На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалися збройні сутички: Обидві країни входять до ОДКБ. ВIДЕО

Прикордонна служба Киргизстану заявила, що військовослужбовці Таджикистану обстріляли в п’ятницю кілька прикордонних нарядів Киргизстану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління інформації та зв'язку прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Зазначається, що ситуація на ділянці кордону "характеризується як напружена". Прикордонники Киргизстану стверджують, що таджицька сторона, в тому числі веде обстріл із застосуванням "групової зброї".

"Підрозділи прикордонної служби, дислоковані на киргизько-таджицькому кордоні в Баткенській області, несуть службу в посиленому режимі. Прикордонна служба докладає всіх зусиль для стабілізації ситуації та недопущення ескалації конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Прикордонна служба Киргизстану закликає таджицьку сторону "припинити вогонь і спрямувати всі зусилля на деескалацію збройного конфлікту і підтримку миру та стабільності на кордоні, який спільно охороняється".

Прикордонники Киргизстану заявили, що Таджикистан використовує реактивні системи залпового вогню, а також важку бронетехніку та авіацію.

Водночас Таджикистан повідомив про використання Киргизстаном важкого озброєння для обстрілу кордону.

Зазначимо, обидві країни входять до складу в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В киргизькому парламенті присоромили російськомовну депутатку: "Ви 25 років в країні живете і не навчились навіть вітатися киргизькою мовою". ВIДЕО