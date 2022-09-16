Російський пропагандист Шахназаров про командувача ЗСУ: "Надо признать, Залужный - талантливый военачальник". ВIДЕО
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В студії російських пропагандистів прозвучала ідея про визнання командувача ЗСУ талановитим військовим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею висловив колишній режисер, а нині кремлівський пропагандист Карен Шахназаров, шукаючи виправдання поразок російської армії в Україні.
Топ коментарі
+59 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.09.2022 16:01
+56 Алекс Мышкевич
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+51 Gaussedge
показати весь коментар16.09.2022 16:00
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камандір мужичья варавáтава.
A Залужний кваліфікований бойовий генерал, який дає ******** талантлівому мужику..
Бо для президентської республіки у нас занадто "мудрий" нарід: йому з телевізора написюганять у моск - і він реальну бібізяну вибере у президенти, не те що кловуна. І кожні 5 років такий ризик.
этом можно только мечтать, но реальность такова , что Зе это, как пу ***** коллективный спрут гебнявых бандитов , а Зе ставленник ПАХАНАТА ОЛИГАРХОВ КАЛАМОЯ И …………Сколь-бы они уже не награбили ,им будет мало , пока не разворуют всю помощь наивных США и ЕС