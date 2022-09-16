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Окупанти прибирають за собою російську символіку з символів міста Куп’янськ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командир харківського спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев показав як окупанти прибирають за собою російську символіку з символів міста Куп’янськ.

Про це розповів у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Окупанти прибирають за собою російську символіку з символів міста Куп’янськ 01
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Топ коментарі
+37
Ізюм
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16.09.2022 18:35
+31
О, хоч якась користь від цих дебілів
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16.09.2022 18:31
+19
kogda vse pokrasjat - srazu na razminirovanie mesta ih
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16.09.2022 18:32
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О, хоч якась користь від цих дебілів
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16.09.2022 18:31 Відповісти
3000 щомісяця на утримання на кожного двуногого. Більшість українців не можуть дозволити на кожного члена сім'ї таку суму витрачати на елементарну їжу...
Скільки будинків і мостів цими товарами вже відбудовано? Скільки десятків тисяч комплектів військової форми ними пошито? "0"?
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16.09.2022 21:16 Відповісти
Вони подарункові пакети клеють.
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18.09.2022 00:44 Відповісти
kogda vse pokrasjat - srazu na razminirovanie mesta ih
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16.09.2022 18:32 Відповісти
сміття прибирає сміття...шо сі коє?
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16.09.2022 18:33 Відповісти
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16.09.2022 18:33 Відповісти
А напис таки мовою окупанта!
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16.09.2022 18:34 Відповісти
ну зараз все поміняти в одну секунду не можливо,та й не на часі як на мене бігати і міняти якісь там букви,є більш нагальні справи, а от після перемоги все це зникне дуже швидко
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16.09.2022 18:44 Відповісти
Зате орки першим ділом назви міняли на російські. Вони не казали "не на часі"
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18.09.2022 00:49 Відповісти
Ізюм
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16.09.2022 18:35 Відповісти
polgoda takuju vkusnjahu nekushal
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16.09.2022 18:40 Відповісти
Какой красавец! У меня живет очень похожий на него. Вообще, коту нужен ДОМ с любящими хозяевами.
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16.09.2022 18:51 Відповісти
Бачу кота - відразу ставлю лайк!
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16.09.2022 21:39 Відповісти
Залужний Ізюму насипав.
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17.09.2022 03:37 Відповісти
#котєгі 😽
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17.09.2022 13:54 Відповісти
ЦЕ ЩО, ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ЗАДІЯЛИ НА ПРИБИРАННЯ?
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16.09.2022 18:37 Відповісти
ce oni sami poprasilis
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16.09.2022 18:39 Відповісти
На ексгумацію їх падлюк , і нехай голими руками могильники розривають !
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16.09.2022 18:41 Відповісти
Лучше на розминирование
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16.09.2022 19:50 Відповісти
а якщо по ділу, то щось карявентько вони помалювали звичайно,та то і не дивно,якщо руки із сраки ростуть, навіть на самій расії місцеві підприємці надають перевагу коли приймають на роботу узбекам,казахам,таджикам чи киргизам тому що расіян брати на роботу це пиши пропало,вони тільки бухати там будуть і все спаршивлять
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16.09.2022 18:47 Відповісти
Ну, всё правильно. Насрали - надо за собой убрать.
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16.09.2022 19:03 Відповісти
Військовополонені прибирають . А гімн України їх заставляють зранку співати ? О 5 ранку ?
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16.09.2022 19:44 Відповісти
eti vse sami - sami po sebe
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16.09.2022 20:01 Відповісти
правильно! пусть работают показательно сволочи.
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16.09.2022 20:06 Відповісти
Слава Захисникам України !!,
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16.09.2022 20:45 Відповісти
2 раба кацапських малюють, все як положено
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16.09.2022 21:37 Відповісти
Символічно. Респект хлопцям і ганьба зеленій шоблі. Полонених орків відкормлюють як боровів, вони у нас в полоні вагу набирають. Давно пишу, нехай падлюки завали після бомбардувань розбирають. або мінні поля прочісують. Мінімальна пенсія иенша в півтора рази ніж на одного 3,1'4дераса витрачаємо. Це як? В урядовому кварталі теж 3,14дераси засідають.
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16.09.2022 22:03 Відповісти
має бути Куп'янськ
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17.09.2022 00:05 Відповісти
Букви напевне треба було жовтими. Саму стелу цілу синю.

Ну і звичайно жовтий контур герба у верху.
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17.09.2022 00:25 Відповісти
А ви естет... Це вони нашвидкоруч, щоб рашко-червоний замалювати.
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17.09.2022 01:14 Відповісти
Просто досвід. До того ж немає нічого більш постійного чим тимчасове.
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17.09.2022 02:44 Відповісти
а стелла і досі рашківська "Купянск" 🙄
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17.09.2022 13:55 Відповісти
 
 