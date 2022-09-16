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План спеціальної військової операції в Україні коригуванню не підлягає, основна його мета - звільнення Донбасу, - Путін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент РФ Володимир Путін заявив, що план спеціальної військової операції в Україні не підлягає коригуванню. Основна його мета - "звільнення" всієї території Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"План СВО коригування не підлягає. Генеральний штаб під час операції приймає оперативні рішення, щось вважає ключовим, основною метою, а основною метою є звільнення всієї території Донбасу", - сказав Путін журналістам у п'ятницю.

За його словами, ця робота продовжується, незважаючи "на ці спроби контрнаступу Україн".

"У нас наступальні операції на самому Донбасі не припиняються, вони йдуть, невеликим темпом (...), російська армія займає нові та нові території", - наголосив президент РФ.

"Я звертаю увагу, ми ж воюємо не повною армією. Ми воюємо лише частиною російської армії, контрактною частиною", - додав Путін.

Також дивіться: Зробимо все для того, щоб "конфлікт" в Україні закінчився якомога швидше, - Путін. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+84
В нас саме такий план. Плюс звільнення півдня і Криму.
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16.09.2022 19:55
+63
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16.09.2022 20:01
+53
А!!! Теперь уже только "Освобождение Донбасса"?!?! А как же "Полная денацификация и денамилитаризация Украины"??? Всё? Отрезвляющих п@зд@лей получили и сразу цели изменились?
Так, боюсь, вскоре основной целью будет освобождение Белгородской области...😏
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16.09.2022 19:56
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За чутками виробники вже на низькому старті - законтрактували комплектуючі, підготували виробництво. Контракти на постачання лише чекають підпису уряду. Обіцяють що середній термін виконання контракту буде вдвічі менший
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16.09.2022 20:46 Відповісти
если подытожыить все сказанное в новости то получается следующее

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16.09.2022 20:34 Відповісти
Російські чиновники та російські військові пропагандисти погрожують знищенням дамб, гідроелектростанцій та знищенням громадян України шляхом підтоплення. Вже є приклад Кривого Рогу. Я пропоную скоротити рівень води у всіх водосховищах, особливо Київської, до мінімального рівня, заробляючи при цьому гроши на гідроелектростанціях.
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16.09.2022 20:35 Відповісти
"Цель - освободить Донбасс" Сейчас херсонскому подонку стремоусову совсем обидно стало ))
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16.09.2022 20:37 Відповісти
Учитывая, что ***** всегда врёт и говорит прямо противоположное действительности, донбасята уже нервно задёргались
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16.09.2022 21:08 Відповісти
МОГ БЫ ДОБАВИТЬ И ЧТОБЫ ОН ЗДОХ ЕСЛИ ОН ВРЁТ!)
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16.09.2022 20:38 Відповісти
ВЕЛИКИЙ ПАЛКОВВОДЕЦ
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16.09.2022 20:39 Відповісти
ПУТИН НАПОМИНАЕТ СТАРУЮ ПРОСТИТУТКУ КОТОРАЯ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛАСЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ В ПСИХОЛОГА !)
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16.09.2022 20:40 Відповісти
Ну вот и собери своих ********* на Донбассе и пусть они там головой долбятся в стенку, абось проломят. **** они бродят степями Херсона, чепушило?
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16.09.2022 20:40 Відповісти
Власти США ожидают, что два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS будут доставлены на Украину примерно в течение двух месяцев. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
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16.09.2022 20:40 Відповісти
Ботоксный киздун, за щеку ты возьмешь , а не Донбасс.
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16.09.2022 20:40 Відповісти
сказочный долбо*б
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16.09.2022 20:43 Відповісти
Основная цель СВО - вы@бать самого себя в резиновую попу! Да, путин?
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16.09.2022 20:44 Відповісти
Нет этот человек подлежит кастраций. Химической или без...
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16.09.2022 20:49 Відповісти
Гнилой ******.
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16.09.2022 21:04 Відповісти
Гріх сміятися над хворими тваринами. Шурік.
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17.09.2022 01:33 Відповісти
В переводе на человеческий язык ***** сказал: - Я дурак и не лечусь!
Интересно, зачем тогда за ним таскаются 12 врачей, если их таблетки не действуют?
Шо, опять ЗСУ придется лечить этого плешивого доходягу?
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16.09.2022 21:05 Відповісти
Ти ба, який брехун. А якого поліз на Київ, на Чорнобильську АЕС, Чернігів, Суми, Житомир? А Запоріжжя, Кривий Ріг і Запорізька АЕС яким боком? А Нікополь, Миколаїв, Херсон? І Донбас пуйло тобі не бачити. Піклуйся краще за Сибір, який вже давно забрала собі на правах власності Китайська Народна Республіка, чи Новокитай.
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16.09.2022 21:06 Відповісти
Освобождает Украина от попытки вооруженного захвата и взятия под контроль нашей территории кровавым преступным ***********.
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16.09.2022 21:06 Відповісти
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16.09.2022 21:12 Відповісти
Ботоксе *****
А що денаци"чівотатам" всьо?!
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16.09.2022 21:13 Відповісти
Передайте пожалуйста путину, иди на 26.24.14
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16.09.2022 21:17 Відповісти
та він вже знае))
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16.09.2022 21:38 Відповісти
Есть черт , и его черти , от кого освобождать ? Это как нужно гнать бездарно ,освободитель ибучий, ты посмотри **** на кацапскую нищету , освободитель....
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16.09.2022 21:19 Відповісти
Какое только оно убогое.
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16.09.2022 21:36 Відповісти
так так як що якісь бандерівські добробати))) - чи якісь "бандформування" ))))-розібють кацапську армію , то як це буде виглядати ...- тому уже і Українська Армія виходить є )))) Слава ЗСУ !!!
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16.09.2022 21:37 Відповісти
Скоро он превратится в защиту Улан-Удэ от обстрелов укронацистов.
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16.09.2022 21:38 Відповісти
...шо то главное быдло и гопник осунулся...ничего... не долго тебе осталось керувать быдлостаном.
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16.09.2022 21:42 Відповісти
кто-то из своих его должен убрать, иначе это угроза всему миру и прежде всего самой россии
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16.09.2022 21:44 Відповісти
Оце як Путіна потягнуть до Гааги він зразу ж згадає що його нарід переніс ХОЛОКОСТ. І він( Путін) тому й непідсудний
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16.09.2022 21:52 Відповісти
В каком месте он еврей? Удмурт далеко не первого сорта
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16.09.2022 22:31 Відповісти
путин жид 100 % - фамилие шаломов по метрике - лучший кореш у него Беньамин Натаньяху
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16.09.2022 23:25 Відповісти
Не дай бог. Хватит нам Троцкого с Кагановичем
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17.09.2022 00:07 Відповісти
Finale Ukraina osvobodit ves Donbas v tom cysle i sam Doneck.
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16.09.2022 21:59 Відповісти
и Крым освободим с одним заходом..
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16.09.2022 23:27 Відповісти
ta Kubanj i Belgorod mimoletom
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17.09.2022 01:35 Відповісти
А що в нього з лівою рукою?
Штани тримає?
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16.09.2022 21:59 Відповісти
Китайцы его не убедили?
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16.09.2022 22:01 Відповісти
Голохвостов-чтобы да, так...Нет!
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16.09.2022 22:03 Відповісти
Та коли ж ти, падло,вже здохнеш?
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16.09.2022 22:06 Відповісти
Хтось обісрався, але каже, що ще не починав.
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16.09.2022 23:22 Відповісти
путин, октябрь 2022, - цели cпецоперации неизменны, не выпустить ЗСУ за пределы белгородской и ростовской областей...
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16.09.2022 23:25 Відповісти
---------- Ми воюємо лише частиною російської армії, контрактною частиною", - додав Путін.
Шэф!!! Это все что осталось у нас.......)))))
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16.09.2022 23:46 Відповісти
У Гитлера тоже были планы

А закончилось обороной Берлина
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17.09.2022 00:16 Відповісти
******* обосраный
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17.09.2022 00:19 Відповісти
Бляха, "работу выполняет..." - это, ****, какую "работу" - убивая и насилуя мирное население?, - гореть тебе, ******, в аду и всем твоим коленам. И про какую "армию мира" оно ******: уркоганов набирает, "кантрактников алтайско-бурятских" метлой выметает из всех *********** дыр педеросии?, - это они "еще не начинали", ******* ботаксный. Остальная "элитно-мародерная армия 1-я в мире", которая "захватила" Киев за 2-3 дня ВСУ уже расхерачена. Так что пусть перебирает ногами, кашляет и запинается - ****** ему уже начертан.
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17.09.2022 01:27 Відповісти
а причем тогда Харьков, Херсон, Энергодар, Изюм, Балаклея, и др города?
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17.09.2022 02:23 Відповісти
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