Рятувальники розбирають завали у звільненому Ізюмі. ВIДЕО

Загін Держслужби з надзвичайних ситуацій проводить аварійно-відновлювальні роботи в звільненому від окупантів Ізюмі на Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники почали з розбирання завалів двох будинків, знищених авіаударом РФ 9 березня.

"Тоді тут загинули 47 мешканців. За попередньою інформацією від жителів міста, під завалами можуть знаходитись тіла людей", - йдеться у повідомленні.

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