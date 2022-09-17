У Миколаєві затримали агента ГРУ РФ, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ на півдні України, - СБУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У результаті спецоперації у Миколаєві затримали агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ). Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, а насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
"Зрадником виявився мешканець обласного центру, який неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди. Для збору координат зловмисник виїжджав до різних районів і населених пунктів Миколаївщини і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував відеореєстратор, прихований у салоні власного авто. Зібрані матеріали передавав ворогу з використанням месенджерів", - йдеться у повідомленні.
Відповідну розвідінформацію окупанти планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по підрозділах наших військ.
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вопрос к знатокам.... это что? где? когда?.. или ваще шо происходит???
ответ: Нардеп із фракції "Слуга народу" Микола Задорожний приїхав вітати лісників Тростянця Сумської області з літерою V на светрі.
У коментарях до публікації українці обурилися зовнішнім виглядом нардепа.
Чоловік надів чіткий свитер.
Ще б і з Z надів би.
Тростянець звільнено - міняй лапсєрдак!
На спині потрібно було йому намалювати Z!
Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього свитера?
І ніхто не знав з нього той світер.
Жерсть! Чому не роздягли?
Який же він після цього депутат?
Куди Бова дивувався! Невже не бачив?
До речі, трохи пізніше Задорожний опублікував пост із проханням "вибачити його за необачність", визнав провину та запевнив, що підтримує лише Україну.
за презентацію літер V Z нині у пристойному Світі б'ють пику, якщо хто не поЙняв
там - тільки бізнес, схеми, откати, сауни з потрібними людЯми, дарунки начальству-суддям-чиновникам-мусорам... і головне - нікого не пропустити, бо обІдяться і залишать без солодкого
Ямаха nexZone ...багато хто здер наклейку
Українські правоохоронці затримали інженерку дніпровського підприємства "КБ Південне", яка, працювала на російські спецслужби. Підозрювана серед іншого "злила" противнику інформацію про український оперативно-ракетний комплекс "Сапсан".
Народилась в росії, але працювала інженером на українському стратегічному підприємстві.
Резеда Перькова народилась в Казані (Татарстан, Російська Федерація) 31 серпня 1960 року. До заміжжя мала прізвище Мінгазова.
На КБ "Південне" вона працює інженером 1-ої категорії відділу 102 (відділ проєктування літальних апаратів) і має допуск до державної таємниці за формою 2 (для роботи із секретною інформацією, що має ступені секретності "Цілком таємно" та "Таємно").