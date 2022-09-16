Що відбувається на ЗАЕС та чи буде тепло взимку? - експертка з атомної енергетики Ольга Кошарна. ВIДЕО

Чи була користь від візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію? Що відбувається на ЗАЕС, яка є, нагадаємо, найбільшою атомною станцією Європи? Та чи дійсно мільйони українців ризикують лишитися без тепла взимку?

Про все це Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитала експертку з атомної енергетики Ольгу Кошарну для "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

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