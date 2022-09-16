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Катівня у підвалі військкомату: кадри з визволеного Куп’янського району. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗМІ оприлюднили фото з підвалу військкомату у селищі Шевченкове, Куп’янського району, де катували людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Нагадаємо, за інформацією поліції, на територіях деокупованої Харківщини виявили 10 місць, де російські війська катували людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На визволеній Харківщині виявляють катівні російських окупантів. Серед ексгумованих тіл є з відрізаними вухами й іншими слідами тортур, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Катівня у підвалі військкомату: кадри з визволеного Куп’янського району 01
Катівня у підвалі військкомату: кадри з визволеного Куп’янського району 02
Катівня у підвалі військкомату: кадри з визволеного Куп’янського району 03
Катівня у підвалі військкомату: кадри з визволеного Куп’янського району 04
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Топ коментарі
+39
Складається враження,що катування та вбивства-єдиний сенс життя кацапні.
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16.09.2022 17:59
+26
шось хвойд з "амнесті інтернешнл" та інших "аж червоних хрестів" чи ОНО - і не видно і не чутно
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16.09.2022 18:03
+23
Это русская культура. Все по русскому классику достоевскому. Были эти зверьки на родной стране-помойке тварями дрожащими, пресмыкались перед любым начальством. Приехали в Украину на танке с ss -овской символикой - и сразу почувствовали, шо право имеют.
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16.09.2022 18:02
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новая локация для малюськи...
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16.09.2022 17:58 Відповісти
для вип камер.
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16.09.2022 17:59 Відповісти
Складається враження,що катування та вбивства-єдиний сенс життя кацапні.
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16.09.2022 17:59 Відповісти
тому токо глубокий ров с крокодилами по всему периметру...
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16.09.2022 18:02 Відповісти
Это русская культура. Все по русскому классику достоевскому. Были эти зверьки на родной стране-помойке тварями дрожащими, пресмыкались перед любым начальством. Приехали в Украину на танке с ss -овской символикой - и сразу почувствовали, шо право имеют.
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16.09.2022 18:02 Відповісти
Те саме застали німці коли зайшли у західні області України де російські більшовики радянську владу встановлювали.(Джерело містить фото+18):https://www.radiosvoboda.org/a/masovi-rozstrily-nkvs-tyurmy
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16.09.2022 18:06 Відповісти
Garry Grant
Складається враження,що катування та вбивства-єдиний сенс життя кацапні.
____________________________
kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з арабської, де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник».
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16.09.2022 18:37 Відповісти
Так і є . І це вже вони доводять віками . Більш жорстоких і безглуздих падлюк не знає історія людства .
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16.09.2022 20:24 Відповісти
шось хвойд з "амнесті інтернешнл" та інших "аж червоних хрестів" чи ОНО - і не видно і не чутно
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16.09.2022 18:03 Відповісти
може ж їх треба запросити?
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16.09.2022 18:25 Відповісти
Вже писав.У них рот зайнятий.Гроші ж треба відробити.
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16.09.2022 19:30 Відповісти
Amnesty International туди на екскурсію
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16.09.2022 18:04 Відповісти
Та їм пох.й, вони на наступний день після візиту будуть розповідати про братські народи. Це ********** проститутки. Вибачте за мій французький, важко на таке дивитися і розуміти що світ далі бавиться у Чемберлена
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16.09.2022 18:10 Відповісти
кацапи біологічне сміття
але для декого із зе-кодли така локація прийнятна для відбування терміну покарання за законом
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16.09.2022 18:07 Відповісти
Боже,мій Боже, як земля носить ціх нелюдей? Зараз спілкувала на гілці про полоненого, стільки мені понаписали "добреньких" , здається мене вони, за те що я не вірю кацапам більше ненавидять ,ніж тих хто здається у полон. А як вірити,після того що пережила Україні майже 500 років знущань, а ось ці світлини, це що ,путлер власноруч робив? Як не полонений так жалістна історія ,а хто пожаліє тих закатованих українців,дітей , вбитих наших воїнів?!!!Молодих,сильних, гарних, якім на долю випало захищати Україну від кацапських звірив?
Хтось мені написав ,що через таких как я, кацяпа не захоче здаватися у полон, відповідаю- вони повинні здаватися бо іншого вибору не матимуть, а не тому щоб його тут жаліли та виправдовували, інакше ми втратимо Україну у майбутньому.
Вони гірше лютих звірів, навіть звір скаженіє тільки коли повинен захищатися, а кацяпам навіть назви немає.
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16.09.2022 18:11 Відповісти
500-от років тому кацапи на пальмах жили...
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16.09.2022 18:19 Відповісти
Точніше у мокшанському болоті разом із жабами, але скільки існувала московія стільки і лізла в Україну, і вони ніколи не зупиняться поки будуть існувати. Висновок? Вони не понинні існувати.
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16.09.2022 18:34 Відповісти
Під рашистською окупацією будь-який українець позбавлений елементарних прав, головні з яких - на особисту недоторканість, на здоров'я і життя.
І може будь в який момент потрапити у такий ось підвал.
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - окупанти і колаборанти одночасно також перебувають поза законом, бо кожен українець у будь-який момент має право позбавити їх і здоров'я і життя.
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16.09.2022 18:17 Відповісти
Вестник Стабильности #StandWithUkraine

@stabillno

·

9 вер.

От этого просто мурашки по коже. Украина победит!!!
https://twitter.com/stabillno/status/1568332934351884290
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16.09.2022 18:20 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.09.2022 18:20 Відповісти
таких "пыточных" (обезъяников) в любом отделении полиции можно найти (и не только в Украине), сами по себе фото ничего "не говорят" (важны сами действия, а не помещение)!
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16.09.2022 18:25 Відповісти
а ты после бучи и прочего сомневаешься какие там были действия?
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16.09.2022 19:41 Відповісти
не думаю, що зварника везли із раші, варив хтось місцевий...
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16.09.2022 18:26 Відповісти
а нащо?То донбасс,там українців знищили голодомором і репресіями.
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16.09.2022 18:38 Відповісти
кацап окрім як жерти водку і катувати нічого по суті не вмів і не вміє
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16.09.2022 18:47 Відповісти
сколько здесь людской боли (((
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16.09.2022 19:17 Відповісти
Коли говорять на москальській мові - плюньте в обличчя!
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16.09.2022 19:47 Відповісти
Залізної діви не бачу. Просто вольєр, як для собак. Нічого дивного, русня свині і до людей як до свиней.
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16.09.2022 21:58 Відповісти
Вчіться. Робіть висновки.
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17.09.2022 00:36 Відповісти
 
 