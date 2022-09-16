У Куп’янську окупанти утримували 400 людей у камерах, розрахованих на 140, - СБУ. ВIДЕО

Незаконна в’язниця рашистів була облаштована у райвідділку поліції Куп’янська, де під час російського вторгнення знаходився "керівний центр" окупаційної адміністрації. Встановлено, що в цих приміщеннях рашисти утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Тюрма" була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400 людей. Незаконно ув'язнені громадяни змушені були спати стоячи. Зазначається, що за міжнародними конвенціями, таке поводження визнається катуваннями та є жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання.

Слідчі СБУ документують воєнні злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення Харківщини в рамках кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

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