11:04 Відповісти
Наскільки мені відомо сьогодні ЗСУ визволили с. Соснове і с. Студенок це вже за р. Оскол і Сіверський Донець.
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16.09.2022 11:30 Відповісти
Це інфа за неділю. Але хлопці молодці. Далі гоніть орків за р.Оскол на схід на мордор.
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16.09.2022 11:32 Відповісти
Хотів подивитися , де знаходяться два села на Харківщині - Великі та Малі Проходи ...
І знайшов Як під диктовку: на Харківщині знайшли дитячі листи окупантам з однаковим змістом
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16.09.2022 11:58 Відповісти
Великі і Малі ПроходИ наші !!

Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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16.09.2022 12:36 Відповісти
 
 