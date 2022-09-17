10 933 30
В окупованому Донецьку горить "адміністрація" Ворошилівського району. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Донецьку спостерігається пожежа в одній з "адміністрацій".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Російські пропагандисти наразі ситуацію не коментують.
Топ коментарі
+12 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар17.09.2022 12:48
+11 Bob Fayn
показати весь коментар17.09.2022 12:31
+10 Бенина Мама
показати весь коментар17.09.2022 12:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В субботу, 17 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Партизаны подорвали железную дорогу, по которой оккупанты получали боеприпасы из Крыма.
Об этом сообщает «РИА Мелитополь».https://t.me/riamelitopol/69069
до речі, треба його перейменувати назад на ім'я засновника
Пн-Пт. Сб, Вс - выходные . Но если очень надо....