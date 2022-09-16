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Що відбувається на ЗАЕС та чи буде тепло взимку? - експертка з атомної енергетики Ольга Кошарна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чи була користь від візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію? Що відбувається на ЗАЕС, яка є, нагадаємо, найбільшою атомною станцією Європи? Та чи дійсно мільйони українців ризикують лишитися без тепла взимку?

Про все це Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитала експертку з атомної енергетики Ольгу Кошарну для "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

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Як тільки Зєля став прєзіком, наша родина купила два чавунні каміни, машину дров, генератор, викопали криницю та придбали в господарку дві рушниці.
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16.09.2022 20:25 Відповісти
ще купіть пальне для генератора, ліхтарики та свічки.. (і сірники..))))
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16.09.2022 20:33 Відповісти
Якщо є чарка 100 гр, олія, картоплина, шматочок бинта - можна і без свічки обійтися! "Каганець" робиться дуже просто : В чарку наливають 50 гр олії В ній змочується і віджимається марлевий жгутик, довжиною десь в 5-6 см Від картоплини відрізається кружок товщиною 5-6 мм і ножем надрізається до середини Жгутик вставляється у розріз картоплини, щоб верхній кінець стирчав на 2 см над розрізом Нижній кінець опускається в чарку з олією і картопляний кружок кладеться на чарку зверху Потім жгутик підпалюють Горить та світить нічим не гірше свічки
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17.09.2022 02:42 Відповісти
Як оці икспєрди можуть знати такі речі під час гібридної війни ***** в Україні!!
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16.09.2022 20:40 Відповісти
Добре що всі дії Зелі передбачувани суспільством.
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16.09.2022 21:08 Відповісти
Експертка, це що взагалі таке? Я скоро новий словник складу з цими знущаннями над мовою.
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16.09.2022 21:53 Відповісти
mozhete vykorystaty seredniy rid - eksperto - i bude garno samkam i samtsyam.
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17.09.2022 03:56 Відповісти
 
 