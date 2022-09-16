Танковий бій під Слабунівкою: підбитий український Т-72 та 3 захоплених російських Т-72. ВIДЕО

Під час боїв біля села Слабунівка на Харківщині російські окупанти вивели з ладу український танк, натомість наші бійці затрофеїли три ворожих.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис, на якому зафіксовані трофеї і пошкоджена українська бронемашина.

"Один з ключових боїв під час Балаклійського прориву стався 9 вересня біля села Слабунівка, контроль за яким дозволяв забезпечувати маневр росіян на трасі від Ізюма на Волохів Яр. Тут була сильна позиція 47-ї гвардійської танкової дивізіі, танки, реактивні системи залпового вогню, бронетехніка та піхота. Проте підрозділи 25-ї повітряно-десантної та 4-ї танкової бригад розгромили росіян попри їх сильний спротив", - пише в коментарі Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині українські бійці трофейним російським танком підбили інший ворожий танк Т-72Б3М, - Бутусов. ФОТОрепортаж