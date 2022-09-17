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Росіяни тримали в підвалах українських та шрі-ланкійських студентів Куп’янського медичного коледжу. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після звільнення Куп’янська Харківської області українські військові знайшли декілька місць, де російські війська тримали замкненими цивільне населення.

Зокрема, Державна прикордонна служба повідомила про те, що вони знайшли та звільнили п'ятьох підлітків у віці 13-15 років, яких росіяни утримували у підвалі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Усі вони - студенти місцевого медичного коледжу.

"Як виявилося, четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже сім днів, вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Куп’янську окупанти утримували 400 людей у камерах, розрахованих на 140, - СБУ. ВIДЕО

Росіяни тримали в підвалах українських та шрі-ланкійських студентів Куп’янського медичного коледжу 01
Росіяни тримали в підвалах українських та шрі-ланкійських студентів Куп’янського медичного коледжу 02

Пізніше, 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що у звільненому Куп'янську знайшли замкнутими у підвалі також сімох студентів зі Шрі-Ланки, які також навчалися в Куп'янському медичному коледжі.

"Ще в березні їх захопили російські солдати, і згодом утримували цих людей у підвалі, - сказав Зеленський. - Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога".

Україна звільнила Куп'янськ та майже всю територію Харківської області, яка понад пів року була в російській окупації, під час наступу у вересні.

Також дивіться: Куп’янськ повністю визволено, - спецпідрозділ "KRAKEN". ВIДЕО 18+

Українська влада вже заявила про численні злочини російських військових щодо цивільного населення в регіоні, зокрема, в останні дні триває ексгумація масового поховання, знайденого у звільненому Ізюмі.

Російська сторона свою причетність до вказаних злочинів не коментувала.

Автор: Анна Судак
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17.09.2022 13:15 Відповісти
Гамнесті інтернешнл интертеймент не побачить у цих знімках ніяких аналогій.Підхуйловники.
Кацапи ніколи не відмиються від своїх злочинів.
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17.09.2022 13:44 Відповісти
Студенти ще легко відбулися-не були згвалтовані.Мабуть ЗСУ кацапським вилупкам понизило лібідо до нуля.
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17.09.2022 13:51 Відповісти
Та хто зна. Нам просто не говорят
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17.09.2022 14:50 Відповісти
Можливо.
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17.09.2022 17:01 Відповісти
Денег хотели с родствеников слупить? Вероятней всего.
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17.09.2022 14:55 Відповісти
но не дозвонились
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17.09.2022 15:22 Відповісти
А влада Шрі-Ланки в курсі, як поводяться кацапи з їх громадянами?
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17.09.2022 17:13 Відповісти
Sri Lanka is on fire itself at the moment.
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17.09.2022 17:43 Відповісти
 
 