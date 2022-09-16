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Розповідь жителя Куп’янська про те, як жило місто під російською окупацією. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Тортури, побиття та знущання були звичними способами "роботи" загарбників з мешканцями Куп’янська в період окупації міста.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці в соцмережі розповідь місцевого мешканця, що пережив російську окупацію.

"Мав нагоду поговорити з чоловіком, якому довелося сидіти в "російській камері". Він розповів за що окупанти затримували людей та як знущались над ними. Українські провоохоронці продовжують збирати інформацію про військові злочини та фіксувати загиблих на звільнених територіях. Нам вкотре доводиться пересвідчитись в тому, що російська жорствокість не має меж", - пише у дописі до відео Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині українські бійці трофейним російським танком підбили інший ворожий танк Т-72Б3М, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+35
❗Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб в результате "теракта" в здании генпрокуратуры в Луганске.
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16.09.2022 12:56
+17
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16.09.2022 13:12
+16
Дуже гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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16.09.2022 13:02
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❗Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб в результате "теракта" в здании генпрокуратуры в Луганске.
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16.09.2022 12:56 Відповісти
Дуже гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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16.09.2022 13:02 Відповісти
Можуть і свої оккупанти убирати - много знав
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16.09.2022 13:06 Відповісти
Яка гарна? Я плачу від горя .
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16.09.2022 14:42 Відповісти
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16.09.2022 13:12 Відповісти
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16.09.2022 13:13 Відповісти
Дякую Ю.Бутусову ! Дай Господи йому здоров"я !
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16.09.2022 13:49 Відповісти
тварино, Аллаха не існує!
чи ти про Яхве?
ааааа, так Яхве і в часи голодоморів "давав і оздоровлював".
вибач, просто ненавиджу віропітеків й бидло.
шо одне й те ж саме.
хоспаті, угу. до сраки твої хоспаті
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17.09.2022 08:29 Відповісти
Сгоренко на работе....
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16.09.2022 14:37 Відповісти
Здається цей чоловік щось приховує і не всю правду говорить
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16.09.2022 13:05 Відповісти
Лукавить і щось не договорює...
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16.09.2022 18:07 Відповісти
може просто мусор бивший, або ви - хороший психолог. хоча навіть я, старикашка(шоб не забрали в солдати) бачу шо мужичка якщо і тягали окупанти, то не за то шо "просто мля він йшов з роботи і на 10 мінут опіздав" - так блін, роботу не перевели на такий час шоб міг опіздіть або опізднувати, нє, він як мазохіст опіздновував шоб його тягали окупанти..
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17.09.2022 08:21 Відповісти
… три месяца назад весь город ходил размахивал с рассейскими флагами … за сладкую вату. Фсьё.
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16.09.2022 13:11 Відповісти
Вата осталась.Только уже не сладкая.
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16.09.2022 13:23 Відповісти
Гадаю що чоловік - перебільшив . На площі тримають кацапську ганчірку явно не - все місто . Хоча все ж , колаборантів там дійсно - вистачає . .
.
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16.09.2022 13:28 Відповісти
Це фото якраз тієї площі що на початку відео. Думаю прапора вже немає. Ну і на відео говорять що наші тільки на правому березі, лівий - менша частина міста ще окупований
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16.09.2022 14:06 Відповісти
Ці рускі просто офуіли вже від безгаказанності!!! Їх давно пора поставити на місце!
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16.09.2022 13:23 Відповісти
Москаль при слові Україна презирливо та зверхньо усміхався, зараз заціпенів та вирячив очі, але скоро буде мати дрижання в колінах та нетримання калу та сечі.
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16.09.2022 14:48 Відповісти
Раніше на росії лякали чеченцями,тепер,після війни, будуть лякати українцями.
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16.09.2022 16:45 Відповісти
Не"пагіб" падло,а подох!
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16.09.2022 13:25 Відповісти
Очень символично содержание бигбордов, открывшееся после того, как с них сорвали рашистскую тряпку. В одном случае это маленький украинец, мама которого просила о помощи, которой он, судя по всему, так и не дождался из-за нападения русских ублюдков. А на втором написано "свіже м'ясо", и это именно то, во что наши родные ВСУ превращают рашистских оккупантов.
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16.09.2022 19:26 Відповісти
Спалювати потрібно відразу оті здерті полотна. Бо ще хтось заникає у надії на повернення мишебратів.
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16.09.2022 20:41 Відповісти
Поки ви не навчитеся розмовляти українською, доти маск.лі будуть вважати вас рускімі і будуть приходити вас асвабаждать. Невже так складно збагнути?
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17.09.2022 11:10 Відповісти
 
 