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"Мы воруем за отчизну!": терорист Басурін розповів про справжню мету війни РФ в Україні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Один із ватажків російських окупантів на Донбасі, донецький терорист Едуард Басурін виправив президента РФ Володимира Путіна і озвучив справжню мету війни Росії в Україні.
Відповідне відео звернення терориста опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.
"Недавно Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу, о том, что они воюют за свою родину. Я чуть с ним несогласен, может, я не прав, не имею права, но…Мы воруем за отчизну", - сказав донецький терорист Едуард Басурін.
Топ коментарі
+39 Only
показати весь коментар16.09.2022 22:32
+28 Тетяна Тать
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+22 Елена Аверина
показати весь коментар16.09.2022 22:36
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Слава Україні!
элита росармии.....................))))
не спецоперіруєм а воюєм, а це війна
і хто воює, а ми воруєм, тех правда
есний пацан, це *****
"Могу только повторить, отправляйте в Украину все, что имеет ствол, все! Чтоб заткнулся болтливый Путин!"
ліверки це не стосується
ще один допис:
"Верить российскому президенту Путину - все равно, что бояться старой конголезской ведьмы: у обоих много злобы, много оскорбленной чести, много фантастического высокомерия и очень мало реальной власти."