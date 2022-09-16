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Операція "Мертвий колаборант" / Нова Буча на Харківщині. День 205 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
205-й день Народної війни України. Сьогодні в "Без цензури наживо" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич проаналізують останні новини і зорієнтують вас у хвилях інформації.
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Крокус Влядимир
показати весь коментар16.09.2022 21:29 Відповісти Мені подобається 1
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Andreas Muller
показати весь коментар16.09.2022 21:38 Відповісти Мені подобається 7
Amber
показати весь коментар17.09.2022 00:42 Відповісти Мені подобається 0
Киянин
показати весь коментар16.09.2022 23:12 Відповісти Мені подобається 0
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