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В окупованому Маріуполі рашисти продовжують зносити багатоповерхівки: приховують свої злочини, - міськрада. ВIДЕО

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За інформацією маріупольської міської ради окупанти продовжують зносити будинки у місті. На цей раз вони доруйнували багатоповерхівку по вулиці Латишева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі міськради.

"Це робиться з однією метою — сховати сліди обстрілів та своїх злочинів. А от, де жити маріупольцям, які втратили квартири, окупантів не хвилює. Будівництво так званих "путінок" не йде ні в яке порівняння з кількістю знесених будинків. Це робиться для камери, а не для жителів. Вони навіть не допомагають людям ремонтувати пошкоджені будинки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі люди виходять на мітинги через відсутність води та світла

Зазначається, що це вже викликало обурення у жителів "Сартани".  У міськраді впевнені, що "далі буде тільки гірше, адже скоро зима".
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16.09.2022 14:54 Відповісти
Певно там мало хто житиме. Місто не буде відновлене.
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16.09.2022 14:56 Відповісти
Авжеж. Дешевше збоку нове збудувати. А з того зруйнованого зробити "музей скансен кацапського скаженства"! І возити туди на екскурсії європейських кацаполюбних політиків-нехай дивляться на діяння тих кого вони захищають!!!
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16.09.2022 15:26 Відповісти
Ось і дочекалися "руского міру". Іронія долі що більш всього від паРаші постраждали саме регіони де любителів кацапєндії було найбільше.
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17.09.2022 11:17 Відповісти
 
 