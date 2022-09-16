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За перший день ексгумації під Ізюмом виявили тіла 17 українських військових і 22 цивільних, - Нацполіція. ВIДЕО
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16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового захоронення під Ізюмом на Харківщині. На цей час розкопали тіла 22 загиблих цивільних людей, а також 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Більшість поховань підписані лише номерами, тож правоохоронці мають встановити, хто саме і за яких обставин загинув.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни.
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Російський фашизм. Ізюм.