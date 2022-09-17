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Військовий РФ просить забрати солдатів із позиції після обстрілу: "Нас тут кинули, как собак #баных", - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський окупант розповів, що українські воїни розгромили їхні позиції. У пастці опинилися щонайменше 10 загарбників, за якими ніхто не приїхав.

Про це він заявив під час телефонної розмови, перехопленої Головним управлінням розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на розгромлених позиціях залишилися тільки солдати. З ними нема жодного офіцера.

"У нас здесь никого нет: ни офицеров, никого. Нас, нах#й, бросили, мы здесь 10 человек, бл#дь. Мы без техники, без ничего, бл#дь. Нас, если забирать, надо, чтобы отправляли БТР за нами. Нас тут бросили, как собак еб#ных. Разъ#бали нас вчера не по х#йни", - розповідає окупант.

Загарбник також бідкається, що українські воїни потужно вдарили по їхніх позиціях. Було щонайменше 15 "прильотів". Один зі снарядів влучив у будинок, у якому розмістилися окупанти.

Також читайте: Окупант, що воює на Харківщині: "Они нам дорогу отрезали, боеприпасы не могут подвезти", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Записка, яку ЗСУ залишили в одному з будинків в звільненій Балаклії
Котов и собаку покормили, огород перекопали, окна покрасили, дохлых орков сложили в поветь. P.S.: на лужайке не мангал, а сожжённый руzzкий танк, не бойтесь, он уже остыл. Вместе с экипажем.
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17.09.2022 10:38
+21
Кацапи , ви не собаки , а тупе бидло і мразь!
Якого чорта лисого ви припхалися до нас , - вбивати, грабувати і гвалтувати ?
Ви повинні здохнути , кляті шакали , а не чекати на допомогу , бо ви нахер нікому не потрібні !
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17.09.2022 10:10
+20
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17.09.2022 10:21
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Шо не так . Розбили -- ноги в руки і побігли на схід..
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17.09.2022 10:08 Відповісти
чому "как"?
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17.09.2022 10:08 Відповісти
Собаки в миллион раз лучше кацапов
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17.09.2022 10:20 Відповісти
кстати "Святогор" вспомнился. он бы вам возразил - у него кацапы то получше будут чем сраные тупые шавки кусалки и лаялки, кацапы то побратскей, поребятистей, позалихвацкей(надеюсь он погиб от обстрела кацапами)
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17.09.2022 10:30 Відповісти
я называю кацапов свиноЦабаками - чтобы не обижать собак...!
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17.09.2022 11:11 Відповісти
А свиней значит можно обижать?))) Разве хрюшки заслужили такого оскорбления, как сравнение с кацапами?)
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17.09.2022 18:26 Відповісти
пожалуйста иди домой!
А краще - на хавку псам, де твоє місце, парашник.
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17.09.2022 10:08 Відповісти
Нє как а ви і єсть тє самиє сабакі...
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17.09.2022 10:09 Відповісти
Кацапи , ви не собаки , а тупе бидло і мразь!
Якого чорта лисого ви припхалися до нас , - вбивати, грабувати і гвалтувати ?
Ви повинні здохнути , кляті шакали , а не чекати на допомогу , бо ви нахер нікому не потрібні !
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17.09.2022 10:10 Відповісти
СОБАК #БАНЫХ"...
сексуальне життя росіян вражає різномаїттям
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17.09.2022 10:12 Відповісти
Правильно он себя и своих утырков назвал - собаки ё...е. Только я бы поправил кацапа, вы не собаки, вы СВИНОСОБАКИ **...Е, а собаки обижаются, если их с вами сравнивают.
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17.09.2022 10:15 Відповісти
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17.09.2022 10:21 Відповісти
...и главную улицу в Крещатик. А проспект Богдана Хмельницкого там вроде и так уже есть.
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17.09.2022 10:54 Відповісти
судячи по розмовах з індусом Монді....)(уйло в курсі справ на фронті,а так звані блогери та єкспєрди розказують на ютюбі, шо він нічого не знає,бо йому не докладують...все він знає..
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17.09.2022 11:26 Відповісти
Кацап здурів, 10 орків витягувати, на маршрутку сідайте.
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17.09.2022 10:29 Відповісти
А собаки не обижаются за сравнение с руской "армией"?
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17.09.2022 10:30 Відповісти
Без паники!
Завтра в мешках отгруZZят
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17.09.2022 10:36 Відповісти
Записка, яку ЗСУ залишили в одному з будинків в звільненій Балаклії
Котов и собаку покормили, огород перекопали, окна покрасили, дохлых орков сложили в поветь. P.S.: на лужайке не мангал, а сожжённый руzzкий танк, не бойтесь, он уже остыл. Вместе с экипажем.
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17.09.2022 10:38 Відповісти
Ну и? За ними приехали? Перехватили же. Я уже про СБУ. Или по перехвату запеленговать геопозицию не вышло?
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17.09.2022 10:40 Відповісти
сбу обшуки у влонтерів проводе.... не на часі.
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17.09.2022 12:44 Відповісти
Хай роздягаються до трусів і газують до себе на болота,люди,можливо кусок хліба дадуть,щоб дойшли додому,поки не холодно.
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17.09.2022 21:07 Відповісти
 
 