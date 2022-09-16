Російські зеки в автозаках їдуть на війну в Україну. ВIДЕО
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Близько 400 засуджених з російської Тамбовщини, що були завербовані на війну в Україні, були вивезені на автозаках в "учебку, в один из южных регионов России".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Базу, рух колони автозаків із "добровольцями" зафіксували спочатку в Тамбовській області, а потім в Бєлгороді.
Топ коментарі
+81 A San
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Будь ласка, зачекайте...
Ще б баб почали кацапи брать ,була б і за баб різанина
И хорошо, если все они утилизируются. А если с тем оружием из учебки разбегутся по всей территории, до которой добегут?
Za uslugi utilizaciji riuzzge laina na Haagskom tribunale v spiske reparacij za eto dolžna bytj otdeljnaja stroka.
Економлять патрони.
- Лучшие из лучших зализывают раны!
- Тогда пришлите лучших из худших...
Тогда присылайте хоть все дерьмо...
Это если говорить о количестве. Говоря о качестве, необходимо принимать во внимание не только (и не сколько) их военные навыки и умения, а два других важных фактора:
1. Что это за армия, состоящая из "зэков"? Как будут ощущать себя "нормальные" солдаты и офицеры, служа бок о бок с ворьем, насильниками и убийцами. Т.е. будет происходить разложение и деградация морального духа армии. (который итак ниже плинтуса). Это для нас плюс.
2. Поведение этих, стесняюсь казать, "воинов" на оккупированной территории. Т.е. беспредела, мародерства, насилия в отношении мирных жителей (и наших военнопленных в т.ч.) станет намного больше. Это для нас минус.
В целом, не считаю, что мобилизация зэков может повлиять на ситуацию на фронте.
Зеки хочуть в ПАКЕТ (ukr)
ведь сколько пидароф вокруг
Може,краще за решіткою..
Хоча,що це за життя.
от ху@ ло вирішив таким чином утилізувати цю мразоту , до яких відноситься і він особисто 😡
воевать они не будут