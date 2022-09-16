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Катівня у підвалі військкомату: кадри з визволеного Куп’янського району. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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ЗМІ оприлюднили фото з підвалу військкомату у селищі Шевченкове, Куп’янського району, де катували людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Нагадаємо, за інформацією поліції, на територіях деокупованої Харківщини виявили 10 місць, де російські війська катували людей.
Топ коментарі
+39 Garry Grant
показати весь коментар16.09.2022 17:59
+26 Danilo Kosmina 10be22a1
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+23 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар16.09.2022 18:02
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Складається враження,що катування та вбивства-єдиний сенс життя кацапні.
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kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з арабської, де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник».
але для декого із зе-кодли така локація прийнятна для відбування терміну покарання за законом
Хтось мені написав ,що через таких как я, кацяпа не захоче здаватися у полон, відповідаю- вони повинні здаватися бо іншого вибору не матимуть, а не тому щоб його тут жаліли та виправдовували, інакше ми втратимо Україну у майбутньому.
Вони гірше лютих звірів, навіть звір скаженіє тільки коли повинен захищатися, а кацяпам навіть назви немає.
І може будь в який момент потрапити у такий ось підвал.
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - окупанти і колаборанти одночасно також перебувають поза законом, бо кожен українець у будь-який момент має право позбавити їх і здоров'я і життя.
@stabillno
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9 вер.
От этого просто мурашки по коже. Украина победит!!!
https://twitter.com/stabillno/status/1568332934351884290