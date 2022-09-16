Катівня у підвалі військкомату: кадри з визволеного Куп’янського району. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ЗМІ оприлюднили фото з підвалу військкомату у селищі Шевченкове, Куп’янського району, де катували людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

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Нагадаємо, за інформацією поліції, на територіях деокупованої Харківщини виявили 10 місць, де російські війська катували людей.

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