Окупанти прибирають за собою російську символіку з символів міста Куп’янськ. ВIДЕО

Командир харківського спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев показав як окупанти прибирають за собою російську символіку з символів міста Куп’янськ.

Про це розповів у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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