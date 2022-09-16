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Росія (47118) найманці РФ (1968) ПВК "Вагнер" (1473) Пригожин Євген (503) Росгвардія (84)

Найманець Вагнера побив бійця Росгвардії у Воронежі, у відповідь поліція побила його та заарештувала. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Найманець із шевроном т.зв. "ПВК "Вагнер" напав на співробітників Росгвардії у воронезькому готелі. Чотири дні тому він повернувся з "ДНР".

Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітників Росгвардії викликали до готелю через скандал, який влаштував чоловік у військовій формі на ім'я Андрій. Коли на місце приїхали росгвардійці, він почав скандалити ще сильніше. Андрій став погрожувати одному зі співробітників засунути палицю у задній прохід і постійно ставив риторичне запитання: "Ти знаєш, хто я такий?", а також казав, що "захищає вашу країну". Сам Андрій заявив, що його позивний Марлін, він зі спецгрупи 136-го полку. Судячи з відео, Андрій все ж таки вдарив співробітника — а за секунду його самого звалили на підлогу, побили кийком і ногами, а потім одягли кайданки. Однак після цього Марлін не заспокоївся, продовживши погрожувати росгвардійцям. На місце викликали слідчих і ті підтвердили, що Андрій — найманець, який днями повернувся до Росії. У машині у нього знайшли 476 набоїв калібру 9х19 мм. Чоловік пояснив, що боєприпаси просто завалялися і він про них забув. Через знайдені патрони на Андрія порушили кримінальну справу за незаконне зберігання боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Власник ПВК "Вагнер" Пригожин завербував на війну проти України маніяка-канібала

Нагадаємо, днями в мережі опублікували відео на якорму найближчий друг Путіна, раніше судимий Євген Пригожин, власник приватної військової компанії "Вагнер", особисто вербує засуджених в Росії за важкі злочини на війну в Україну. Вербування особисто Пригожиним підтвердили і полонені в Україні російські зеки. Також у мережі показали відео, як російські зеки в автозаках їдуть на війну в Україну.
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Топ коментарі
+81
Вообще конечно классная ситуация. Ты из "Вагнера", приезжаешь с Донбасса, дерешься с ментом, получаешь срок, дальше тюрьма, Пригожин зовет тебя в "Вагнер", ты уезжешь на Донбасс. Повторять пока не убьют.
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16.09.2022 21:15
+40
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16.09.2022 21:27
+37
На місце викликали слідчих і ті підтвердили, що Андрій - найманець, який днями повернувся до Росії. У машині у нього знайшли 476 набоїв калібру 9х19 мм. Чоловік пояснив, що ********** просто завалялися і він про них забув.
__________________________________________________________________________________
Це просто маленька прелюдія до великої опери, яка трапиться тоді, коли вся ця зграя уголовників-убивць-психів-садистів почне повертатися в "Расію-Свиноматушку", з голови до ніг обвішана зброєю і з навичками володіння цією зброєю, а найголовніше, з перекошеними мізками, де нічого людяного вже не залишилося, а лише одна спрага крові
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16.09.2022 21:22
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Вообще конечно классная ситуация. Ты из "Вагнера", приезжаешь с Донбасса, дерешься с ментом, получаешь срок, дальше тюрьма, Пригожин зовет тебя в "Вагнер", ты уезжешь на Донбасс. Повторять пока не убьют.
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16.09.2022 21:15 Відповісти
Украл, выпил, в тюрьму! Романтика!(с)
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16.09.2022 21:20 Відповісти
Сансара русского мира.
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16.09.2022 21:25 Відповісти
Кожна колонія, де набирає довгострокових зеків-вбивць Пригожин, додає у військо 15 відсотків зеків . А хто з них вижеве й прийде народіну-уродіну героєм???
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17.09.2022 00:48 Відповісти
Не, на Донбасс он уже не поедет во второй раз. А вот чвкшником на Третью Чеченская или на контртеррористическую операцию против Татарстана или Дальневосточной Народной Республики - ДА !
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16.09.2022 21:50 Відповісти
кращеб вони його грохнули при супротиву а потім самі, всі, самоубілісь
як казав джумшут
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16.09.2022 21:51 Відповісти
"Единение всех во имя защиты Родины!!!" Але таке у них у всьому!

- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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17.09.2022 03:09 Відповісти
Алкаш
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16.09.2022 21:16 Відповісти
але не канібал
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16.09.2022 21:29 Відповісти
Срочно швабру нужно просунуть в известное место!
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16.09.2022 21:18 Відповісти
та поубивайтесь там нахер все.. !!!!
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16.09.2022 21:18 Відповісти
Можно выразиться и более учтиво:
- "В горячем споре между представителем Росгвардии и представителем Вагнера полной и окончательной победы желаю обоим спорящим"
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16.09.2022 21:24 Відповісти
это долго ))) и на учтивость ото стадо не заслуживает !
поэтому по-прежнему, поубивайтесь там на хер все !!! ( я настаиваю))))))
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16.09.2022 21:28 Відповісти
Тоже неплохо.
Мне вспомнился анекдот, который мне рассказывал старый поляк.
Дело было еще до 1939. Советско-польская граница.
По ту сторону ходит пограничник Янек, по эту пограничник Ваня.
Скучно ему, вот он и затевает разговор
- Скажи, Янек, а ка по вашему будет рука? - рУка.
- А как будет нога? - нОга.
- А как будет голова? - глОва.
- Ты, смотри, все, как и у нас.
- А как будет жопа? - дупа.
- Это не так, как у нас, но тоже, очень, очень красиво.
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16.09.2022 21:43 Відповісти
Наёмник Вагнера избил бойца Росгвардии, в ответ полиция избила его и арестовала. В ответ дюжина вагнеровцев избила полицию, а полиция избила росгвардейца, зря навязавшего проблемы, после чего росгвардейцы в ответ избили вагнеровцев, а в ответ вагнеровцы избили росгвардейцев... и т.д.
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17.09.2022 01:48 Відповісти
a putin vsyo igral na pianino i razbrasyval rukavitsy planariyam
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17.09.2022 05:57 Відповісти
не повторяйтесь.... ищите новости
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16.09.2022 21:18 Відповісти
Та дай бог, щоб вони всі кацапи перебили один одного поскоріше.
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16.09.2022 21:19 Відповісти
Росгвардія,кадировці,вагнеровці,каторжанє....Ух і серпентарій там!
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16.09.2022 21:21 Відповісти
Детский сад, а вот выстрел в голову было бы «по пацански»
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16.09.2022 21:21 Відповісти
генеральскую бутылку приготовили уже :
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16.09.2022 21:21 Відповісти
На місце викликали слідчих і ті підтвердили, що Андрій - найманець, який днями повернувся до Росії. У машині у нього знайшли 476 набоїв калібру 9х19 мм. Чоловік пояснив, що ********** просто завалялися і він про них забув.
__________________________________________________________________________________
Це просто маленька прелюдія до великої опери, яка трапиться тоді, коли вся ця зграя уголовників-убивць-психів-садистів почне повертатися в "Расію-Свиноматушку", з голови до ніг обвішана зброєю і з навичками володіння цією зброєю, а найголовніше, з перекошеними мізками, де нічого людяного вже не залишилося, а лише одна спрага крові
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16.09.2022 21:22 Відповісти
Буде "повтор" періоду після Громадянської війни 1918-1922 років, або періоду 1945-50-тих Тільки тоді держава бандитизм погасила масовими репресіями і великою кров"ю, а зараз у держави немає сил з цим справиться!
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17.09.2022 03:16 Відповісти
Разборкі в свінарнікє...Ето только начало...
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16.09.2022 21:22 Відповісти
Спецгруппа марли, полк бинтов и целая армия ваты. Гнилой материал, безнадёжный.
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16.09.2022 21:24 Відповісти
В Україні затримали шпигунку - її звинувачують у передачі рф даних про український «Сапсан»



Українські правоохоронці затримали співробітницю Дніпровського підприємства «КБ Южне», яка працювала на благо російських спецслужб.Як повідомляє ВВС, посилаючись на державний реєстр судових рішень, підозрювана передала окупантам інформацію про український оперативно-ракетний комплекс «Сапсан».

Так, шпигункою виявилася 62-річна інженер державного конструкторського бюро Перкова Резеда Індусівна. Відомо, що вона мала доступ до державної таємниці за формою 2 (для роботи з секретною інформацією, яка має ступінь секретності «Цілком секретно» та «Секретно»).

За даними слідства, увечері 2 червня підозрювана отримала повідомлення в месенджер від співробітника фсб рф Зикова О.В. Він попросив Перькову про співпрацю, на що та сказала, що подумає, мовляв «СБУ не спить».

Проте вже наступного дня жінка надіслала своєму куратору першу інформацію. Пізніше вона допомагала коригувати ракетні удари по заводу «Південмаш» та вказувала, де знаходяться українські військові.

Крім того, вона регулярно відправляла в росію дані про нові розробки, над якими працюють в бюро. Імовірно, чоловік Перькової Валерій є керівником групи проектного відділення КБ «Південне», а в 2021 році він представляв новітню розробку - зенітно-ракетний комплекс «Кільчень». Відомо, що Перькова передала та переслала ФСБ 30 фотознімків презентаційних матеріалів про цю зенітно-ракетну систему.

Крім того, за даними слідства, підозрювана підтвердила своєму куратору інформацію про те, що проект оперативно-тактичного ракетного комплексу дальньої дії «Сапсан» було відновлено.

«Відновлено роботи на тему Сапсан (аналог Іскандера) (земля-земля), зупинено кілька років тому. Зараз женуть та вимагають льотні випробування навіть раніше за наземні», - написала вона спецслужбовцю.

Вона також пояснила, що є два типи ракет для «Сапсана»: калібром 900 мм і дальністю 500 км та калібром 600 мм з дальністю 280 км.
Підозрювану затримали у Дніпрі 7 вересня. Суд заарештував її на два місяці.Свою провину Перькова не визнає, а її адвокат уже подав апеляційну скаргу.
Детальніше - https://www.bbc.com/ukrainian/features-62921595?fbclid=IwAR3WopL2P_DcBcQgRXD3lnIkpb_wPNKbFi3U0evxSyvE2tdvbjPEYbe6fBo
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16.09.2022 21:25 Відповісти
Жаба старая ватная. Лучше сдохни,****. Потому что зелень отпустит на поруки.
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16.09.2022 21:50 Відповісти
narzhaviyucha vata, koly vony povyzdyhayut?
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17.09.2022 05:59 Відповісти
Поздно ребятки всех--- поздно! Проспали, просрали, прожрали, на пузо идею сменяли.
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17.09.2022 08:24 Відповісти
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16.09.2022 21:25 Відповісти
Не возжелай сала ближнега своега, дома ега, Крыма ега и Донбасса тоже ега. И да не застрянет у тебя в жопе Тризуб ега.
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16.09.2022 23:41 Відповісти
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16.09.2022 21:27 Відповісти
Выходит, и японцы сначала наступают на грабли, а потом думают. Ну да, там же русня недалеко...
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16.09.2022 23:38 Відповісти
Новина стала ще кращою
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16.09.2022 21:28 Відповісти
из всей новости мне больше всего понравилась тема, что он возвращался с 476 патронами, которые завалялись

раша, открыть ящик Пандоры можно только в одну сторону и один раз.

обратно говно в лошадь конечно будут пытаться затолкать, но это вряд ли выйдет.

на рашу идет выживший - в том числе и выживший из ума - контингент, у каждого где то что то завалялось
у кого 476 патронов, у кого противотанковые гранаты. у кого еще какие ништяки

и все они уже знают, что человека насиловать/пытать/ убивать МОЖНО
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16.09.2022 21:30 Відповісти
А коли на кацапію таких 100 тис повернуться....
90-і раєм покажуться рабсіянам!
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16.09.2022 21:43 Відповісти
я саме про це і казала )
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16.09.2022 21:51 Відповісти
100%. И 1953 год там ещё раем покажется.
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17.09.2022 01:29 Відповісти
Росгвардия во всей красе. Сцикуны - это видно сразу. Ну и ... власть в ********* действительно меняется. Получившие 3,14здюлей от украинцев по возвращению начинают 3,14здить охрану кооператива " Озеро". Остаётся пожелать им удачи. Слава Украине и ВСУ.
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16.09.2022 21:36 Відповісти
Росгвардия во всей красе. Сцикуны - это видно сразу. Ну и ... власть в ********* действительно меняется. Получившие 3,14здюлей от украинцев по возвращению начинают 3,14здить охрану кооператива " Озеро". Остаётся пожелать им удачи. Слава Украине и ВСУ.
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16.09.2022 21:38 Відповісти
бис...!
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16.09.2022 21:42 Відповісти
полное ихтиологическое погоняло его - "голубой марлин" ))
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16.09.2022 21:46 Відповісти
Все, шо я понял из этой интеллектуальной беседы - русские любят ссать друг другу в рот.
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16.09.2022 21:46 Відповісти
Уринотерапевты все поголовно.
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16.09.2022 23:47 Відповісти
Ещё там количество ценителей анала зашкаливает. Статистика Порнхуба не даст соврать.
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17.09.2022 01:31 Відповісти
Будущее засрашки перед аннигиляцией. Выбравшиеся из Украины понторезы наподобие этого,помолившись что остались в живых начнут передел кацапского свинарника сообразно своим понятиям. Флаг в руки.
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16.09.2022 21:47 Відповісти
Клоунада рідкісна. Гоноровий абапел проти гвардійців заморишів
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16.09.2022 21:49 Відповісти
та уже дали б насцать менту в рот
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16.09.2022 21:56 Відповісти
Прекрасный жабогадюкинг
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16.09.2022 21:59 Відповісти
Милые бранятся, только тешатся.
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16.09.2022 22:01 Відповісти
Анонс прекрасной России будущего : все всех бьют на потеху мира
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16.09.2022 22:08 Відповісти
предварительные ласки у новобрачных...
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16.09.2022 22:09 Відповісти
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16.09.2022 22:13 Відповісти
Простить и наградить!
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16.09.2022 22:30 Відповісти
Зверинец орков
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16.09.2022 22:35 Відповісти
Дичь
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16.09.2022 22:43 Відповісти
Когда уже эти терпилы начнут стрелять друг в друга..??
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16.09.2022 22:48 Відповісти
Стрелять - это было и уже не интересно. Когда там будет ядерными сарматами палить из Урала в Москву и обратно, станет интересно.
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17.09.2022 01:33 Відповісти
скажіть йому, що ЗСУ зараз зайде, побачите зміну особистості.
А взагалі потрібно звільнити український Воронеж віж свинособачої нечесті
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17.09.2022 00:16 Відповісти
ПЗДЦ дикуни.... а буде ще "веселійше" .
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17.09.2022 00:19 Відповісти
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17.09.2022 00:45 Відповісти
Спецгрупа.
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17.09.2022 04:14 Відповісти
О-о-о, це дуже добре...
Нехай побільше цих відморозків повертається в Рашу. Ці вже не будуть кричати "пАзор". Ці будуть вбивати. І перш за все ментів.
Все іде по плану...
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17.09.2022 03:04 Відповісти
Тільки можна уявити, як цей нелюдь катував Українців. Це рашистське біосміття не має права на життя.
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15.10.2022 09:45 Відповісти
Коли ці Марліни потрапляють в полон,бійці ЗСУ шанобливо називають їх парнями і мужиками. Верещук і Маляр поміщають їх в санаторій під назвою "табір полонених" на чисті простині,лікують,добре годують. Долбо***б Золкін бере в них інтерв"ю,а потім їх з честю і сухпайками повертають Рашці, в обмін на "наших героїв",яких ці самі Зелі,маляри,верещуки тощо перед цим пристроїли в полон...Ось така діалектика,малята..
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04.12.2022 18:09 Відповісти
 
 