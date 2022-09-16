В окупованому Маріуполі рашисти продовжують зносити багатоповерхівки: приховують свої злочини, - міськрада. ВIДЕО
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За інформацією маріупольської міської ради окупанти продовжують зносити будинки у місті. На цей раз вони доруйнували багатоповерхівку по вулиці Латишева.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі міськради.
"Це робиться з однією метою — сховати сліди обстрілів та своїх злочинів. А от, де жити маріупольцям, які втратили квартири, окупантів не хвилює. Будівництво так званих "путінок" не йде ні в яке порівняння з кількістю знесених будинків. Це робиться для камери, а не для жителів. Вони навіть не допомагають людям ремонтувати пошкоджені будинки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це вже викликало обурення у жителів "Сартани". У міськраді впевнені, що "далі буде тільки гірше, адже скоро зима".
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