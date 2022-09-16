Найманець Вагнера побив бійця Росгвардії у Воронежі, у відповідь поліція побила його та заарештувала. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Найманець із шевроном т.зв. "ПВК "Вагнер" напав на співробітників Росгвардії у воронезькому готелі. Чотири дні тому він повернувся з "ДНР".
Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітників Росгвардії викликали до готелю через скандал, який влаштував чоловік у військовій формі на ім'я Андрій. Коли на місце приїхали росгвардійці, він почав скандалити ще сильніше. Андрій став погрожувати одному зі співробітників засунути палицю у задній прохід і постійно ставив риторичне запитання: "Ти знаєш, хто я такий?", а також казав, що "захищає вашу країну". Сам Андрій заявив, що його позивний Марлін, він зі спецгрупи 136-го полку. Судячи з відео, Андрій все ж таки вдарив співробітника — а за секунду його самого звалили на підлогу, побили кийком і ногами, а потім одягли кайданки. Однак після цього Марлін не заспокоївся, продовживши погрожувати росгвардійцям. На місце викликали слідчих і ті підтвердили, що Андрій — найманець, який днями повернувся до Росії. У машині у нього знайшли 476 набоїв калібру 9х19 мм. Чоловік пояснив, що боєприпаси просто завалялися і він про них забув. Через знайдені патрони на Андрія порушили кримінальну справу за незаконне зберігання боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями в мережі опублікували відео на якорму найближчий друг Путіна, раніше судимий Євген Пригожин, власник приватної військової компанії "Вагнер", особисто вербує засуджених в Росії за важкі злочини на війну в Україну. Вербування особисто Пригожиним підтвердили і полонені в Україні російські зеки. Також у мережі показали відео, як російські зеки в автозаках їдуть на війну в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
як казав джумшут
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
- "В горячем споре между представителем Росгвардии и представителем Вагнера полной и окончательной победы желаю обоим спорящим"
поэтому по-прежнему, поубивайтесь там на хер все !!! ( я настаиваю))))))
Мне вспомнился анекдот, который мне рассказывал старый поляк.
Дело было еще до 1939. Советско-польская граница.
По ту сторону ходит пограничник Янек, по эту пограничник Ваня.
Скучно ему, вот он и затевает разговор
- Скажи, Янек, а ка по вашему будет рука? - рУка.
- А как будет нога? - нОга.
- А как будет голова? - глОва.
- Ты, смотри, все, как и у нас.
- А как будет жопа? - дупа.
- Это не так, как у нас, но тоже, очень, очень красиво.
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Це просто маленька прелюдія до великої опери, яка трапиться тоді, коли вся ця зграя уголовників-убивць-психів-садистів почне повертатися в "Расію-Свиноматушку", з голови до ніг обвішана зброєю і з навичками володіння цією зброєю, а найголовніше, з перекошеними мізками, де нічого людяного вже не залишилося, а лише одна спрага крові
Українські правоохоронці затримали співробітницю Дніпровського підприємства «КБ Южне», яка працювала на благо російських спецслужб.Як повідомляє ВВС, посилаючись на державний реєстр судових рішень, підозрювана передала окупантам інформацію про український оперативно-ракетний комплекс «Сапсан».
Так, шпигункою виявилася 62-річна інженер державного конструкторського бюро Перкова Резеда Індусівна. Відомо, що вона мала доступ до державної таємниці за формою 2 (для роботи з секретною інформацією, яка має ступінь секретності «Цілком секретно» та «Секретно»).
За даними слідства, увечері 2 червня підозрювана отримала повідомлення в месенджер від співробітника фсб рф Зикова О.В. Він попросив Перькову про співпрацю, на що та сказала, що подумає, мовляв «СБУ не спить».
Проте вже наступного дня жінка надіслала своєму куратору першу інформацію. Пізніше вона допомагала коригувати ракетні удари по заводу «Південмаш» та вказувала, де знаходяться українські військові.
Крім того, вона регулярно відправляла в росію дані про нові розробки, над якими працюють в бюро. Імовірно, чоловік Перькової Валерій є керівником групи проектного відділення КБ «Південне», а в 2021 році він представляв новітню розробку - зенітно-ракетний комплекс «Кільчень». Відомо, що Перькова передала та переслала ФСБ 30 фотознімків презентаційних матеріалів про цю зенітно-ракетну систему.
Крім того, за даними слідства, підозрювана підтвердила своєму куратору інформацію про те, що проект оперативно-тактичного ракетного комплексу дальньої дії «Сапсан» було відновлено.
«Відновлено роботи на тему Сапсан (аналог Іскандера) (земля-земля), зупинено кілька років тому. Зараз женуть та вимагають льотні випробування навіть раніше за наземні», - написала вона спецслужбовцю.
Вона також пояснила, що є два типи ракет для «Сапсана»: калібром 900 мм і дальністю 500 км та калібром 600 мм з дальністю 280 км.
Підозрювану затримали у Дніпрі 7 вересня. Суд заарештував її на два місяці.Свою провину Перькова не визнає, а її адвокат уже подав апеляційну скаргу.
Детальніше - https://www.bbc.com/ukrainian/features-62921595?fbclid=IwAR3WopL2P_DcBcQgRXD3lnIkpb_wPNKbFi3U0evxSyvE2tdvbjPEYbe6fBo
раша, открыть ящик Пандоры можно только в одну сторону и один раз.
обратно говно в лошадь конечно будут пытаться затолкать, но это вряд ли выйдет.
на рашу идет выживший - в том числе и выживший из ума - контингент, у каждого где то что то завалялось
у кого 476 патронов, у кого противотанковые гранаты. у кого еще какие ништяки
и все они уже знают, что человека насиловать/пытать/ убивать МОЖНО
90-і раєм покажуться рабсіянам!
А взагалі потрібно звільнити український Воронеж віж свинособачої нечесті
Нехай побільше цих відморозків повертається в Рашу. Ці вже не будуть кричати "пАзор". Ці будуть вбивати. І перш за все ментів.
Все іде по плану...