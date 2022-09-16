"Мы воруем за отчизну!": терорист Басурін розповів про справжню мету війни РФ в Україні. ВIДЕО

Один із ватажків російських окупантів на Донбасі, донецький терорист Едуард Басурін виправив президента РФ Володимира Путіна і озвучив справжню мету війни Росії в Україні.

Відповідне відео звернення терориста опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

"Недавно Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу, о том, что они воюют за свою родину. Я чуть с ним несогласен, может, я не прав, не имею права, но…Мы воруем за отчизну", - сказав донецький терорист Едуард Басурін.

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