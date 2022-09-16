Найманець Вагнера побив бійця Росгвардії у Воронежі, у відповідь поліція побила його та заарештувала. ВIДЕО

Найманець із шевроном т.зв. "ПВК "Вагнер" напав на співробітників Росгвардії у воронезькому готелі. Чотири дні тому він повернувся з "ДНР".

Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

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"Співробітників Росгвардії викликали до готелю через скандал, який влаштував чоловік у військовій формі на ім'я Андрій. Коли на місце приїхали росгвардійці, він почав скандалити ще сильніше. Андрій став погрожувати одному зі співробітників засунути палицю у задній прохід і постійно ставив риторичне запитання: "Ти знаєш, хто я такий?", а також казав, що "захищає вашу країну". Сам Андрій заявив, що його позивний Марлін, він зі спецгрупи 136-го полку. Судячи з відео, Андрій все ж таки вдарив співробітника — а за секунду його самого звалили на підлогу, побили кийком і ногами, а потім одягли кайданки. Однак після цього Марлін не заспокоївся, продовживши погрожувати росгвардійцям. На місце викликали слідчих і ті підтвердили, що Андрій — найманець, який днями повернувся до Росії. У машині у нього знайшли 476 набоїв калібру 9х19 мм. Чоловік пояснив, що боєприпаси просто завалялися і він про них забув. Через знайдені патрони на Андрія порушили кримінальну справу за незаконне зберігання боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, днями в мережі опублікували відео на якорму найближчий друг Путіна, раніше судимий Євген Пригожин, власник приватної військової компанії "Вагнер", особисто вербує засуджених в Росії за важкі злочини на війну в Україну. Вербування особисто Пригожиним підтвердили і полонені в Україні російські зеки. Також у мережі показали відео, як російські зеки в автозаках їдуть на війну в Україну.