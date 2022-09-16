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На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалися збройні сутички: Обидві країни входять до ОДКБ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Прикордонна служба Киргизстану заявила, що військовослужбовці Таджикистану обстріляли в п’ятницю кілька прикордонних нарядів Киргизстану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління інформації та зв'язку прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки.

Зазначається, що ситуація на ділянці кордону "характеризується як напружена". Прикордонники Киргизстану стверджують, що таджицька сторона, в тому числі веде обстріл із застосуванням "групової зброї".

"Підрозділи прикордонної служби, дислоковані на киргизько-таджицькому кордоні в Баткенській області, несуть службу в посиленому режимі. Прикордонна служба докладає всіх зусиль для стабілізації ситуації та недопущення ескалації конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Прикордонна служба Киргизстану закликає таджицьку сторону "припинити вогонь і спрямувати всі зусилля на деескалацію збройного конфлікту і підтримку миру та стабільності на кордоні, який спільно охороняється".

Прикордонники Киргизстану заявили, що Таджикистан використовує реактивні системи залпового вогню, а також важку бронетехніку та авіацію.

Водночас Таджикистан повідомив про використання Киргизстаном важкого озброєння для обстрілу кордону.

Зазначимо, обидві країни входять до складу в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
ОДКБ їсть сама себе.
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16.09.2022 11:46
+36
Наслідки кацапської політики "розділяй та володарюй"
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16.09.2022 11:45
+33
Пыня! Срочно на защиту русскоязычных Блабластану!
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16.09.2022 11:48
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Наслідки кацапської політики "розділяй та володарюй"
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16.09.2022 11:45 Відповісти
Термение лопнуло. Плюс трафик наркоты с Афганистана.

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16.09.2022 13:44 Відповісти
у нас тоже все начиналось с 95 квартала и их дебильных шуток.
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16.09.2022 15:04 Відповісти
ОДКБ їсть сама себе.
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16.09.2022 11:46 Відповісти
Все до чого кацапи причетні - згниє. Ох і вдача у них.
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16.09.2022 11:50 Відповісти
Хай путлер терміново відправляє 1 дивізію таджикам, а іншу киргизам і хай там воюють до повного розгрому противника))
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16.09.2022 12:22 Відповісти
Смачного!
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16.09.2022 14:00 Відповісти
kto znae , a v chom sutj konfliktu tam ? tipa "karabah 2" ?
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16.09.2022 11:47 Відповісти
Територія і джерела води (якщо не помиляюсь).
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16.09.2022 12:01 Відповісти
djakuju , a kto iz nih "Armenija i kto "Azerbaidzan ?
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16.09.2022 12:08 Відповісти
Поскольку оба союзники россии и входят в ОДКБ, то мы желаем поражения обеим сторонам ))
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16.09.2022 12:22 Відповісти
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16.09.2022 12:23 Відповісти
Вони одне одному теж "союзнікі".
Ха-ха-ха!
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16.09.2022 12:39 Відповісти
хз. І ті і другі в халатах.
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16.09.2022 12:29 Відповісти
☺Типа обострение у них. Не хотят своих в Армению отправлять.
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16.09.2022 13:04 Відповісти
nifiga se "mnogohodovochka" esli pravda - to oni oba molodci
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16.09.2022 13:06 Відповісти
Пыня! Срочно на защиту русскоязычных Блабластану!
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16.09.2022 11:48 Відповісти
А рузьке чиї інтереси відстоює там? Щось я не розумію.
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16.09.2022 11:49 Відповісти
Нехай ще й вони попросять кацапів ввєсті кантінгєнт
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16.09.2022 11:50 Відповісти
"дружбе крепнуть!" (С)
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16.09.2022 11:51 Відповісти
Так це ж классно, чекаємо, коли почнуться сутички на кордоні бєлгородської та брянської народних республік, не забуваємо запастись зернятами... і нахєр нам той попкорн🤔🧐😁
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16.09.2022 11:51 Відповісти
Отака вона "Ху*ло-стабільнасть"...
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16.09.2022 11:51 Відповісти
Ключове в цьому конфлікті - "Групова зброя"
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16.09.2022 11:51 Відповісти
Там стирчать кацапські вуха.
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16.09.2022 11:52 Відповісти
Які там вуха, там свиняче рило всі вуха закрило 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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16.09.2022 12:05 Відповісти
Та ні,там Талібан знову хоче оплату від пуцьки,за мир на кордоні.
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16.09.2022 15:06 Відповісти
Хац попросять путлєра ввести війська...
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16.09.2022 11:52 Відповісти
я недавно писав коли була стаття що кацапи просять зброю та ********** в цих держав...там аби самим їм хватило. Той регіон на пороховій бочці та ще таліби під боком
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16.09.2022 11:53 Відповісти
"Ефект Доміно" називається.
Стоіть собі гнила будівля, та й нехай стоїть
Краще її не чіпати.
А потягнув в одному місці, і все інше почало сипатись
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16.09.2022 11:53 Відповісти
Країнам ОДКБ і зовнішній ворог не потрібний, можна вести війни усередині організації
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16.09.2022 11:54 Відповісти
Азербайджан...Армения уже воюют... добавились ещё два члена дохлого ОДКБ...путлер Капут...🤣☠️все просрал...
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16.09.2022 11:54 Відповісти
☠️все просрал...)) і це є - аксіома . . Він просрав рашку . Питання її краху лише в часі .
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16.09.2022 12:04 Відповісти
Таліби руки потирають )) Фюреру своїх ще поки що живих вояк з під Херсону доведеться перекидати в Азію. Хоча Карабах вони вже просрали
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16.09.2022 11:57 Відповісти
Путло убрал войска из Армении Таджикистана и Сирии с Ливией...все это дерьмо в Украине половина из них уже давно "груз200"....утилизация Шариковых 🦍🦍🦍 путлера идёт полным ходом...🤣☠️☠️☠️
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16.09.2022 11:58 Відповісти
А що каже статут ОДКБ за такі випадки?
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16.09.2022 12:02 Відповісти
Планово перегрупероватся.
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16.09.2022 12:04 Відповісти
Я до того, що дві країни ОДКБ воюють між собою, а Статут ОДКБ вимагає захищати одне одного. Так за кого воювати запоребрику, Білорусі, Арменії та іншим? Розбитись на дві команди та воювати між собою?
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16.09.2022 12:20 Відповісти
Разсмешили. Лукашенко со своей Белорашкой будет сидеть тише воды, ниже травы, бо хитрый. Армения никуда не двинется, бо надо за Азербайджаном следить, ***** завязло у нас, Казахстан под крылышком у Китая в гробу их всех видел в белых тапках. Кто там ещё в этом ОКТБ?
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16.09.2022 12:33 Відповісти
Звісно, так і буде. Питання було теоретичним - адже Статут є обов'язковим до виконання.
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16.09.2022 13:07 Відповісти
Далекий Схід вже під Китаєм. Зараз Середня Азія буде під талібами. Ось так поступово скорочується московське царство. Плешиве пуйло геніальний геостратег ))
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16.09.2022 12:02 Відповісти
народ, отаке ОДКБ Трамп хотів зробити з НАТО.
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16.09.2022 12:03 Відповісти
миротворців може ввести хіба що ябатька бо кацапи вже скінчились . так в ябатькі суцільні навчання ,ніколи йому .
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16.09.2022 12:03 Відповісти
Організація Договору про Колективну Бойню
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16.09.2022 12:04 Відповісти
Там вся "бойня" почалася з того , що киргиз та таджик посперечались ,хто з них спритнiший вантажник в мацьковському супермаркет..
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16.09.2022 14:33 Відповісти
😁
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16.09.2022 19:09 Відповісти
На чиєму боці виступить БНР (бєлгородська народна республіка)?
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16.09.2022 12:05 Відповісти
Бабаї, не паліть залишки своїх *********** впусту, а гуртом, всім своїм одкб вперед на москву. І буде вам і нам щастя!
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16.09.2022 12:07 Відповісти
Кстати идеальный вариант. Было б у нас свое адекватное МИ7, уже б забросили туда "советников", да пару РСЗОшек потеряли бы. Но у нас сильно заняты уголовками на волонтеров и писдаболов вроде этого лошария.
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16.09.2022 12:39 Відповісти
одкб
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16.09.2022 12:08 Відповісти
Тепер кацапні потрібно розділитись, і почати виконувати обов'язок. Воювати самі з собою за обидві сторони. А ми будемо переживати, щоб вони бились до останнього.
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16.09.2022 12:08 Відповісти
Можна розбитись на дві команди: наприклад, за Киргизію запоребрик з Білоруссю та Арменією, інші - за Таджикистан. А Рамзанка Диров буде арбітром у цьому поєдинку.
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16.09.2022 12:23 Відповісти
Могу поспорить у Рамзанки Дырова свои планы на московский престол =)
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16.09.2022 12:40 Відповісти
Тримаємо кулаки, щоб ще й рашка туди своє рило всунула, ото буде потіха, коли щілинноокі брати розвернуться і почнуть старшебратьєв разом мутузити 😁😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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16.09.2022 12:09 Відповісти
Да пускай хоть перебьют друг друга. Что киргизы что таджики это проросийские обезьяны которые ненавидят украинцев
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16.09.2022 12:19 Відповісти
А вот і нє падерьотесь!
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16.09.2022 12:22 Відповісти
хйло в своём репертуаре..
Роzzия должна быть разрушена..
Ичкерия, Дагестан, Якутия, Татарстан, Московия, Бурятия... сами будут строить будущее своих детей
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16.09.2022 12:30 Відповісти
Уверен, что это всё куйло через свою агентуру отвлекает внимание от войны в Украине. Агентуру, находящуюся при власти в этих странах. Теперь нашим западным союзникам приходится думать не только про Украину, но и благодаря Китаю - про Тайвань, благодаря Сербии - про Косово, потом про Карабах, теперь про Киргизстан. Всё делается, чтобы Украине уделяли меньше внимания.
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16.09.2022 12:31 Відповісти
А якщо навпаки? Якщо це ми розвалюємо ОДКБ і відкриваємо фронти по перемитру росії?
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16.09.2022 12:35 Відповісти
Грязные союзы начинают разваливаться, как только слабеет центр этих союзов. Потому да, возможно, что всё наоборот и теперь всё, центром чего была россия, из-за её ослабления начинает трещать по швам.

"ОДКБ" никогда и не был серьёзным союзом, это всего лишь жалкие попытки москвы создать видимость противодействия НАТО и ещё более жалкие попытки частично восстановить ссср в любом виде - "СНГ" в экономическом плане, "ОДКБ" - в военном.
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16.09.2022 13:00 Відповісти
Совсем забыл про таёжный союз, вместо "СНГ" в этом списке должен быть именно он.
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16.09.2022 13:03 Відповісти
А тепер раціонально: росія почала скуповувати радянську зброю у всіх сусідів та закликати їхніх військових приєднатися до війни проти України. В разі збройного конфлікту між Таджикістаном та Киргизстаном жодна з цих країн не стане зменшувати свої запаси зброї, як і відправляти військових в Україну, бо "самим знадобиться". Тож, нехай повоюють. Ну, а якщо росія введе своїх "миротворців", а таджики з киргізами ще й їх задвухсотять, то це взагалі джекпот. Тож, хай воюють. Все, що послаблює ОДКБ і позиції Росії наразі є very good.
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16.09.2022 12:34 Відповісти
Как вариант - куйло специально провоцирует конфликты, в том же "ОДКБ" символически поучаствует в решении им же спровоцированных стычек и потом скажет - я вам помог, теперь вы мне помогите, отправьте в Украину своих военных. Может, в ходе этих конфликтов в странах "ОДКБ" дойдёт до частичных мобилизаций, а куйло потом скажет - смотрите, у вас даже армии уже собраны, давайте их отправим в Украину, ну хоть 500-1000 солдат!

Тупо, конечно, но ведь куйлу во что бы то ни стало нужно собрать побольше пушечного мяса, на россии ему это удаётся всё труднее, а "ОДКБ" ему помогать отказывается, вот он и провоцирует ситуации, в которых он типа "помогает" "ОДКБ" и взамен на эту "помощь" хочет попросить помочь уже ему.
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16.09.2022 12:41 Відповісти
ОНИ САМИ ВЫПРАШИВАЮТ БОЕПРИПАССЫ У КАЗАХСТАНА, БЫЛ СКАНДАЛ В АСТАНЕ ЧТО ОБОИМ СТОРОНАМ ДАЛИ БОЕПРИПАССЫ
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16.09.2022 12:42 Відповісти
А ми віримо ЗСУ!
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16.09.2022 12:45 Відповісти
__выгода только мАцкве. Хочет братские народы рассорить,и держать их под контролем .
моль-пожиратель суверенитета и свобод Граждан в республиках... __
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16.09.2022 12:49 Відповісти
Бажаю перемоги обом сторонам конфлікту.
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16.09.2022 13:00 Відповісти
І здоровья всєм погібшім
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16.09.2022 13:59 Відповісти
Удел бедных воевать меж собой. Тут третий всегда есть, как причина заварухи. Ясно кто. Не поможет конечно, беднее ещё станут. Что и на руку РФ. Долбитесь долбодятлы!
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16.09.2022 13:03 Відповісти
ОДКБ пошёл на ОДКБ Удачи им. Казахстан пусть валит оттуда побыстрей.
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16.09.2022 13:19 Відповісти
Равшани з Джумшутами посралися ! Замість того, щоб москалів - нвсяльніків разом колошматити. Ну, не придурки ?!
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16.09.2022 13:50 Відповісти
Путін ввєді...
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16.09.2022 13:58 Відповісти
 
 