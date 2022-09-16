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Окупанти вчать маріупольських дітей поводитись зі зброєю та "вбивати ворога", - Андрющенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В тимчасово окупованому Маріуполі загарбники вчать дітей "вбивати українців".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"Маріупольських дітей продовжують навчати вбивати українців. Тепер - в школах. Як і очікували - початок сезону навчання дав старт масової агітації до неопіонерії путінюгенда. Поки в м’якому режимі і батьки відстоюють своїх дітей. Однак, з часом тиск збільшиться. А поки без дозволу батьків окупанти вчать дітей поводитись зі зброєю та вбивати "ворога" прямо на території шкіл. Школа №60 як пілотний проєкт.
З огляду на реалії - 15 років вчителям-колбаорантам не такий вже й великий термін. Все це відбувається за їхнього активного сприяння", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар16.09.2022 13:09
+12 Ksenia VB
показати весь коментар16.09.2022 13:29
+10 Роман Марушка 5978a8d4
показати весь коментар16.09.2022 13:12
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Будь ласка, зачекайте...
Треба визнавати правду.
ви розумієте що той розбрат який ви сієте - знищував Україну вже не один раз?
Оця наша споконвічна риса - де два українця там три гетьмана. То по дніпру ділились, то по політиках, то по регіонах то ще по чомусь. Чому ви не шукаєте єдності? Чому не можете сприйняти що українці різні, і це нормально. Не всім пощастило вирости в Тернополі)))) чи де там ви вважаєте найсвятіші українці живуть. Ви спробуйте народитися в Донецьку, та бути патріотом України у тому оточенні.
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Я вас питаю хто обирав комуняків і ригів, а ви мені Зеленського тулите. Я знаю, що він переміг скрізь окрім Львова.
https://youtu.be/OMyr2rYKryk?t=3138
то що з ними всими робити по вашій логіці?
так це ж та сама помилка, якої українці завжди припускалися у своїй історії
ділилися на групки і все просирали, і території і волю...
То і ЗАкарпаття відділити пропнуєте? )))
так справи не робляться.
Регион (Обработано)
За Зеленского
За Порошенко
Винницкая обл. (100.00%)
62.97%
34.74%
Недействительные бюллетени: %
Волынская обл. (100.00%)
63.42%
33.97%
Недействительные бюллетени: %
Днепропетровская обл. (100.00%)
87.25%
10.81%
Недействительные бюллетени: %
Донецкая обл. (100.00%)
86.94%
10.59%
Недействительные бюллетени: %
Житомирская обл. (100.00%)
73.57%
24.27%
Недействительные бюллетени: %
Закарпатская обл. (100.00%)
80.67%
16.69%
Недействительные бюллетени: %
Запорожская обл. (100.00%)
86.55%
11.50%
Недействительные бюллетени: %
Ивано-Франковская обл. (100.00%)
54.58%
42.46%
Недействительные бюллетени: %
Киевская обл. (100.00%)
70.02%
27.68%
Недействительные бюллетени: %
Кировоградская обл. (100.00%)
80.47%
17.51%
Недействительные бюллетени: %
Луганская обл. (100.00%)
89.44%
8.43%
Недействительные бюллетени: %
Львовская обл. (100.00%)
34.49%
62.79%
Недействительные бюллетени: %
Николаевская обл. (100.00%)
85.52%
12.52%
Недействительные бюллетени: %
Одесская обл. (100.00%)
87.21%
10.60%
Недействительные бюллетени: %
Полтавская обл. (100.00%)
82.15%
15.62%
Недействительные бюллетени: %
Ровенская обл. (100.00%)
60.06%
37.49%
Недействительные бюллетени: %
Сумская обл. (100.00%)
82.12%
15.87%
Недействительные бюллетени: %
Тернопольская обл. (100.00%)
50.43%
46.64%
Недействительные бюллетени: %
Харьковская обл. (100.00%)
86.88%
11.17%
Недействительные бюллетени: %
Херсонская обл. (100.00%)
83.02%
15.05%
Недействительные бюллетени: %
Хмельницкая обл. (100.00%)
70.80%
26.83%
Недействительные бюллетени: %
Черкасская обл. (100.00%)
77.43%
20.13%
Недействительные бюллетени: %
Черновицкая обл. (100.00%)
75.87%
21.64%
Недействительные бюллетени: %
Черниговская обл. (100.00%)
77.80%
19.99%
Недействительные бюллетени: %
г. Киев (100.00%)
60.17%
36.95%
Недействительные бюллетени: %
Заграничный округ (100.00%)
43.78%
54.73%
Недействительные бюллетени: %
А ви в курсі що в Азові служить багато хлопців з Маріка? І на азовсталі воювали, наприклад.
Вони б з вами не погодились, м'яко кажучи. І доречі вони російськомовні, але це не завадило їм знищувати русню. У вас трохи вишивата в голові?
це рашисти і для них маріупольські діти ніколи не стануть рідними
Мабуть тому, що в Україні у владі були Шуфричі, Мураєви, Бойки, Рабиновичі, Сальди і інша пропарашна гниль!
Бо розумному українському 73 відсотковому народу треба видовищ і обіцянок дешевого хліба!
От тепер і маєм видовища і кацапський хліб в окупації!