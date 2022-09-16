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Розповідь жителя Куп’янська про те, як жило місто під російською окупацією. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Тортури, побиття та знущання були звичними способами "роботи" загарбників з мешканцями Куп’янська в період окупації міста.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці в соцмережі розповідь місцевого мешканця, що пережив російську окупацію.
"Мав нагоду поговорити з чоловіком, якому довелося сидіти в "російській камері". Він розповів за що окупанти затримували людей та як знущались над ними. Українські провоохоронці продовжують збирати інформацію про військові злочини та фіксувати загиблих на звільнених територіях. Нам вкотре доводиться пересвідчитись в тому, що російська жорствокість не має меж", - пише у дописі до відео Бутусов.
Топ коментарі
+35 Максім ХОЙ 07fb0949
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+16 Amber
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чи ти про Яхве?
ааааа, так Яхве і в часи голодоморів "давав і оздоровлював".
вибач, просто ненавиджу віропітеків й бидло.
шо одне й те ж саме.
хоспаті, угу. до сраки твої хоспаті
.