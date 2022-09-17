Військовий РФ просить забрати солдатів із позиції після обстрілу: "Нас тут кинули, как собак #баных", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант розповів, що українські воїни розгромили їхні позиції. У пастці опинилися щонайменше 10 загарбників, за якими ніхто не приїхав.

Про це він заявив під час телефонної розмови, перехопленої Головним управлінням розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на розгромлених позиціях залишилися тільки солдати. З ними нема жодного офіцера.

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"У нас здесь никого нет: ни офицеров, никого. Нас, нах#й, бросили, мы здесь 10 человек, бл#дь. Мы без техники, без ничего, бл#дь. Нас, если забирать, надо, чтобы отправляли БТР за нами. Нас тут бросили, как собак еб#ных. Разъ#бали нас вчера не по х#йни", - розповідає окупант.

Загарбник також бідкається, що українські воїни потужно вдарили по їхніх позиціях. Було щонайменше 15 "прильотів". Один зі снарядів влучив у будинок, у якому розмістилися окупанти.

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