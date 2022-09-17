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Рятувальники розбирають завали у звільненому Ізюмі. ВIДЕО
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Загін Держслужби з надзвичайних ситуацій проводить аварійно-відновлювальні роботи в звільненому від окупантів Ізюмі на Харківщині.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Рятувальники почали з розбирання завалів двох будинків, знищених авіаударом РФ 9 березня.
"Тоді тут загинули 47 мешканців. За попередньою інформацією від жителів міста, під завалами можуть знаходитись тіла людей", - йдеться у повідомленні.
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Научить водить экскаватор и работать руками можно и осужденных, и военнопленных. Пускай работают и сделают черновую работу, а МЧСник просто скоординирует и скажем, куда и что делать. Сейчас не 50-ые годы, сейчас камеры с детектором движения и браслеты на ногу с gps-передатчиком. Никуда они не побегут, да и некуда им бежать будет.
А МЧС нужно для спасения живых, где каждая минута на вес золота, а за ошибку можно заплатить десятком человеческих жизней.