УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16717 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
24 545 36
армія РФ (13428) війна (56124) Путін (21421) Росія (47118)

"Мы воруем за отчизну!": терорист Басурін розповів про справжню мету війни РФ в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Один із ватажків російських окупантів на Донбасі, донецький терорист Едуард Басурін виправив президента РФ Володимира Путіна і озвучив справжню мету війни Росії в Україні.

Відповідне відео звернення терориста опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

"Недавно Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу, о том, что они воюют за свою родину. Я чуть с ним несогласен, может, я не прав, не имею права, но…Мы воруем за отчизну", - сказав донецький терорист Едуард Басурін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": План спеціальної військової операції в Україні коригуванню не підлягає, основна його мета - звільнення Донбасу, - Путін. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
Правду не сховаєш, волю не зупиниш!

Слава Україні!
показати весь коментар
16.09.2022 22:32
+28
Оговорка чисто по Зигмунду Фрейду
показати весь коментар
16.09.2022 22:35
+22
Хоть раз, собака, не соврал
показати весь коментар
16.09.2022 22:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правду не сховаєш, волю не зупиниш!

Слава Україні!
показати весь коментар
16.09.2022 22:32 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
16.09.2022 22:49 Відповісти
Оговорка чисто по Зигмунду Фрейду
показати весь коментар
16.09.2022 22:35 Відповісти
Воровство в рашке не грех, а стиль жизни.
показати весь коментар
16.09.2022 22:48 Відповісти
Тобто, він виправляв слово родіна на слово атчізна й об овмовився ?
показати весь коментар
17.09.2022 00:24 Відповісти


элита росармии.....................))))
показати весь коментар
16.09.2022 22:35 Відповісти
Хоть раз, собака, не соврал
показати весь коментар
16.09.2022 22:36 Відповісти
eto u nevo narkota zakonchilas prosto - protrezvel
показати весь коментар
16.09.2022 22:50 Відповісти
зато чесно
не спецоперіруєм а воюєм, а це війна
і хто воює, а ми воруєм, тех правда
есний пацан, це *****
показати весь коментар
16.09.2022 22:38 Відповісти
коментар форумчанина die Welt з приводу бреду буйла на ШОСі

"Могу только повторить, отправляйте в Украину все, что имеет ствол, все! Чтоб заткнулся болтливый Путин!"
показати весь коментар
16.09.2022 22:39 Відповісти
дякуємо простим німцям за допомогу !

ліверки це не стосується

ще один допис:
"Верить российскому президенту Путину - все равно, что бояться старой конголезской ведьмы: у обоих много злобы, много оскорбленной чести, много фантастического высокомерия и очень мало реальной власти."
показати весь коментар
16.09.2022 22:41 Відповісти
Лифт или кафе сепар. Может что-то новое ждёт ********.
показати весь коментар
16.09.2022 22:39 Відповісти
це вже нє інтєрєсно, треба щось оригінальне
показати весь коментар
16.09.2022 22:42 Відповісти
Гаражи. Тренд сезона.
показати весь коментар
16.09.2022 22:57 Відповісти
лучшая оригинальность - эффективность запланированного.
показати весь коментар
16.09.2022 23:22 Відповісти
Гаражи. Тренд сезона.
показати весь коментар
16.09.2022 22:56 Відповісти
Та проститутки дурные... 15 лет назад УКРАИНОЙ бредили, а сейчас за путиноидов топят, а послезавтра - будут на байдена молиться..
показати весь коментар
16.09.2022 22:41 Відповісти
Продовжуйте! І вдень і вночі! )))
показати весь коментар
16.09.2022 22:41 Відповісти
Ой, *****, ****, ты сделал мой вечер😂🤣😂
показати весь коментар
16.09.2022 22:43 Відповісти
Блин, там мозгов, как у гупии
показати весь коментар
16.09.2022 22:46 Відповісти
***** дал приказ зеков на войну с Украиной их призвание убивать и грабить и этот орк в этом строю...
показати весь коментар
16.09.2022 22:48 Відповісти
Чекали на визволителів, а прийшла зграя мародерів
показати весь коментар
16.09.2022 22:49 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2022 22:54 Відповісти
Ну хоч чесно.
показати весь коментар
16.09.2022 23:10 Відповісти
Из какой помойки выскочил этот ***** эдик? Это же легендарное ЧМО. Он ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОЛИТРАБОТНИК российской армии, изгнанный из ее рядов офицерским судом чести за пассивную зоофилию. Уж очень он любил совокупляться с ослами и козлами!
показати весь коментар
16.09.2022 23:12 Відповісти
Що не кажіть про бусурмана, але це геніальна фраза, яка просто бездоганно характеризує лугандонію!
показати весь коментар
16.09.2022 23:20 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2022 23:26 Відповісти
обмовочка по Фрейду....
показати весь коментар
16.09.2022 23:30 Відповісти
Ще нє, але коро будеш.
показати весь коментар
16.09.2022 23:52 Відповісти
Вийшло прямо по дідусю Фрейду...
показати весь коментар
17.09.2022 03:05 Відповісти
Когда этот нарколыга уже сдохнет от передоза?
показати весь коментар
17.09.2022 06:42 Відповісти
По «рашистким понятиям» «отжать»- це круто, «отжать» частину чужих земель це супер, «уважуха». Вони живуть по «беспределу» - хто сильніше той і правий. Це страшні звірі які виросли серед диких тварин. Ще хтось має сумніви що рашистів можна називати людьми
показати весь коментар
17.09.2022 08:37 Відповісти
І саме страшне те що коли на рашиста говорять що він вбивця чи кат чи насильник чи навіть сатана, то рашист цим гордиться.
показати весь коментар
17.09.2022 08:42 Відповісти
Навіть паламатий годинник двічі на добу точно вказує час.
показати весь коментар
17.09.2022 09:11 Відповісти
 
 