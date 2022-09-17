В окупованому Донецьку горить "адміністрація" Ворошилівського району. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку спостерігається пожежа в одній з "адміністрацій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські пропагандисти наразі ситуацію не коментують.

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