"Пів року хліба не їли": що розповідають жителі звільненої Харківщини. ВIДЕО

Військові ЗСУ вирушили на покинуті російські позиції на Харківщині, але через дощ доїхали тільки до села Кочубеївка. Там вони поспілкувались із місцевими жителями, які провели в окупації півроку.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", військові ЗСУ із позивними Скад, Піаніст і Вовчик. Всі вони родом з Київщини, передає Цензор.НЕТ.

Хлопці скеровують машину до місця, яке ще кілька днів тому було лінією розмежування: російські війська втекли звідси 11 вересня. До російського кордону звідси всього 6 км, до Бєлгорода — 60.

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Раніше росіяни ховались в лісосмузі, а після втечі залишили численну техніку. В одному з сіл місцеві самотужки збирали протипіхотні міни, т.з. "Пелюстки", аби на них не підірвались діти.

Через дощ військові змушені зупинитись в селі Кочубеївка. За годину до їхнього приїзду на міні підірвався один з місцевих жителів: порушив "правила" і пішов у посадку. Це вже не перший випадок, коли цивільні особи зазнають поранень від мін в цьому селі.

Населення Кочубеївки до 24 лютого складало близько 800 людей. З них залишилась лише половина, решта виїхала в більш безпечні місця. "Чого я буду їхати зі своєї землі?" — обурюється мешканка села. "В червні нам пропонували звідси виїхати — і я відмовилась. Я тут народилася, я тут і помру".

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Дванадцятирічний хлопець розповідає, що під час окупації вони харчувались оладками і макаронами, а хліба не бачили вже цілих півроку.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщину почався 6 вересня і продовжується досі. Як повідомляє заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, наразі українські війська звільнили від окупантів більше 400 населених пунктів регіону.