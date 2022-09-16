На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалися збройні сутички: Обидві країни входять до ОДКБ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Прикордонна служба Киргизстану заявила, що військовослужбовці Таджикистану обстріляли в п’ятницю кілька прикордонних нарядів Киргизстану.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління інформації та зв'язку прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки.
Зазначається, що ситуація на ділянці кордону "характеризується як напружена". Прикордонники Киргизстану стверджують, що таджицька сторона, в тому числі веде обстріл із застосуванням "групової зброї".
"Підрозділи прикордонної служби, дислоковані на киргизько-таджицькому кордоні в Баткенській області, несуть службу в посиленому режимі. Прикордонна служба докладає всіх зусиль для стабілізації ситуації та недопущення ескалації конфлікту", - йдеться в повідомленні.
Прикордонна служба Киргизстану закликає таджицьку сторону "припинити вогонь і спрямувати всі зусилля на деескалацію збройного конфлікту і підтримку миру та стабільності на кордоні, який спільно охороняється".
Прикордонники Киргизстану заявили, що Таджикистан використовує реактивні системи залпового вогню, а також важку бронетехніку та авіацію.
Водночас Таджикистан повідомив про використання Киргизстаном важкого озброєння для обстрілу кордону.
Зазначимо, обидві країни входять до складу в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
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Ха-ха-ха!
Стоіть собі гнила будівля, та й нехай стоїть
Краще її не чіпати.
А потягнув в одному місці, і все інше почало сипатись
Роzzия должна быть разрушена..
Ичкерия, Дагестан, Якутия, Татарстан, Московия, Бурятия... сами будут строить будущее своих детей
"ОДКБ" никогда и не был серьёзным союзом, это всего лишь жалкие попытки москвы создать видимость противодействия НАТО и ещё более жалкие попытки частично восстановить ссср в любом виде - "СНГ" в экономическом плане, "ОДКБ" - в военном.
Тупо, конечно, но ведь куйлу во что бы то ни стало нужно собрать побольше пушечного мяса, на россии ему это удаётся всё труднее, а "ОДКБ" ему помогать отказывается, вот он и провоцирует ситуации, в которых он типа "помогает" "ОДКБ" и взамен на эту "помощь" хочет попросить помочь уже ему.
моль-пожиратель суверенитета и свобод Граждан в республиках... __