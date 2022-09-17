Військовий РФ просить забрати солдатів із позиції після обстрілу: "Нас тут кинули, как собак #баных", - перехоплення ГУР. АУДIО
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Російський окупант розповів, що українські воїни розгромили їхні позиції. У пастці опинилися щонайменше 10 загарбників, за якими ніхто не приїхав.
Про це він заявив під час телефонної розмови, перехопленої Головним управлінням розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на розгромлених позиціях залишилися тільки солдати. З ними нема жодного офіцера.
"У нас здесь никого нет: ни офицеров, никого. Нас, нах#й, бросили, мы здесь 10 человек, бл#дь. Мы без техники, без ничего, бл#дь. Нас, если забирать, надо, чтобы отправляли БТР за нами. Нас тут бросили, как собак еб#ных. Разъ#бали нас вчера не по х#йни", - розповідає окупант.
Загарбник також бідкається, що українські воїни потужно вдарили по їхніх позиціях. Було щонайменше 15 "прильотів". Один зі снарядів влучив у будинок, у якому розмістилися окупанти.
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А краще - на хавку псам, де твоє місце, парашник.
Якого чорта лисого ви припхалися до нас , - вбивати, грабувати і гвалтувати ?
Ви повинні здохнути , кляті шакали , а не чекати на допомогу , бо ви нахер нікому не потрібні !
сексуальне життя росіян вражає різномаїттям
Завтра в мешках отгруZZят
Котов и собаку покормили, огород перекопали, окна покрасили, дохлых орков сложили в поветь. P.S.: на лужайке не мангал, а сожжённый руzzкий танк, не бойтесь, он уже остыл. Вместе с экипажем.