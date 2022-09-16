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Танковий бій під Слабунівкою: підбитий український Т-72 та 3 захоплених російських Т-72. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Під час боїв біля села Слабунівка на Харківщині російські окупанти вивели з ладу український танк, натомість наші бійці затрофеїли три ворожих.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис, на якому зафіксовані трофеї і пошкоджена українська бронемашина.

"Один з ключових боїв під час Балаклійського прориву стався 9 вересня біля села Слабунівка, контроль за яким дозволяв забезпечувати маневр росіян на трасі від Ізюма на Волохів Яр. Тут була сильна позиція 47-ї гвардійської танкової дивізіі, танки, реактивні системи залпового вогню, бронетехніка та піхота. Проте підрозділи 25-ї повітряно-десантної та 4-ї танкової бригад розгромили росіян попри їх сильний спротив", - пише в коментарі Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині українські бійці трофейним російським танком підбили інший ворожий танк Т-72Б3М, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+27
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16.09.2022 16:40
+18
Спасибо московии за ленд-лиз. Наши бойцы молодцом.
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16.09.2022 16:33
+18
таких поставок від Німеччини ми будемо 10 років чекати
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16.09.2022 16:47
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Спасибо московии за ленд-лиз. Наши бойцы молодцом.
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16.09.2022 16:33 Відповісти
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16.09.2022 16:40 Відповісти
таких поставок від Німеччини ми будемо 10 років чекати
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16.09.2022 16:47 Відповісти
49 танків, більше сотні панцирних машин! Неймовірно.

Мені здається, це мега-класне поповнення резервів ЗСУ. Так тримати! 💙💛
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16.09.2022 22:12 Відповісти
Героям слава !!! Бережи вас Господь, рідненькі
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16.09.2022 16:44 Відповісти
Третя , четверта танкові бригади молодці хлопці.
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16.09.2022 17:00 Відповісти
9 вересня, позавчора хіба було?
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16.09.2022 17:01 Відповісти
А кто сказал что видео сегодня снято?
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16.09.2022 21:07 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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16.09.2022 17:02 Відповісти
респект українським воякам
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16.09.2022 17:26 Відповісти
Это уже глубокий тыл вообще то!
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16.09.2022 17:49 Відповісти
З 09.09. тепер тил
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16.09.2022 18:04 Відповісти
хлопцы - молодцы! и поляки - молодяки! Слава и респект и видео - зачёт!
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16.09.2022 18:59 Відповісти
ВСУ низкий поклон! Так же респект Юрию Бутусову, настоящий журналист, храбрый военкор. Не боится бывать в опасных местах, это дорогого стоит.
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16.09.2022 19:21 Відповісти
ВСУ пополнились танковым взводом.Порядок в танковых войсках Украины!
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16.09.2022 20:27 Відповісти
Та нахіба нам ці танки??? Подивіться які дороги "нам" препіЗе!дент збудував, однозначно, що для миттєвого визволення.
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17.09.2022 09:14 Відповісти
 
 