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Операція "Мертвий колаборант" / Нова Буча на Харківщині. День 205 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

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205-й день Народної війни України. Сьогодні в "Без цензури наживо" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич проаналізують останні новини і зорієнтують вас у хвилях інформації.

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Також дивіться: БАЛАКЛІЯ, ІЗЮМ, КУП’ЯНСЬК. Що робити з колаборантами на визволених територіях? | Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Володимир Янченко
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16.09.2022 21:29 Відповісти
Після повтору в Ізюмі Бучі виникає непереможне бажання запропонувати щоб наші вояки не брали більше кацапню в полон. Вийшла кацапня з білим прапором до наших окопів --- роззброїти і тут же розстріляти. Вони не виліковні. Це не люди і не тварини. Тварина вбиває лиш стільки скільки зможе зїсти. А у цих вилупків кацапів міри немає
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16.09.2022 21:38 Відповісти
Я розумію вас і ваше бажання знищувати орків , які припхалися нас вбивати , але є одна причина , із- за якоі ми не можемо так вчиняти , тому що наших хлопців потрібно звільняти з полону і на когось міняти 😡
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17.09.2022 00:42 Відповісти
Відео все такі ж... Шкода часу.
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16.09.2022 23:12 Відповісти
 
 