Російські зеки в автозаках їдуть на війну в Україну. ВIДЕО

Близько 400 засуджених з російської Тамбовщини, що були завербовані на війну в Україні, були вивезені на автозаках в "учебку, в один из южных регионов России".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Базу, рух колони автозаків із "добровольцями" зафіксували спочатку в Тамбовській області, а потім в Бєлгороді.

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