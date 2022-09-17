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Рятувальники розбирають завали у звільненому Ізюмі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Загін Держслужби з надзвичайних ситуацій проводить аварійно-відновлювальні роботи в звільненому від окупантів Ізюмі на Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники почали з розбирання завалів двох будинків, знищених авіаударом РФ 9 березня.

"Тоді тут загинули 47 мешканців. За попередньою інформацією від жителів міста, під завалами можуть знаходитись тіла людей", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: 99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Горіть в пеклі ,нелюди.
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17.09.2022 09:23 Відповісти
А полонених кацапів припахатит слабо? Чи боїтеся що "гамнестіінтернейшл" вереск через це підніме?
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17.09.2022 09:41 Відповісти
Вообще-то МЧСники - это ценнейший ресурс. Зачем ими рисковать под лепестками, обычным минирование, заражением от тел убитых людей и вообще банальным обрушением?

Научить водить экскаватор и работать руками можно и осужденных, и военнопленных. Пускай работают и сделают черновую работу, а МЧСник просто скоординирует и скажем, куда и что делать. Сейчас не 50-ые годы, сейчас камеры с детектором движения и браслеты на ногу с gps-передатчиком. Никуда они не побегут, да и некуда им бежать будет.

А МЧС нужно для спасения живых, где каждая минута на вес золота, а за ошибку можно заплатить десятком человеческих жизней.
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17.09.2022 09:50 Відповісти
 
 