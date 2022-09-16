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Окупанти прибирають за собою російську символіку з символів міста Куп’янськ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командир харківського спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев показав як окупанти прибирають за собою російську символіку з символів міста Куп’янськ.
Про це розповів у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+37 Ksenia VB
показати весь коментар16.09.2022 18:35
+31 Mykola Trofimenko 138bf09c
показати весь коментар16.09.2022 18:31
+19 nav svargi
показати весь коментар16.09.2022 18:32
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Скільки будинків і мостів цими товарами вже відбудовано? Скільки десятків тисяч комплектів військової форми ними пошито? "0"?
Ну і звичайно жовтий контур герба у верху.