Розповідь жителя Куп’янська про те, як жило місто під російською окупацією. ВIДЕО

Тортури, побиття та знущання були звичними способами "роботи" загарбників з мешканцями Куп’янська в період окупації міста.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці в соцмережі розповідь місцевого мешканця, що пережив російську окупацію.

"Мав нагоду поговорити з чоловіком, якому довелося сидіти в "російській камері". Він розповів за що окупанти затримували людей та як знущались над ними. Українські провоохоронці продовжують збирати інформацію про військові злочини та фіксувати загиблих на звільнених територіях. Нам вкотре доводиться пересвідчитись в тому, що російська жорствокість не має меж", - пише у дописі до відео Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині українські бійці трофейним російським танком підбили інший ворожий танк Т-72Б3М, - Бутусов. ФОТОрепортаж