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Російський пропагандист Шахназаров про командувача ЗСУ: "Надо признать, Залужный - талантливый военачальник". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В студії російських пропагандистів прозвучала ідея про визнання командувача ЗСУ талановитим військовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею висловив колишній режисер, а нині кремлівський пропагандист Карен Шахназаров, шукаючи виправдання поразок російської армії в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівські пропагандисти розповідають росіянам про репресії в Україні: "Был такой журналист Юрий Бутусов. Он исчез". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+59
Визнання ворогом дорого коштує.Залужному-респект...
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16.09.2022 16:01
+56
наступні стадії:

- покаяння,
- вихляння,
- притягнення,
- Гаагський трибунал.....
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16.09.2022 16:14
+51
Стадія визнання?
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16.09.2022 16:00
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Тут щось не так. Хочуть приспати увагу
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16.09.2022 19:17 Відповісти
Цей "російський пропагандист" колись був гарним кінорежисером. Одним із моїх улюблених в юності... "Ми из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Город Зеро"... - а тепер в западло дивитися його фільми. Як взагалі дивитися російське кіно чи слухати російську музику...
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16.09.2022 21:39 Відповісти
всякий рсукий либерал, даже талановитый, трескается по шву, когда возникает украинский вопрос.
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16.09.2022 23:33 Відповісти
Если любого,даже очень талантливого кацапского либерала - хорошенько протереть,то проявиться - КРЫМ НАШ...
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17.09.2022 13:06 Відповісти
Насколько я знаю, Ген. Залужный - первый главком ВСУ, который никогда не служил, даже срочную, в савчарной армии. Учился в Украине. А срусней командуют савковые красные камандиры типа гераськи, по прежнему годные только на то, что бы завалить противника своим мясом и утопить в своей крови. Вот вам и объяснение этому "феномену".
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16.09.2022 23:31 Відповісти
та нє.. пукін талантлівий мужик!
камандір мужичья варавáтава.
A Залужний кваліфікований бойовий генерал, який дає ******** талантлівому мужику..
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16.09.2022 23:37 Відповісти
Залужный станет следующим президентом. Зеленский сбежит на свою виллу в Италии.
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17.09.2022 00:10 Відповісти
Пропоную перезавантажити державний будуй ( ) і відновити традиційно українську форму конституційної монархії - Гетьманат.
Бо для президентської республіки у нас занадто "мудрий" нарід: йому з телевізора написюганять у моск - і він реальну бібізяну вибере у президенти, не те що кловуна. І кожні 5 років такий ризик.
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18.09.2022 14:17 Відповісти
100%‼️ Уэтих инфузорий🦠🤢73% , если не Зе, так Люся подполковником , Жданов , Подоляк и только потом Залужный ‼️
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18.09.2022 14:52 Відповісти
Об
этом можно только мечтать, но реальность такова , что Зе это, как пу ***** коллективный спрут гебнявых бандитов , а Зе ставленник ПАХАНАТА ОЛИГАРХОВ КАЛАМОЯ И …………Сколь-бы они уже не награбили ,им будет мало , пока не разворуют всю помощь наивных США и ЕС
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18.09.2022 14:49 Відповісти
Ворога легше визнати генієм, ніж себе жертвою сталінського йододефіциту.
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17.09.2022 06:03 Відповісти
надо признать что слова такого мудозвона для меня ничего не значат
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17.09.2022 06:39 Відповісти
Ми і без цих покидьків знали, що наша армія найталантливіша.
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17.09.2022 08:23 Відповісти
это не руZькій ліз-ліз,підказали,як єврею,стати хорьйошим руZькім.
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17.09.2022 15:27 Відповісти
И шо там признавать,Залужный умничка как и все ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А вы свинособаки лаптестана дрочите кремлевскому ************.................................................
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17.09.2022 16:33 Відповісти
Політика проста: проти нас воюють супер талановиті командувачі, найманці і всі країни НАТО, тому і програєм.
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17.09.2022 23:21 Відповісти
И неГГры на вундервафлях
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18.09.2022 09:42 Відповісти
Они там ********* по полной походу
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18.09.2022 09:41 Відповісти
Нужно в разы увеличить охрану. От кацапов всё можно ожидать.
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18.09.2022 14:47 Відповісти
Огонь, воду ЗСУ прошли. Теперь самый сложный этам - медные трубы.
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18.09.2022 19:53 Відповісти
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