Окупанти вчать маріупольських дітей поводитись зі зброєю та "вбивати ворога", - Андрющенко. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Маріуполі загарбники вчать дітей "вбивати українців".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

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"Маріупольських дітей продовжують навчати вбивати українців. Тепер - в школах. Як і очікували - початок сезону навчання дав старт масової агітації до неопіонерії путінюгенда. Поки в м’якому режимі і батьки відстоюють своїх дітей. Однак, з часом тиск збільшиться. А поки без дозволу батьків окупанти вчать дітей поводитись зі зброєю та вбивати "ворога" прямо на території шкіл. Школа №60 як пілотний проєкт.

З огляду на реалії - 15 років вчителям-колбаорантам не такий вже й великий термін. Все це відбувається за їхнього активного сприяння", - йдеться в повідомленні.

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