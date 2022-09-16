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За перший день ексгумації під Ізюмом виявили тіла 17 українських військових і 22 цивільних, - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового захоронення під Ізюмом на Харківщині. На цей час розкопали тіла 22 загиблих цивільних людей, а також 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Більшість поховань підписані лише номерами, тож правоохоронці мають встановити, хто саме і за яких обставин загинув.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни.

Також читайте: У визволеному Ізюмі знайшли поховання застрелених військових зі зв’язаними за спиною руками, - Лубінець

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
У мене волосся встає дибки ,коли я думаю на що мав надію Зе ,коли пропонував азовцям сдатися у полон...
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16.09.2022 21:21
+12
Відправив на вірну смерть та катування. Як це можна забути чи вибачити? І воно очолює Україну....
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16.09.2022 21:25
+10
Його вели а розстріл,на руках сліди катувань,але браслета жовто-блакитного він не зняв...Ці люди святі! Святі їх душі ,Господи...
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16.09.2022 22:17
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******* и прочая еврошелупень под кинокамеры должна эксгумировать тела...
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16.09.2022 20:56 Відповісти
А де ж міжнародні прокурори, всілякі там амнесті абортейшинал? Гааги не буде, будуть геополітичні торги?
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16.09.2022 22:50 Відповісти
Бачили ці кадри на німецьких каналах. Тримайтесь і бережіть себе.
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16.09.2022 21:04 Відповісти
У мене волосся встає дибки ,коли я думаю на що мав надію Зе ,коли пропонував азовцям сдатися у полон...
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16.09.2022 21:21 Відповісти
Надію маємо ми,він же від Азова відмахнувся
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16.09.2022 21:22 Відповісти
Відправив на вірну смерть та катування. Як це можна забути чи вибачити? І воно очолює Україну....
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16.09.2022 21:25 Відповісти
А що ви хочете від БОГООБРАНОГО ОБРІЗАНОГО. Коли б серед азовців виявився хоч би один ОБРІЗАНИЙ то на весь світ стояв би такий крик. США б зразу туди спецназ послала
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16.09.2022 21:41 Відповісти


@UA_Peacemaker

Російський фашизм. Ізюм.
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16.09.2022 21:24 Відповісти
🙏🙏🙏
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16.09.2022 21:27 Відповісти
Його вели а розстріл,на руках сліди катувань,але браслета жовто-блакитного він не зняв...Ці люди святі! Святі їх душі ,Господи...
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16.09.2022 22:17 Відповісти
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16.09.2022 21:28 Відповісти
Це не фашизм. Це нацизм. Російсье велічіє це ніщо інше як нацизм і расова нетерпимість
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16.09.2022 21:43 Відповісти
При чому виразниками цього рускава вєлічія є не росіяни а богообрані такі як ЖИРІНОВСЬКИЙ, Соловйов. Шаломов -Епштейн-Путін
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16.09.2022 21:45 Відповісти
Від 1933-45 рр пройшло 70 літ і історія повертається тепер в Росії
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16.09.2022 21:47 Відповісти
А хто цікавиться історією закину таку дату. Буржуазна революція 1917 р ,котра повалила царя почалася чомусь саме на святкування СВЯТА ПУРИМ. Як ви гадаєте чому саме тоді?
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17.09.2022 00:59 Відповісти
І організатором всього цього дійства. В тому числі і жовтневого большевицького перевороту був такий собі ПАРВУС. Хто це написано у Вікіпедії
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17.09.2022 01:01 Відповісти
 
 