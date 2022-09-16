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"Пів року хліба не їли": що розповідають жителі звільненої Харківщини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові ЗСУ вирушили на покинуті російські позиції на Харківщині, але через дощ доїхали тільки до села Кочубеївка. Там вони поспілкувались із місцевими жителями, які провели в окупації півроку.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", військові ЗСУ із позивними Скад, Піаніст і Вовчик. Всі вони родом з Київщини, передає Цензор.НЕТ.

Хлопці скеровують машину до місця, яке ще кілька днів тому було лінією розмежування: російські війська втекли звідси 11 вересня. До російського кордону звідси всього 6 км, до Бєлгорода — 60.

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Раніше росіяни ховались в лісосмузі, а після втечі залишили численну техніку. В одному з сіл місцеві самотужки збирали протипіхотні міни, т.з. "Пелюстки", аби на них не підірвались діти.

Через дощ військові змушені зупинитись в селі Кочубеївка. За годину до їхнього приїзду на міні підірвався один з місцевих жителів: порушив "правила" і пішов у посадку. Це вже не перший випадок, коли цивільні особи зазнають поранень від мін в цьому селі.

Населення Кочубеївки до 24 лютого складало близько 800 людей. З них залишилась лише половина, решта виїхала в більш безпечні місця. "Чого я буду їхати зі своєї землі?" — обурюється мешканка села. "В червні нам пропонували звідси виїхати — і я відмовилась. Я тут народилася, я тут і помру".

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Дванадцятирічний хлопець розповідає, що під час окупації вони харчувались оладками і макаронами, а хліба не бачили вже цілих півроку.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщину почався 6 вересня і продовжується досі. Як повідомляє заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, наразі українські війська звільнили від окупантів більше 400 населених пунктів регіону.
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Топ коментарі
+9
там де мiсцевим мешканцям роздали зброю,деокупацiя була проведена значно швидше.навiть,без контрнаступу!
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16.09.2022 18:15
+9
*******, позбавили людей усього кацапські тварі.
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16.09.2022 18:46
+8
оккупанты перекрашивают стелу в Купянске назад, в жовто-блакитний цвет... ))
https://twitter.com/i/status/1570790004695367681
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16.09.2022 18:23
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пипец......
а в Купянске до войны сгущенку "Заречье" мням-мнямку делали....
сейчас там, наверное, все похерено.....
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16.09.2022 18:12 Відповісти
Самая вкусная в Украине сгущенка была. Верю, что еще будет, мы же украинцы!
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16.09.2022 20:19 Відповісти
там де мiсцевим мешканцям роздали зброю,деокупацiя була проведена значно швидше.навiть,без контрнаступу!
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16.09.2022 18:15 Відповісти
ЗСУ перед наступом
https://twitter.com/stabillno/status/1568332934351884290
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16.09.2022 18:22 Відповісти
оккупанты перекрашивают стелу в Купянске назад, в жовто-блакитний цвет... ))
https://twitter.com/i/status/1570790004695367681
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16.09.2022 18:23 Відповісти
Не окупанти, а полонені рашисти. Це відрізняється, як гусінь і лялечка.
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17.09.2022 00:28 Відповісти
ну да...., согласен )
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17.09.2022 00:37 Відповісти
не було новин про забагато вугілля? дати цим людям вугілля в обмін на курей (або щось інше). Створити програми прокату мотоциклів з вагонами. Просто здається, що селяни витрачають більшу частину свого часу на те, щоб вижити (збирати дрова тощо), і це можна зробити ефективнішим.
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16.09.2022 18:36 Відповісти
Жаль людей, нема слів! Але живі і хати цілі.
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16.09.2022 18:41 Відповісти
*******, позбавили людей усього кацапські тварі.
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16.09.2022 18:46 Відповісти
На звільненій території потрібно перевзутих ватників виловити і закопати живцем.Всіх хто підтримував сасєю.Думаю наші спец служби цим і займаються просто без розголосу деталей
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16.09.2022 19:39 Відповісти
Читаю текст статьи и опа... Кирюша кусок говна Тимошенко. Нафига цитировать ето помойное чмо, - ето ж не єдиний телемарафон.
Афтирю низачот
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17.09.2022 08:44 Відповісти
 
 